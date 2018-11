Mercur Retrogad. Acestea sunt zodiile norocoase. Urmează o perioadă benefică pentru ele LEU - Mercur retrograd nu iarta pe nimeni, insa tu vei avea parte de o perioada mai bune ca toate celelalte zodii. Te vei simti mai creativa ca niciodata. Nu iti refuza placerile simple si urmeaza-ti pasiunile. Fa mai multe lucruri din cele care iti plac. Redescopera-ti adevaratele sentimente. CAPRICORN - Pentru tine, Mercur retrograd aduce o perioada de redescoperire de sine. Primesti mesaje din subsconstient pe care nu ar trebui sa le ignori. Intuitita ta va fi deosebit de puternica in perioada urmatoare. Trebuie sa faci ce crezi tu ca este mai bine in orice situatie. Mediteaza, danseaza,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

