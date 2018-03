Stiri pe aceeasi tema

- La noapte, Mercur iși incepe tranzitul retrograd prin zodia Berbec, o zodie de foc, in care se afla, acum, și Soarele, dar și planetele Uranus și Venus. Uranus este planeta Surprizelor, a schimbarilor neașteptate, a revoltelor și revoluțiilor, a soluțiilor ingenioase și a internetului.…

- Este o saptamana interesanta astologic, cu echinoctiul de primavara din 20 martie, cu debutul sezonului Berbec si cu alte evenimente. Acum este bine sa faci cat mai multe poti pana vineri cand Mercur devine retrograd pana pe 15 aprilie. Acum este un timp bun sa te ocupi de orice tine de transport…

- Condus de Marte, Berbecul este caracterizat de un simbol sub forma de V care semnifica coarnele sale. Simbolic, dintotdeauna berbecul a fost asociat cu determinarea, initiativa si spiritul de lider. In timpul sezonului Berbecului, suntem invitati sa ne inventariem viata si sa vedem ce nu ne…

- Astazi, 20 martie, este echinocțiul de primavara. Mai precis, este marcat sfarșitul iernii astronomice fiind ziua in care are loc echinoctiul de primavara, doar ca – anul acesta – iarna este capricioasa și continua sa aduca zapada și viscol intr-o luna calendaristica de primavara. Zodiile vor fi și…

- Duminica, 18 martie, de la ora 18:00, nu ratați o noua ediție a emisiunii „Uranissima”, prezentata de Urania, numai pe Libertatea.ro. „Uranissima”, emisiunea prezentata de Urania care iți spune totul despre cum iți influențeaza planetele zodia, a avut prima ediție duminica, 8 octombrie. In fiecare…

- In plus, Soarele intra pe 20 martie ora 18:15 in Berbec, deci din 21 martie incepe zodia Berbecului.Relatiile cu ceilalti oameni din jurul nostru sunt influentate de configuratiile astrale si prin fiecare in parte ne confruntam cu emotiile si cu lectiile noastre de viata, prin ei ne ies la iveala…

- Creatoarea de moda Rita Mureșan a reacționat dupa ce in presa s-a vorbit despre cat de mult s-a ingrașat, atingand suta de kilograme. Rita Mureșan a facut furori in urma cu ani cu frumusețea și cu fizicul ei. Creatoarea de moda a fost chiar și Miss Romania in anii imediat urmatori Revoluției din 1989.…

- Tranformare radicala pentru Cornel Galeș, fostul soț al Ilenei Ciuculete, la un an de la moartea acesteia. Barbatul este tot numai un zambet și iși vede liniștit de viața sa. In data de 14 martie 2017, cantareața de muzica populara Ileana Ciuculete a incetat din viața . Interpreta Ileana Ciuculete a…

- Cum afecteaza schimbarile bruște de temperatura corpul uman. Dupa ce ne-am bucurat de o vremea frumoasa și calda, de adevarata primavara, iata ca iarna revine in forța, in acest weekend. E adevarat ca și pe 1 martie, cand barbații ar fi trebuit sa ofere ghiocei doamnelor, avut parte de aceeași vreme:…

- Principele Nicolae, nepot Regelui Mihai, a avut prima sa slujba la varsta de 19 ani. Acesta transporta și monta mochete. Principele Nicolae, nepotul regelui Mihai pe care suveranul l-a renegat , a acordat un interviu pentru publicația Formula As, in care a oferit amanunte despre trecutul sau. Principele…

- Prezentatorul de televiziune Mircea Badea urmeaza sa se prezinte la poliție in data de 20 martie. Acesta a avut o reacție dura la adresa polițiștilor. Mircea Badea, care formeaza o familie alaturi de Carmen Bruma și de fiul lor , a fost chemat la poliție. El va trebui sa se prezinte pentru a sta de…

- Binecunoscutul chef Catalin Scarlatescu și-a spus categoric parerea despre cei care intra in bucatarie și se cred dintr-o data super bucatari. Catalin Scarlatescu, care a slabit enorm de mult in ultima vreme , a vorbit, in cadrul emisiunii “Rai Da’ Buni” de la Antena Stars, despre tot ceea ce presupune…

- Roxana Ciuhulescu a atras toate privirile la cununia sa civila. Vedeta a ales o pereche de incalțaminte atipica pentru un astfel de eveniment. Roxana Ciuhulescu a decis anul trecut sa se separe de soțul ei, Mihai Ivanescu , impreuna cu care are o fata adorabila. Vedeta s-a logodit cu Silviu Bulugioiu…

- Solista de muzica populara Silvana Riciu a dat jos 11 kilograme in doua luni. Ea a explicat ce anume mananca. Silvana Riciu, care s-a pozat in trecut in costum de baie , este o cunoscuta interpreta de muzica populara de la noi din țara. In ultimii ani, Silvana Riciu a incercat diverse cure de slabire…

