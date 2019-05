Stiri pe aceeasi tema

- "Anul acesta Sibiul poarta titlul de Regiune Gastronomica Europeana și am dorit sa oferim liderilor statelor europene prezenți in orașul nostru cate puțin din gusturile apreciate ale Transilvaniei de Sud. A fost o onoare și placerea noastra sa le oferim aceste cadouri simbolice, care sa le aduca…

- Summit Sibiu 9 mai. Oaspetii europeni care au venit la Summitul PPE au beneficiat de gustari traditionale transilvanene, inspirate din bucataria româneasca si din cea saseasca, toti primind cadou si câte o sticla de vin de Jidvei produs

- Oaspetii europeni care au venit la Summitul PPE au beneficiat de gustari traditionale transilvanene, inspirate din bucataria romaneasca si din cea saseasca, toti primind cadou si cate o sticla de vin de Jidvei produs special cu ocazia Summitul UE. Un organizator de mese cu specific traditional transilvanean…

- Oaspetii europeni care au venit la Summitul PPE au beneficiat de gustari traditionale transilvanene, inspirate din bucataria romaneasca si din cea saseasca, toti primind cadou si cate o sticla de vin de Ji...

- Astazi, Sibiul este capitala politica a Uniunii Europene. 27 de sefi de sta si guvern ai tarilor europene, 36 de delegații oficiale, 400 de invitați de rang inalt, circa 900 de ziariști și 100 de traducatori participa la summitul UE, potrivit observator.tv. Printre discuții, intalniri…

- Sibiul este capitala politica a Uniunii Europene, iar 27 de sefi de stat si guvern ai tarilor europene, 36 de delegații oficiale, 400 de invitați de rang inalt, circa 900 de ziariști și 100 de traducatori participand la summitul UE. ...

- Festivalul Internațional de Street Art de la Sibiu (SISAF) - cel mai amplu demers de revitalizare a spațiului urban prin arta din țara - anunța ediția a V-a, desfașurata in perioada 1-7 Iulie, dar și debutul selecției de proiecte de arta stradala. In acest an, artiștii romani și straini iși vor gasi…

- Un model de succes, turismul culinar sau gastronomic, pare a fi „pariul” anului 2019 in mai toate zonele turistice ale Romaniei. Sibiul este declarat Regiune Gastronomica Europeana, dar si Dobrogea mizeaza,...