- Magistratii Curtii Supreme au decis ca interceptarile convorbirilor telefonice efectuate in dosarul in care fostul prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Raluca Stancescu, si fostul sef al Serviciului Judetean Anticoruptie Botosani, Daniel Bogdan Buliga, au fost trimisi in judecata,…

- Curtea de Apel Targu Mures a amanat, pentru data de 20 aprilie, judecarea dosarului in care avocata Alina Gusatu a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei pentru dare de mita, dupa ce a admis cererea inculpatei privind eliberarea unor…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii suceveni, dupa ce la sfarsitul anului trecut a agresat verbal doi politisti, amenintandu-i cu moartea, oamenii legii fiind nevoiti sa foloseasca sprayul lacrimogen, iar ulterior el a incercat sa-i mituiasca pe acestia ca sa nu ia masuri impotriva sa.…

- Ștefan Roman, barbatul acuzat ca a ucis o barmanița in Satu Mare, a fost arestat preventiv. Magistrații Tribunalului Satu Mare au decis, luni, ca individul, in varsta de 39 de ani, sa-și petreaca urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor, fiind suspectat ca ar fi ucis-o in mod brutal pe barmanița…

- Medicul nigerian Oviarobo Osagie Enabulele Hope – acuzat ca ar fi incercat sa o otraveasca pe bona copilului sau cu dimetilmercur, apoi achitat pentru acest capat de acuzare – ramane cu interdicția de a parasi țara. Doctorul Hope ceruse Curții de Apel București sa paraseasca Romania pentru scurt timp,…

- Un barbat a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de ultraj. Barbatul din Campulung Moldovenesc se afla in arest preventiv incepand cu data de 9 februarie, agresiunea comisa de acesta avand loc la ...

- Curtea de Apel Alba Iulia a demarat judecarea fazei de apel a dosarului privind uciderea fostului primar din Lunca Mureșului, Ioan Rusu. Inculpatul judecat pentru omor, Barsony Gligor, a fost condamnat de Tribunalul Alba la pedeapsa de 30 de ani de inchisoare și plata unor daune morale totale de 300.000…

- Un medic din Bucuresti a fost trimis in judecata pentru luare de mita, dupa ce ar fi cerut bani de la familiile unor femei pentru efectuarea unor operatii de cezariana. Potrivit procurorilor de la Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) — Direcția Anticorupție pentru Municipiul București și Județul…

- Tribunalul Constanta a luat, ieri, o prima decizie in dosarul in care procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta au dispus trimiterea in judecata a 17 persoane suspectate de furt calificat prin metoda "Imprietenirealdquo;. Instanta de judecata a constatat "tardivitatea sesizarii…

- Mihai Traistariu este finalist al competitiei Eurovision Romania 2018. Artistul are insa probleme cu o echipa de compozitori straini, care il acuza ca s-a inscris in competitie cu o alta piesa decat cea pe care ei au compus-o special pentru el si in care au investit mii de

- Proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR a fost adoptat miercuri de Senat, for decizional, asa ca actul normativ merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017. "Judecatorii CCR…

- Incepe judecata lui Panainte Bantas, de 58 de ani, din Constanta, acuzat de omor. Decizia a fost luata ieri de Tribunalul Constanta si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Panainte Bantas este acuzat ca in seara zilei de 21 octombrie, in curtea locuintei lui, in cursul unui conflict spontan,…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Mures a intocmit rechizitoriul si a dispus trimiterea in judecata a inculpatului C.V., profesor Liceul Tehnologic nr. 1 din Ludus, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata, pentru ca ar fi pretins bani de la o serie de elevi pentru…

- Medicul de pe ambulanta care a intervenit in ajutorul fotbalistului Patrick Ekeng, decedat in timpul unui meci ditre Dinamo si Viitorul, a fost trimis in judecata. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, procurorii au dispus, la data de 2 februarie 2018, trimiterea in…

- Medicul de la ambulanta privata care l-a preluat de la stadion pe fotbalistul dinamovist Patrick Ekeng, a fost trimisa în judecata de procurorii Parchetului Capitalei pentru savârsirea infractiunii de ucidere din culpa, transmite Agerpres.