- Adela Popescu a marturisit cum a reacționat in momentul in care a aflat ca partenerul ei de viața, Radu Valcan, va sta pentru o perioada mai lunga de timp in Thailanda, acolo unde filmeaza pentru show-ul Insula Iubirii, pe care il prezinta la Antena 1. Adela Popescu formeaza unul dintre cele mai frumoase…

- Vedeta de televiziune Simona Gherghe a avut o reacție foarte categorica la adresa unor invitați pe care i-a avut la show-ul pe care il prezinta. Absolventa a Facultații de Filologie, Simona Gherghe lucreaza de foarte mulți ani in presa. publicul telespectator o știe din postura de moderatoare a emisiunii…

- Denisa Nechifor s-a destainuit la o emisiune TV. Ea a vorbit foarte deschis despre Adrian Cristea, tatal fiicei sale. Denisa Nechifor a avut o relație cu suișuri și coborașuri cu fostul fotbalsit Adrian Cristea, impreuna cu care are o fetița foarte frumoasa, Rania . Cu toate ca nu au ajuns niciodata…

- Andrei Stoica, campionul mondial Superkombat, a facut un anunț-bomba. El a afirmat ca vrea sa se intoarca la concursul Exatlon, difuzat de Kanal D. Andrei Stoica, care are o soție foarte frumoasa , a facut parte din echipa Faimoșilor la concursul Exatlon Romania, difuzat de postul de televiziune Kanal…

- Ani de zile a predat și a salvat vieți in zilele grele de garda, dar ieșit la pensie, profesorul universitar doctor Alexandru Oproiu a primit o suma insignifianta. Viața de medic in Romania nu este deloc una ușoara și nici una rasplatita pe masura. Este și cazul profesorului universitar doctor Alexandru…

- S-a aflat ce salariu are Victor Slav la postul de televiziune Kanal D, acolo unde prezinta un show de noapte alaturi de Andreea Mantea. Anul trecut, Victor Slav l-a inlocuit pe Madalin Ionescu la emisiunea pe care acesta din urma o prezenta la Kanal D. Victor Slav, partenerul de viața al Biancai Dragușanu…

- Un tanar de 17 ani, fiul directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit subit la 17 ani, joi seara, dupa ce i s-a facut rau. Adolescentul, elev la Colegiul National Iosif Vulcan, a murit, scrie BIHOREANUL , in jurul orei 21, dupa ce le-a spus parintilor sai ca nu se simte bine,…

- Medicul Radu Zamfir are motive de mandrie. Fiica sa, Lavinia, care este foarte talentata la muzica, are mare concert duminica, 18 martie. De medicul Radu Zamfir a auzit toata Romania, in anul 2014. Este unul din supraviețuitorii accidentului aviatic din Munții Apuseni, in care pilotul Adrian Iovan și…

- Iulia Albu a criticat dur o ținuta pe care Andrea Banica, fosta ei colega de la emisiunea Bravo, ai stil, a purtat-o de curand la un eveniment monden. Fashion-editorul Iulia Albu taie in carne vie atunci cand vine vorba despre look-ul vedetelor care se imbraca nepotrivit, dupa parerea ei, indiferent…

- Andreea Marin a facut o dezvaluire despre ea. Vedeta le-a spus fanilor sai ca a albit inca de pe vremea cand era adolescenta. Andreea Marin, care de curand a vorbit despre o noua sarcina , a inceput sa aiba fire albe de la varsta de 18 ani. Andreea Marin, care traiește o poveste de iubire cu Andrei…

- ”Stramoșii noștri atlanți erau foarte diferiti de omul actual, mai mult decat isi poate imagina cineva ale carui cunostinte se marginesc doar la lumea sensibila. Aceasta deosebire se refera nu numai la aspectul exterior, ci si la facultatile spirituale. Cunoștințele lor tehnice si intreaga lor cultura…

- HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU PESTI. Inca de la inceputul anului, Uranus intra in miscare directa, pregatindu-si iesirea din semnul Berbecului, acolo unde tranziteaza din martie 2011, astfel incat intre 15 mai si 6 noiembrie, pot spune ca va puteti recapata linistea si stabilitatea sau cel putin…

- BenQ, companie recunoscuta pe plan internațional pentru inovatii în domeniul soluțiilor de imagine profesionale, anunta noul model TK800, un videoproiector destinat segmentului Home Entertainment. BenQ TK800 este special construit sa ofere imagini detaliate la rezolutie reala 4K UHD, moduri…

- O știre cu adevarat șocanta a circulat in cursul zilei de luni pe rețelele de socializare. Este vorba despre un fake news cu titlul TRAGEDIE! IONELA PRODAN S-A STINS DIN VIAȚA PE MASA DE OPERAȚIE LA VARSTA DE 70 DE ANI”. Pe fondul problemelor de sanatate ale artistei, știrea s-a viralizat in mediul…

- Efectele se resimt inca din 1 martie, cand Luna Plina din Fecioara este opusa Soarelui din Pesti. Zodiile incep sa nu fie mai preocupate de capitolul bani, si sa inteleaga ca viata este mai mult decat o alergatura dupa bani, facturi sau lux, si mai este nevoie si de dragoste. Incepand din…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla la Bucuresti, pentru intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, liderii Parlamentului, Liviu Draganea si Calin Popescu Tariceanu, dar si cu ministrul Justitiei.

