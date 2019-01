Mercur, planeta comunicării și a negocierilor, intră în semnul Vărsător. Cum va influența zodiile Mercur, planeta comunicarii, a tranzacțiilor și a negocierilor, intra in semnul Varsator pe data de 24 ianuarie și va tranzita aceasta zodie pana pe 10 februarie 2019, data cand va ajunge in Pești. Atunci cand planeta Mercur, care reprezinta și modul in care gandim, traverseaza semnul Varsator, semn de aer orientat catre viitor și catre nou, ne ofera originalitate, inventivitate, intuiție in anticiparea pasului urmator, dar și o dorința de socializare mai mare. Pe de alta parte, vor fi favorizați din punct de vedere financiar acei nativi care se vor bucura de tranzitul lui Mercur pe o casa a finanțelor,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

