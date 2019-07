Stiri pe aceeasi tema

- Formula 1 a anunțat ca a ajuns la un acord cu serviciul de streaming Netflix pentru a produce un nou sezon al documentarului F1: Drive to Survive. Primul sezon a avut premiera la inceputul acestui an, a abordat evenimentele din sezonul 2018 și a fost apreciat de fani pentru numeroasele informații din…

- Plecat din pole-position, Lewis Hamilton (Mercedes) s-a impus în Marele Premiu al Frantei, pe circuitul Le Castellet, trecându-și în cont a șasea victorie din acest sezon și a patra consecutiva. Hamilton a fost urmat de coechipierul Valtteri Bottas și de Charles Leclerc (Ferrari).Round…

- Pilotii echipei Mercedes, Lewis Hamilton si Valtteri Bottas, au dominat prima sesiune de antrenamente libere derulata vineri pe circuitul Paul Ricard de la Le Castellet, gazda de duminica a Marelui Premiu al Frantei, a opta cursa a sezonului de Formula 1. Hamilton a realizat cel mai rapid…

- Ferrari a prezentat miercuri un model hibrid de automobil de lux, 4WD SF90 Stradale, care poate circula in liniste pe strazile oraselor datorita energiei electrice si sa atinga o viteza maxima de 340 de klometri pe ora, transmite Reuters, relateaza News.ro.Citește și: Ludovic Orban s-a DEZLANȚUIT…

- FORMULA 1. Lewis Hamilton a reușit sambata abia al doilea pole position din cariera sa pe strazile din Monte Carlo, iar timpul sai de 1 minut 10.166 reprezinta un nou record al circuitului. Coechipierul Valtteri Bottas a fost doar cu 0.086 secunde mai lent, iar Mercedes a confiscat din nou prima linie…

- Marele Premiu al Spaniei a oferit un start spectaculos, cu Lewis Hamilton și Valtteri Bottas roata la roata pana in primul viraj, acolo unde britanicul a reușit sa se impuna și sa preia conducerea cursei. Sebastian Vettel a incercat o depașire riscanta pe exterior, in urma careia a blocat pneurile…

- Actorul american Zac Efron joaca in filmul "Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile", o pelicula biografica produs de Netflix despre celebrul criminal in serie american Ted Bundy, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Pelicula urmarește procesul din 1979 in urma caruia Bundy a fost condamnat…

- President Ilham Aliyev and first lady Mehriban Aliyeva watched race Baku, April 28, AZERTAC The Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix Race has wrapped up in Baku. President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev and first lady Mehriban Aliyeva watched the Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix…