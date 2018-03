Mercedes-Benz investeste 3,7 miliarde de dolari pentru a-si mari capacitatea de productie: Cate vehicule vrea sa vanda annual

Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri. "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România…

- Profitul record inregistrat de grupul auto german Volkswagen in 2017 a dus la majorarea cu aproape 40% a pachetului salarial acordat directorului general Matthias Mueller, pana la 10,4 milioane de euro, a informat marti cel mai mare constructor auto din Europa, informeaza Reuters. Salariul şi…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est, a lansat marti cea mai mare crestere a operatiunilor din istoria companiei, in intreaga retea, investitia in...

- Seful Facebook, Mark Zuckerberg, a vandut luna trecuta actiuni ale companiei in valoare de 500 de milioane de dolari. In total, Facebook a vandut 2,7 milioane de actiuni, dupa cum arata calculele, scrie digi24.ro.

- Investitia va aduce cu sine si crearea de 75 de noi locuri de munca. Vanzarile de 5,4 milioane de euro de anul trecut, realizate doar de unitatea de productie existenta in Satu Mare i-a incurajat sa isi extinda activitatea

- Grupul chinez Geely, care deține in Europa constructorul de lux Volvo, a anunțat ca a acumulat o cota de aproape 10% din acțiunile Daimler, grupul german care deține marcile Mercedes și Smart, pentru care a dat 9 miliarde de dolari, scrie Reuters, citeaza libertatea.ro.

- Producatorul auto german Daimler si partenerul sau chinez BAIC Motor intentioneaza sa investeasca aproape doua miliarde de dolari pentru modernizarea unei fabrici din China care va produce modele electrice...

- BAIC Motor and Daimler planuiesc sa construiasca o noua fabrica pentru Mercedes-Benz in China, incat cererea locala este in continua crestere, potrivit Bloomberg. Producatorii auto vor investi peste 1,9 miliarde de dolari intr-o noua fabrica, a anuntat BAIC in cadrul unei intalniri cu presa…

- In cei 4 ani de cand a fost lansata pe piata, aplicatia de mesagerie Signal a devenit un exemplu in randul dezvoltatorilor de astfel de aplicatii, protocolul de criptare pe care il foloseste a fost ulterior preluat de marii jucatori - WhatsApp, Facebook, Skype. Cu toate acestea, in ultima perioada s-a…

- Este un nou proiect investitional anuntat de Arabia Saudita. Autoritatile de la Ryad intentioneaza sa cheltuieasca in urmatorii zece ani 64 de miliarde de dolari in cultura si divertisment. Prezentand...

- Traderul de materii prime aflat in impas Noble Group a avertizat ca ar putea inregistra o pierdere neta de pana la 5 miliarde de dolari pe 2017, in conditiile in care acesta si-a crescut sperantele de supravietuire dupa ce si-a asigurat finansare de pana la 700 milioane de dolari, relateaza Financial…

- Japonezii de la Fujifilm au anuntat ca vor da afara 10.000 de oameni la nivel global dupa ce a achizitionat compania americana Xerox si a creat business-ul comun Fuji Xerox, pentru a se adapta declinului pe care il inregistreaza industria copiatoarelor in era digitala, potrivit Reuters. …

- Tribunalul districtual din Tokyo a ordonat miercuri companiei Tokyo Electric Power (Tepco), operatorul centralei nucleare de la Fukushima, sa plateasca 1,1 miliarde de yeni (10,1 milioane de dolari) locuitorilor unui oras din prefectura Fukushima pentru prejudiciile de natura psihologica suferite…

- Rezervele valutare ale Bancii Naționale a Moldovei (BNM) au atins un nou maxim istoric absolut, apropiindu-se de cifra de 2,9 miliarde de dolari SUA. Potrivit BNM, rezervele s-au ridicat la 2 miliarde 893,73 milioane de dolari pe 26 ianuarie 2018, crescind fața de saptamina anterioara de raportare cu…

- Auzim de cateva saptamani numai lucruri negative despre Apple si vanzarile slabe ale noului model de top, iPhone X, insa investitorii sai sunt cel mai probabil fericiti. In ciuda faptului ca in trimestrul intai al anului fiscal 2018, care tocmai s-a incheiat, Apple a vandut mai putine dispozitive decat…

- CEO-ul companiei Starbucks, Kevin Johnson, a anuntat miercuri ca angajatii vor avea parte de doua majorari in 2018, ceea ce necesita o investitie de 120 de milioane de dolari in cresterile salariale „accelerate” de noul plan fiscal, relateaza Business Insider. Angajatii companiei…

- Volumul transferurilor moldovenilor care muncesc în strainatate a însumat 1,2 miliarde USD în anul 2017, cu 11,2 la suta mai mult fața de anul precedent când acestea coborâse la cel mai jos nivel din ultimii zece ani, dupa o scadere cu 30 la suta în 2015 și 4,5…

- Banca Naționala a Moldovei a inceput 2018 cu o rezerva valutara de peste doua miliarde 863 de milioane dolari, cu peste 600 de milioane mai mult decat la inceputul anului trecut. Potrivit instituției, aceasta prezinta un record istoric.

