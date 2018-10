Mercenari americani au fost filmați de o drona in timpul unei operațiuni de asasinare a unui lider politic din Yemen. Alte asasinate sunt puse in sarcina unei așa zise ”grupari a morții” formate din foști și actuali pușcași marini, angajați ai unei companii private de securitate. Aceasta ar fi fost angajata de puterea din Emiratele Arabe Unite pentru eliminarea persoanelor incomode. Imaginile filmate de o drona militara arata mercenarii americani in timpul operațiunii de asasinare a unui cunoscut lider religios din Yemen, potrivit unei investigații Buzfeed News. Doi foști pușcași marini erau angajați…