Menţinerea tratatului INF depinde de Rusia "Incalcarea INF de catre Rusia erodeaza bazele unui control efectiv al armamentului si submineaza securitatea aliata", urmarind "slabirea generala a arhitecturii de securitate euro-atlantice", se arata intr-o declaratie comuna a ministrilor de externe din NATO, reuniti la Bruxelles.



"Facem apel la Rusia sa revina de urgenta la respectarea deplina si verificabila a INF. De ea depinde acum mentinerea" acestui tratat, subliniaza ministrii aliati, potrivit Agerpres. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