- Rezervele valutare ale Bancii Naționale a Moldovei au depașit nivelul de dinaintea crizei și au atins un nou maxim istoric absolut, constituind 2 miliarde 863,95 milioane de dolari SUA, la data de 19 ianuarie. Precedentul record absolut al rezervelor valutare ale BNM a fost inregistrat la data de 14…

- Antreprenorul Elon Musk ar putea caștiga un bonus uriaș de 55 de miliarde de dolari de la producatorul de mașini electrice Tesla, al carei director general și acționar este, potrivit Reuters . Bonusul este legat de performanțele financiare și operaționale ale Tesla. Mai exact, cu cat aceasta produce…

- Conform unui raport publicat de compania de securitate cibernetica Norton, hackerii au fost destul de ocupati in anul care s-a incehiat in urma cu trei saptamani. Acestia au furat, in total, 172 de miliarde de dolari de la utilizatorii care nu s-au protejat in fata unor astfel de atacuri cibernetice.

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- ​Netflix a adaugat trimestrul trecut un numar record de 8 milioane de abonati si a ajuns la 117 milioane in cele 190 de tari in care este prezenta, noteaza Reuters. Compania are planuri mari pentru acest an cand si-a bugetat investitii de 8 miliarde dolari in seriale si emsiuni si doua miliarde dolari…

- Ultimul trimestru din 2017 a fost si cel mai bun pentru Netflix, compania americana atragand 8,33 de milioane de abonati noi. Cea mai mare parte a acestora, 6,26 de milioane, vin din afara Statelor Unite. Sfarsitul lui 2017 a gasit Netflix cu 117,6 milioane de abonati in toata lumea. Ca urmare a cresterii…

- Jamie Dimon, CEO-ul bancii JPMorgan Chase a fost platit cu 29,5 milioane de dolari in 2017, venitul acestuia fiind in crestere cu 5% fata de anul anterior, si cel mai mare din ultimii 10 ani, cand Dimon a incasat 50 de milioane de dolari, potrivit Quartz. Dimon primeste un salariu de baza…

- Și compania taiwaneza Asus a anunțat ca va mai face investiții in eSport, doar ca limitate la echipele chineze. Iar investițiile companiei vor ajunge la cifra de 16 milioane de dolari. Asus nu este straina de eSport, compania deținand Asus Republic of Gamers – practic propria…

- Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si 24 hibride sau hibride plug-in. Dintre acestea, sapte modele vor fi lansate in America de Nord, trei in Europa, 13 in regiunea Asia-Pacific. Ford a avertizat ca investitiile in mobilitate si vehicule autonome…

- ​Producatorii auto promit investitii totale de peste 90 miliarde dolari pentru dezvoltarea unui numar mare de masini electrice, insa multi dintre directorii din domeniu se intreaba daca publicul va fi dispus sa le cumpere, arata o analiza Reuters. In China se va investi cel mai mult, fiind si cea mai…

- Compania Volkswagen a dezvaluit noua versiune a modelului Jetta si a transmis ca va investi peste 3,3 miliarde de dolari in America de Nord pentru a creste relevanta brandului in Statele Unite, potrivit Bloomberg. Majoritatea investitiilor companiei, pana in 202, se vor orienta catre modele…

- Cum ii spui tatalui tau ca tocmai ai castigat 451 milioane de dolari? Shane Missler, un tanar de 20 de ani din Port Richey, o suburbie din Tampa, a devenit milionar peste noapte, dupa ce a aflat ca este castigatorul premiului Mega Millions de 451 milioane de dolari, anuntat vineri de Florida Lottery,…

- Reprezentantii Isabella Stewart Gardner Museum din orasul american Boston au anuntat ca ofera pe timp nedefinit o recompensa de 10 milioane de dolari pentru informatii privind 13 lucrari de arta, printre care se numara tablouri de Rembrandt...