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Darius Valcov a fost audiat astazi de magistratii Tribunalului Dolj in dosarul in care este acuzat de luare de mita si trafic de influenta. In momentul in care a iesit din sala de judecata a refuzat sa faca declaratii.

- Primarul Florestiului, Horia Sulea, trimis in judecata pentru abuz in serviciu Horia Sulea, primarul celei mai mari comune din Romania, Floresti, a fost trimis in judecata pentru abuz in serviciu, intr-un dosar privind platile unor servicii de curatenie stradala si deszapezire. Decizia a fost…

- Un barbat de 42 de ani a fost retinut pentru 24 ore si este acuzat de tentativa de omor pentru injunghierea politistului de la trupele speciale, cand acesta se afla in timpul liber cu prietena sa intr-un club din Iasi. Procurorii si politistii efectueaza in continuare cercetari pentru a-l prinde…

- Barbatul din comuna Obrejita, care la inceputul lunii noiembrie 2017 si-a omorat sotia in bataie, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, sub acuzatia de omor. Vineri, judecatorii de la Tribunalul Vrancea au menținut arestul preventiv in…

- Un barbat care si-a ucis sotia in bataie a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv, se arata intr-un comunicat remis joi, AGERPRES, de Biroul de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava. Potrivit sursei citate, Petru Dumitriu este cercetat pentru savarsirea infractiunii de violenta…

- Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a unui fost magistrat de la Curtea de Apel Chisinau, acuzat de abuz de serviciu, soldat cu urmari grave si pronuntarea, cu buna-stiinta a patru incheieri contrare legii – infractiuni savirsite in…

- Un barbat din comuna Adancata acuzat de omor, Mihaita Airinei, care este cercetat in stare de arest preventiv, a fost trimis luni in judecata. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, in probatoriul administrat in cauza se arata ca "Victima I.I. nu era casatorit si ...

- Primarul orasului nemtean Roman, liberalul Lucian Ovidiu Micu, a declarat duminica ca vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu, a spus un lucru total neadevarat afirmand ca el a platit protestatarii care au venit la Bucuresti si ca va analiza cu juristii din primarie actionarea in judecata a acesteia.

- Trei avocati au fost trimisi in judecata de procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, intr-un dosar de conflict de interese. Potrivit unui...

- „Ziarul de Iasi" a obtinut referatul de arestare preventiva intocmit de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi in cazul celor doi ingineri ai Registrului Auto Roman (RAR) Iasi pentru care instanta a dispus arest la domiciliu. In documentul citat se arata ca Daniel Iuroaia si Ioan Vasiliu…

- Potrivit procurorilor ieseni, in februarie anul trecut, tanara i-ar fi dat 800 de euro lui Constantin Hlihor, acesta urmand sa "aranjeze" cu profesorii fetei. Situatia avea sa degenereze in momentul in care barbatul i-a cerut, in mod explicit, studentei favoruri intime. Intr-un comunicat de…

- Omul de afaceri Vasile Costea a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru ca ar fi dat mita fostului presedinte al Curtii de Apel Constanta pentru a fi favorizat in diferite cauze aflate pe rolul instantelor.

- Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Ploiești au lu decis sa finalizeze dosarul și sa-l trimita in judecata , sub control judiciar, pe fostul președinte al Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea pentru infracțiunea de trafic de influența. Prejudiciul a fost estimat de magistrații anticorupție la peste…

- Actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru comiterea infractiunii de complicitate la bancruta frauduloasa, intr-un dosar legat de insolventa clubului de fotbal. In acelasi dosar au mai fost trimisi…

- Baiatul de 16 ani din comuna Urechesti, care in luna octombrie a acestui an a omorat un batran, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea pentru savarsirea infractiunii de omor. Conform rechizitoriului, la data de 3…

- Directorul Bibliotecii Centrale Universitare Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa, Anda Elena Maleon, au consumat alcool inainte de a se sinucide, conform raportului medicilor legisti, a declarat, miercuri, prim procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi, Carmina Pascal. Potrivit…

- Noi date ies la iveala in cazul profesorului iniversitar din Iași și a soției sale, gasiți morți in casa, in ziua de Craciun. Dupa ce anchetatorii au stabilit ca cei doi s-au sinucis, miercuri au descoperit ca aceștia erau in stare avansata de ebrietate, transmite corespondentul MEDIAFAX. Rezultatele…