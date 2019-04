Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 15 ani a fost trimisa, marti, in stare grava la un spital din judetul Iasi, fiind suspecta de meningita meningococica. Potrivit reprezentantilor Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, fata, care provine dintr-un centru al Directiei pentru Protectia Copilului, a fost adusa…

- FARA EMOTII… Ana Rinder, singurul candidat la concursul pentru ocuparea postului de manager in cadrul Spitalului Județean de Urgența Vaslui, a fost declarat admis și iși pastreaza funcția. Nota finala obținuta de aceasta, la concursul pentru șefia celei mai mari unitați spitalicești din judet, a fost…

- DURERE… Lumea medicala vasluiana este din nou indoliata. Mihai Prelipcean, medic in cadrul Compartimentului UPU-SMURD al Spitalului Judetean de Urgența Vaslui a decedat in aceasta dimineața, dupa o lupta cu o boala necruțatoare. De loc din Iași, medicul Mihai Prelipcean avea 32 de ani si era fiul directorului…

- Consiliul Judetean Suceava a adoptat, joi, un proiect de hotarare privind instituirea unei taxe de un leu pe care vizitatorii Spitalului Judetean de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou din Suceava trebuie sa o achite obligatoriu la intrarea in spital pentru a-si achizitiona papuci de unica folosinta. Consilierii…

- Politia si conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui au declansat o ancheta dupa ce familia unui pacient internat la sectia Psihiatrie a reclamat ca acesta fost agresat de catre infirmierii unitatii. In urma agresiunii, barbatul a suferit un traumatism facial si o fractura la nivelul piramidei…

- O senilata a fost solicitata sa intervina pentru transportul unui pacient inconstient, in varsta de 50 de ani, la ambulanta, in condițiile in care autospeciala avansa greu pe drumul inghețat, intr-o suburbie a orașului Vaslui, informeaza mediafax. Detasamentul de Pompieri Vaslui a intervenit,…

- Administratorii celui mai mare spital din Oltenia par sa experimenteze criogenia pe bolnavii internati. In multe saloane ale Spitalului Judetean de Urgenta din Craiova este aproape la fel de frig ca afara. Pacientii stau inveliti cu multe paturi si au adus aeroterme de acasa.