- Averea lui fondatorului Facebook a scazut cu 2,9 miliarde de dolari vineri, dupa ce a anunțat ca dorește ca are de gand sa restricționeze materialele mass-media sau promoționalele intreprinderilor pe paginile utilizatorilor și sa se concentreze mai mult pe conexiunea acestora cu familie și prieteni.…

- Nokian Heavy Tyres Ltd, parte a grupului Nokian Tyres, iși marește capacitatea de producție cu 50% prin investiții totale de aproximativ 70 milioane de euro in fabrica sa din orașul finlandez Nokia, investiții care vor fi realizate pe parcursul urmatorilor trei ani.

- Cluburile de fotbal, in special din Anglia, platesc din ce in ce mai multe comisioane unor intermediari cu ocazia transferurilor de jucatori, sumele cheltuite dublandu-se in ultimii cinci ani, conform unui raport al FIFA publicat marti. In 2017, cluburile au platit 446 milioane dolari…

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- CEO-ul companiei Apple, Tim Cook s-a bucurat de o crestere cu 74% a bonusului pentru anul fiscal 2017, incat producatorul de device-uri a inregistrat venituri mari la sfarsitul anului si un profit pe masura, dupa ce, cu cateva luni in urma, gigantul a inregistrat un declin rar intalnit in istoria…

- Este bilanțul-record pe 2017 a incasarilor de pe urma spectacolelor realizate de teatrele profesioniste situate pe celebra artera din Manhattan, New York, o creștere cu 270 de milioane de dolari fața de anul trecut. Record și pentru numarul de spectatori, 13,74 de milioane, fața de 13, 25 de milioane…

- Travis Kalanick, fostul CEO al Uber Technologies, planuieste sa vanda aproximativ 29% din actiunile pe care le detine in operatorul de servicii de transport, potrivit Bloomberg. Kalanick ar putea castiga aproximativ 1,4 miliarde de euro din tranzactia cu SoftBank Group si cu un consortiu…

- Travis Kalanick, fostul sef si co-fondator al Uber, intentioneaza sa vanda 29% din participatia sa la companie, o tranzactie care i-ar putea aduce 1,4 miliarde de dolari, raporteaza agentia de stiri Bloomberg, citata de agentia elvetiana de stiri Romandie .Kalanick, care detine in prezent 10% din compania…

- „Mai mult de sase milioane de vehicule produse in 12 luni arata, in primul rand, ca uzinele si angajatii nostri si-au imbunatatit continuu capacitatea lor de productie. Avem echipe de varf in productie, care stapanesc cu succes cererea crescanda din partea clientilor”, a declarat Thomas Ulbrich,…

- Datoria externa bruta a Republicii Moldova in trimestrul trei al anului 2017 a constituit aproximativ 6 miliarde 743 milioane de dolari americani, majorindu-se cu peste 454 milioane de dolari fața de aceeași perioada a anului 2016, conform datelor Bancii Naționale a Moldovei. Astfel, datoria externa…

- Anul 2017 s-a dovedit a fi unul deosebit de profitabil pentru industria cinematografica de la Hollywood. Companiile americane de producție au inregistrat venituri de sute de milioane de dolari de pe urma filmelor lansate.

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informaţiilor dezvăluite…

- Potrivit informatiilor dezvaluite miercuri de Apple, bonusurile acordate lui Tim Cook in exercitiul fiscal incheiat la 30 septembrie 2017 s-au ridicat la 9,33 milioane de dolari. La acestea s-au adaugat un salariu de 3,06 milioane de dolari si beneficii in actiuni in valoare de 89,2 milioane de dolari,…

- Walt Disney Company este cea care detine suprematia si anul acesta. Compania a depasit, in 2017, cifra de 6 miliarde de dolari incasari, in special multumita filmelor „The Beauty and The Beast” si „Guardians Of The Galaxy Vol. 2″. „Beauty And The Beast” (lansat in martie) a fost filmul-cheie, cu incasari…

- Compania Disney este lider in box office-ul mondial pentru al treilea an consecutiv, in 2017 depasind un prag de incasari de 6 miliarde de dolari, dupa ce, in 2016, a obtinut suma record de 7,6 miliarde de dolari la nivel global, potrivit variety.com.

- Grupul italian Enel, prin intermediul subsidiarei sale Enel Green Power Argentina, a anuntat miercuri ca a obtinut dreptul de a construi parcul eolian de 100 MW Pampa, in a doua runda a licitatiei de energie regenerabila lansata in cadrul RenovAr, investitia fiind estimata la 130 milioane dolari.Licitatia…

- Din programul american de investitii militare, 3 milioane de dolari vor fi investiti in baza militara aeriana de la Campia Turzii. Proiectul, in valoare de 200 de milioane de dolari, are ca scop impiedicarea ,,agresiunii Rusiei", conform legislatiei de aparare a SUA pentru anul fiscal 2018.

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.