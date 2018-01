Mercedes-Maybach S650 Cabriolet: cat poate sa coste acest model de lux pe piata din Dubai?

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul maghiar OTP a varsat 125 milioane de lei la capitalul sucursalei din Romania, potrivit unui anunt pe bursa din Ungaria. Dupa aceasta majorare capitalul social al OTP Bank Romania a crescut la aproape 1,38 miliarde de lei. Este posibil ca injectia de capital sa vina in contexul in care in…

- In 2017, 20 de intreprinzatori au obtinut dreptul de a furniza retele publice si/sau servicii de comunicatii electronice accesibile publicului, in baza regimului de autorizare generala, iar 13 intreprinzatori au obtinut dreptul de a presta servicii postale, conform datelor ANRCETI.

- Laura Cosoi a inceput cu dreptul anul 2018. Revelionul a prins-o departe de Romania, pe taramuri indepartate și calde, in Dubai, locul in care vedeta a petrecut alaturi de soțul sau, Cosmin Curticapean, și in care și-a sarbatorit cea de-a 36-a aniversare. Mai mult, chiar de ziua sa de naștere, Laura…

- Sute de clujeni au cerut aseara, pastrarea independentei justitiei Protestatarii s-au strâns aseara, în centrul Clujului lânga Monumentul Memorandistilor de pe Bulevardul Eroilor, în fata sediului PSD. Au scandat lozinci împotriva principalului partid de guvernare,…

- Aglomeratie la celebra piata de peste Tsukiji, din Tokyo, pentru prima licitatie din noul an. De dimineata s-a vandut marfa de peste 14 milioane de dolari. Inainte de rasaritul soarelui, pescarii in barci de cauciuc vin sa-si vinda produsele.

- Noul telefon Galaxy A8 (2018) are o camera frontala duala, ecran Infinity Display și un design ergonomic uimitor care au fost inspirate de moștenirea și experiența de design specifica varfurilor de gama Samsung. Beneficiind de noi funcționalitați, Galaxy A8 (2018) este mai elegant, mai practic și mai…

- Doi prezentatori TV din Germania au gasit la ce este bun iarna primul SUV Mercedes-Maybach, exclusivul G 650 Landaulet. Vedetele au avut ocazia sa organizeze un test drive mai neobisnuit cu unul din cele doar 99 de exemplare ale modelului.

- Oficialii Ministerului Apararii Nationale au anuntat, dupa o balbaiala de aproape un an, ca au reluat procesul vizand achizitia a patru corvete multifunctionale, in valoare totala de 3,6 miliarde de lei. Navele sunt destinate Fortelor Navale Romane.

- Custodele Coroanei romane, Principesa Margareta, a transmis, miercuri seara, o "Proclamatie catre tara" in care spune ca va continua munca si va respecta legamantul regelui Mihai, pe care il va avea ca model in eforturile pentru dezvoltarea si consolidarea tarii. Ea mai arata ca isi inchina viata si…

- Atunci cand il deranjeaza un subiect, primarul Timișoarei iși varsa naduful pe rețelele sociale. Mai exact pe Facebook, unde i-a angrenat din nou pe timișoreni intr-un joc. Tema subiectului: viitoarea fantana muzicala din Parcul Botanic, promisa inca din campania electorala de acum cinci ani. Dupa ce…

- Premierul Pavel Filip, care a reprezentat R. Moldova la summit-ul Parteneriatului Estic (PaE) la Bruxelles, este laudat de cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, intr-un editorial semnat de jurnalistul Michael Stabenow. Potrivit acestuia, Pavel Filip este „unul dintre elevii model ai PaE”.…

- Atacantul echipei Manchester United, Romelu Lukaku (24 de ani), nu va fi suspendat de Federatia Engleza de Fotbal, dupa ce si-a lovit un adversar in timpul meciului cu Brighton (1-0), anunta BBC. Initial, despre atacantul belgian s-a scris ca ar putea fi penalizat cu trei etape…

- Irina Bara (22 ani) reuseste, pentru al treilea an consecutiv, sa castige doua titluri in sezon, la simplu. Romanca s-a impus, duminica, in finala turneului ITF de la Valencia, dotat cu premii in valoare de 25.000 de dolari, cu scorul de 5-7, 6-4, 6-0 in fata sarboaicei in varsta de 16 ani, Olga…

- Constructorul auto francez Renault a anunțat luni semnarea unui acord cadru cu grupul Al-Futtaim din Dubai pentru a produce și distribui vehiculele grupului Renault in Pakistan, o piața de pe care constructorul francez este absent in prezent, informeaza Reuters. Conform termenilor acordului,…