- O legenda a martisorului, originara din Moldova, povesteste despre o vrajitoare a iernii care, intr-o zi, i s-a casunat sa nu lase primavara sa se astearna peste pamant. Zana Primavara a recurs, in cele din urma, la un gest extrem: și-a taiat un deget, iar sangele scurs din rana a cazut peste zapada,…

- Vremea se imblanzeste in prima zi de primavara. Viscolul care a inchis drumurile nationale si judetene s-a potolit. Dobrogea este sub Cod Portocaliu de temperaturi foarte scazute pana vineri, 2 martie.

- Datorita temperaturilor scazute din ultima perioada, incepand cu data de 27.02.2018 Filiala de Cruce Rosie Dambovita alaturi de Primaria Municipiului Targoviste- Directia de Asistenta Sociala este alaturi de cetatenii din Targoviste prin reluarea Campaniei de distributie ceai sub denumirea “Impreuna…

- Zodia Pesti incepe pe 19 februarie si dureaza pana pe 20 martie in fiecare an. Soarele a intrat in ultimul semn al zodiacului, deci pentru urmatoarea luna va fi in Pesti, taramul viselor si al spiritului. Pestii sunt semnul dizolvarii, ceea ce ne indeamna sa fim mai flexibili si maleabili,…

- Potrivit comunicatului Inspectoratul de Politie din Judetul Somogy, un barbat din Romania si-a uitat, miercuri, sotia intr-o parcare de pe autostrada M5 din Ungaria, in apropierea orasului Szeged. Sotul a condus apoi mai multe sute de kilometri, convins fiind ca partenera sa de viata se afla in masina.…

- Vestitorii Apocalipsei spun ca in 2018 o planeta gigant va cauza disparitia omenirii. Numele planetei care va aduce apocalipsa este Nibiru, cunoscuta si drept Planeta X, aceasta fiind de zece ori mai mare decat Pamantul.

- 18 februarie 1916 a fost ziua in care a murit prima regina a romanilor, regina Elisabeta, la doi ani dupa moartea sotului ei, regele Carol I. „Adevarul“ va ofera miercuri, 21 februarie, editia de colectie „Adeverul“ din 19 februarie 1916, care a titrat pe prima pagina, alaturi de detaliile Bataliei…

- Masina trimisa de miliardarul Elon Musk nu va ajunge niciodata pe Planeta Rosie. Exista sansa, mica, ce-i drept, ca autoturismul electric sa loveasca Pamantul, Soarele ori sa ajunga pe Venus.

- Ionut Lupescu candideaza pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, alegerile urmand a avea loc la 18 aprilie. "Kaiserul" se anunta un rival redutabil pentru actualul presedinte, Razvan Burleanu. "N-as fi fost aici daca lucrurile ar fi mers bine. E si o datorie a noastra, a celor…

- Vestea ca marea cantareața de muzica populara Irina Loghin a murit a devenit virala pe rețelele de socializare. Din fericire, stirea este total falsa, anunțul fiind facut chiar de catre cantareata de muzica populara, care a reacționat astfel la miile de mesaje care au asaltat-o. Vedeta a postat un mesaj…

- Specialiștii in zodiacul chinezesc sunt de parere ca anul 2018 va fi unul plin de evenimente și pentru a ține la distanța situațiile neplacute, ar fi bine sa punem mult mai mult accent pe securitate. Astfel, in 2018 trebuie sa fim solidari și sa comunicam mai mult, acestea fiind o parte dintre elementele…

- In 2 februarie, Venus intra in Varsator, aducand o schimbare in atitudine. Unii se vor simți diferit fața de relațiile in care sunt și vor avea schimbari și in ceea ce privește pe cei pe care ii țin aproape. Multe intrebari ies la iveala. Valorile și credințele pot fi puse la incercare in…

- Luminita Saviuc, tanara din Romania cunoscuta pentru textele sale motivationale, a facut la inceputul anului o lista cu 111 sfaturi care sa ii ajute pe oameni sa aiba un 2018 mai fericit.

- La 10 ani de la criza financiara care a zguduit Planeta, o noua amenintare apare la orizont. Lumea merge inspre o serie de crize si spre o stare de „depresiune geopolitica”, in timp ce mandatul lui Donald Trump accelereaza diviziunea printre cetateni si sporeste nelinistea ordinii mondiale, avertizeaza…

- Iata 7 legende urbane care au facut inconjurul lumii. Adevarul din spatele povestilor cu portocalele infestate cu HIV sau codul PIN inversat. 1. Coca-Cola dizolva carnea si oasele Cu siguranta a-ti primit pe email sau ati vazut in retelele de socializare informatiile potrivit carora…