Stiri pe aceeasi tema

- Scumpiri in plina iarna. Pretul gazelor din Romania va continua sa fie mai mare decat cel de pe pietele europene si in primul trimestru al anului viitor. Acest pret ridicat se va regasi atat in facturi, cat si in preturile produselor de consum, transmite Romania TV. Pretul gazelor din Romania va continua…

- "Vreau sa semnalez ca mare parte dintre produsele europene prezente pe una dintre cele mai importante piete de desfacere, cea romaneasca, sunt cel putin discutabile legate de carenta de informatii care ne este necesara noua, ca autoritate, ca sa putem fi siguri ca punem pe piata produse echivalente…

- Cele mai evidente diferente de preturi sunt inregistrate pentru calatoriile spre Marea Britanie si Franta, dar si catre destinatiile favorite ale romanilor, Grecia, Spania si Italia. Conform unui studiu Momondo, cea mai mare diferența de preț pentru zborurile cu plecare din Romania se regasește…

- Pretul energiei electrice pe piata bursiera spot atinge luni valori maxime de 655 de lei pe MWh, foarte apropiate de recordul absolut, importurile fiind in jur de 1.200 de MW, potrivit datelor OPCOM si Transelectrica, analizate de AGERPRES. Astfel, pretul mediu al energiei cu livrare luni este de 505…

- Abrogarea in Comisia de industrii din Camera Deputatilor a prețurile reglementate introduse prin OUG 114 pe piata de energie electrica si gaze naturale, aduce din nou haos si incertitudine in sector, a declarat Ion Lungu, presedintele Asociatiei Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER).…

- GPeC SUMMIT ndash; cel mai important eveniment de E Commerce si Marketing Online din Romania si Europa de Est ndash; va avea loc pe 4 5 Noiembrie, la Sala Mare a Teatrului National Bucuresti. Organizatorii au anuntat primii speakeri internationali confirmati, iar inscrierile la eveniment au inceput…

- Pretul gramului de aur a continuat sa urce si a stabilit un nou nivel record pe piața din Romania, pentru a treia zi consecutiv, pe fondul cresterii volatilitatii pe pietele internationale. Preţul gramului de aur a urcat de la 203.0148 lei la 203.8826 lei. Acesta este a treia oară, în…

- Piața de car-sharing din Romania are incepand de miercuri un nou jucator dupa lansarea serviciului Spark, care pentru inceput va activa in București. Pentru moment, Spark mizeaza pe o flota alcatuita din 50 de unitați Nissan Leaf și Renault Zoe, insa obiectivul este ca la finalul anului clienții sa…