- La inceputul lunii martie, cei doi au sarbatorit 25 de ani de cand s-au cunoscut, iar in acest weekend au sarbatorit 23 de ani de cand și-au spus „DA” in fața lui Dumnezeu. Janin și Bebe Condoiu, cei care dețin unul dintre cele mai cunoscute saloane de infrumusețare din oraș, au plecat in…

- Randamentele obligatiunilor guvernamentale ale Romaniei au urcat, vineri, la cele mai ridicate niveluri din ultimii trei ani, in urma datelor care au aratat ca inflatia a accelerat in octombrie peste ritmul anticipat de analisti, transmite Reuters, citat de News.ro . Rata anuala a inflatiei, care masoara…

- Racheta balistica lansata din Yemen și care viza capitala saudita provine din Iran, a declarat vineri un oficial al Forțelor Aeriene Americane. Lt. Gen. Jeffrey L. Harrigian, care supervizeaza Comandamentul Central al Forțelor Aeriene în Qatar, a facut aceste observații în cadrul unei…

- Criza europeana de oua se face resimtita si la Suceava, unde ouale sunt de negasit atat in marile magazine, cat si in piete. Sucevenii au ajuns sa scoata bani seriosi din buzunar daca vor sa se bucure de o omleta la micul-dejun.

- Mark Hilton, SFG: Ne alaturam companiilor importante care sunt deja prezente pe bursa locala și suntem mandri ca suntem prima companie din domeniul foodservice care se listeaza la BVB Lucian Anghel, BVB: Este cea mai mare listare pe segmentul de acțiuni realizata in a doua jumatate a acestui an. Piața…

- Cu o intarziere de cateva saptamani, marti va fi deschis oficial noul “Ocico”. Lugojenii nu vor avea foarte multe motive de bucurie din cauza ca spatiul este mai mic decat se asteptau, astfel ca administratia locala a decis sa indulceasca atmosfera cu niste muzica populara si voie buna. Din invitatiile…

- Euro a atins, marti, cotatia de 4,63477 lei pe piata interbancara, cel mai mare nivel din iulie 2012 pana in prezent, pe fondul accentuarii tensiunilor sociale. Acesta este cel mai mare nivel din iulie 2012 , cand euro a atins valoarea de 4,63749 lei pe piata interbancara. Leul s-a depreciat si in fata…

- Comisarul european pentru Concurenta, Margrethe Vestager, a declarat luni ca anumite companii de tehnologie submineaza democratia si permit "fricii" si "lacomiei" sa declanseze comportamente anticoncurentiale pe piata, relateaza site-ul publicatiei Financial

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 06.11.2017 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 91, 92, 93, 96, 149, 150, 154, 155, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 195, 207. In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit…

- Vești proaste pentru bolnavii cu venituri mici! Creșterea nivelului taxei clawback la 25% ar putea duce la dispariția de pe piața a numeroase medicamente. Avertizarea vine din partea Asociației Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) care atrage atenția și asupra riscului prabușirii…

- Romania si-a desemnat reprezentanta la concursul de frumusete „Miss Universe“, ce va avea loc la sfarsitul lunii noiembrie, in Las Vegas. Tanara a fost aleasa prin votul juriului, dar si al publicului, din 24 de concurente finaliste.

- "Personal, nu cred ca vor exista cresteri si o spun deschis. De ce spun lucrul acesta? Pentru ca eu cred ca legea este bine facuta astazi. Avem un segment de riscuri prestabilite la care ne raportam cand calculam tariful de prima. Sigur ca ele pot fi extinse in conditiile in care exista o aprobare…

- Sony a readus dupa un deceniu pe piata cainele robotic Aibo care acum este dotat si cu inteligenta artificiala, poate sa se contecteze la o aplicatie de pe telefon si poate raspunde la comenzi vocale. Compania spune ca robotul "invata" in timp "harta" casei si, fiind conectat la cloud, deprinde si preferintele…

- Ministerul Finantelor va face plati pe banda rulanta in ultimele zile ale anului in conturile firmelor care i-au asigurat servicii sau lucrari de investitii, iar banii facturati vor ajunge in b

- Nokia 2 se apropie de lansare incet, dar sigur, iar specificațiile ne arata ca vorbim despre un telefon entry-level cu un preț bun. HMD Global a intrat in forța pe piața anul acesta, reușind sa aduca deja cinci telefoane Nokia pe piața, 3, 5, 6, 7 și 8. Modelul 7 este cel mai recent lansat […]

