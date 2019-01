Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop, duminica. 30 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop, duminica. 30 decembrie 2018 – Berbec: Este posibil sa incepi un conflict fara sa vrei și sa il continui cu mare harnicie, deși cei din jur iți spun ca tu ai adus norii negri de furtuna. Horoscop,…

- Horoscop, sambata, 29 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop, sambata, 29 decembrie 2018 – Berbec: Vei reuși sa eviți orice fel de divergența cu partenerii importanți, fara cine știe ce efort. E de ajuns sa fii puțin mai atent decat de obicei și sa intervii…

- TAURVeste buna pentru cei nascuți sub semnul Taurului. Acesti nativi vor avea parte de mari schimbari in anul 2019, deci trebuie sa inteleaga ca lucrurile nu vor mai fi niciodata la fel incepand cu anul viitor. Taurii vor fi mult mai activi și multe dintre proiectele pe care le au…

- BERBEC - Anul 2019 se deschide asa cum iti doresti. Vei obtine tot ce vrei in primele luni si vei scapa de toate frustrarile. Bani: Cele mai mari cheltuieli vor fi in familie. Din fericire, din Februarie iti intra mai multi bani. Luna Septembrie va aduce si mai multe castiguri materiale.…

- Horoscop miercuri 28 noiembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop miercuri 28 noiembrie 2018 – Berbec: Ai in fața o zi greu de gestionat prin faptul ca tu știi una, dar cand te confrunți cu cei din jur vezi ca și ei le știu pe ale lor și nu sunt deloc dispuși…

- Marte in Pesti are o manifestare atipica pentru impulsurile ce ne indeamna sa actionam si poti afla aici cum te impacteaza. Luna este in Taur azi. In ultimele zile, atmosfera a fost as de incarcata incat ne prinde bine sa simtim contactul cu pamantul prin picioare, ca sa ne impamantam si sa profitam…

- HOROSCOP GEMENI - Mercur retrograd te afecteaza mai mult decat pe orice alta zodie. Pregateste-te sa primesti din nou in viata ta iubiri pierdute, cu care nu ai incheiat in relatii bune. A venit momentul sa evaluezi din nou toate parteneriatele din viata ta, din toate domeniile. Nu lua decizii pripite,…

- Fecioara Nativii acestei zodii nu s-au asteptat sa primeasca asa veste, dar mai bine mai tarziu decat niciodata. Astrologii ne-au informat despre aceasta zodie si ne-au spus ca in viitorul apropiat o sa ajunga departe cu ajutorul familiei si a prietenilor. Aceasta zodie are multe calitati care il…