- Ordonanta de Urgenta 64 adoptata de Guvernul Romaniei in octombrie 2016 ii obliga pe producatorii si furnizorii romani de gaze naturale ca, intre 1 decembrie 2016 si 31 decembrie 2021, sa tranzactioneze un procent din cantitatea de gaze naturale intr-o maniera transparenta, non-discriminatorie, pe pietele…

- Ce a declarat Simona Halep, dupa infrangerea cu Wozniacki: ”A fost una dintre cele mai rele zile ale mele”. Simona a explicat: ”Eu am facut multe greșeli, iar ea nu a ratat. Am prea mult ca sa caștig meciul. In setul doi am simțit ca pot sa revin, am facut un joc bun, dar a fost prea tarziu. Nu am simțit…

- Piața neagra a țigaretelor a scazut in luna septembrie la 15%, cu 1 p.p. mai puțin decat in iulie, revenind la nivelul din vara anului 2016. „Regiunea nord-est ramane și in septembrie cea mai afectata de comerțul ilegal cu țigarete, inregistrand o pondere de 37,6%, in scadere cu sub 1 p.p. fața de luna…

- Noua generație de beauty influenceri din Romania intra in campania Top Line Unalike Beauty Carmen Negoița (fashion blogger), Cristina Dorobanțu (finalista concursului „Bravo, ai Stil”), Gina Chirila Vladau (model), Alexandra Craescu (make-up artist), Adonis Enache (hairstylist), Patricia Blaj (Plus…

- Apreciate candva pentru motoarele puternice si consumul de carburant redus, masinile Diesel incep sa fie tot mai evitate in vestul Europei. Multe state se pregatesc sa interzica autoturismele vechi, care polueaza. Romania pare ca nu intelege acest pericol. Numai in acest an, 70% dintre masinile vechi…

- “Optiunea Net nelimitat presupune internet de mare viteza, fara limitare, la viteze 4G fara limita de trafic, si fara cost aditional”, conform datelor furnizate de agentii de vanzari din magazine si din call-centere. “Optiunea se activeaza automat si este disponibila la toate planurile tarifare din…

- Peste treizeci de mașini „vintage” și-au facut apariția in aceasta dimineața in Piața „Avram Iancu”, pentru a fi pozate de un numar mare de aradeni, veniți cu mic, cu mare sa...

- Telekom Romania, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii fixe si mobile de comunicatii de pe piata locala, este gata sa vanda cladirea “Tandem”, aflata in apropierea Palatului Telefoanelor, pretul de pornire fiind estimat la 8 milioane euro, au anuntat astazi reprezentantii Telekom. …

- Piata romaneasca a francizelor creste sustinut de doi ani, de la 1,9 miliarde euro in 2015 la 2,5 miliarde euro in 2016 si ar putea depasi trei miliarde de euro pana la finalul anului 2017, potrivit unei analize a companiei de consultanta Investure Franchise Consulting (francize.ro).

- Piața globala a tehnologiilor bazate pe drone in industria energiei si utilitaților se ridica la valoarea de 9,46 miliarde de dolari pe an, potrivit estimarilor PwC prezentate intr-un nou raport care ilustreaza felul in care utilizarea intr-un mod creativ a vehiculelor aeriene fara pilot transforma…

- Mi-au sunat zilele astea telefoanele ca niciodata, spune Stelian Muscalu, realizatorul emisiunii „Business Club”. Prieteni, rude, cunostinte, cu totii datori bancilor, cu totii negri de suparare: ,,Ce-i cu acest ROBOR de creste vazand cu ochii?”

- Societate inființata in anul 1997, Civitas COM SRL din Targu Neamț, subordonata Consiliului Local, care administreaza Piața orașului și parcarile – cu plata și de reședința -, a implinit, recent, 20 de ani de activitate. Este cea mai performanta dintre firmele subordonate Consiliului Local Targu Neamț,…

- Primul model al companiei Polestar va fi prezentat deja saptamana viitoare. Premiera va avea loc pe 17 octombrie tocmai in metropola chineza Shanghai. Inainte de lansare, Polestar a publicat si un teaser video.

- Compania Infiniti a dezvaluit partial noua generatie a celui mai impunator SUV din gama sa – noul QX80. Prima apariție publica si totodata premiera acestuia va avea loc in cadrul Salonului Auto de la Dubai, la 14 noiembrie curent.

- “Romania nu are suficiente capacitati de productie a energiei electrice, astfel ca, in momentele in care consumul creste, exista probleme cu asigurarea alimentarii si a sigurantei sistemului energetic national”, a declarat presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), Niculae…