Stiri pe aceeasi tema

- Multi romani ar crede ca detinutii aflati acum in inchisori duc o viata mizera. Contrar asteptarilor, situatia nu e chiar asa de neagra. Libertatea va prezinta cat ne costa lunar un detinut dupa gratii. Potrivit datelor Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), puscariasii au parte de tot confortul,…

- Un restaurant din centrul Damascului, capitala Siriei, propune clientilor preparate cu denumiri inspirate din realitatea acestei tari din Orientul Mijlociu aflate de peste sapte ani in razboi, si anume S-300, Kalasnikov sau Tomahawk.

- Reacție incredibila dupa reținerea lui Carmen Adamescu.Nora lui Dan Adamescu, Adriana Constantinescu, a izbucnit in plans, la Romania TV. Soția lui Alexander Adamescu a declarat ca suntem fara cuvinte și ne inclinam in fața organelor de cercetare ca au dat curs sesizarilor noastre. Sunt foarte…

- Ieri, 26 septembrie, a fost o zi cu o incarcatura emoționala foarte mare pentru Brigitte Sfat. Vedeta și Ilie Nastase au divorțat oficial, iar in sala de judecata, ea a vazut un semn pe care nu se aștepta sa-l vada. In cadrul unui interviu, Brigitte Sfat a marturisit ce a observat pe cererea de divorț…

- Ce mancam azi? Ce este la meniu? Cine merge sa ia de mancare? Va suna cunoscut? De obicei iei pranzul in oraș sau la birou? MAGAZIN SALAJEAN iți prezinta, in fiecare zi, oferte intr-un singur loc! De luni pana vineri, incepand cu ora 11, suntem ghidul tau pentru alegerea mesei de pranz! La un click…

- 40 de truck-uri cu mancare vor fi prezente la Street FOOD Festival Bacau, eveniment care va avea loc in perioada 6 – 9 septembrie, in Parcul ‘Mircea Cancicov’, si la care vor fi realizate si proiectii de filme in aer liber si concerte de muzica. Bacauanii vor avea oportunitatea de a invata de la bucatarii…

- In vederea bunei informari a absolvenților claselor a VIII –a precum și a parinților acestora, Inspectoratul Școlar Județean Alba, conform calendarului admiterii 2018, pentru etapa aII-a, va reamintește: Pentru inscrierea pe locurile ramase libere la LICEU ( respectand condiția de medie), parintele/…

- Buletin de Carei va supune atentiei o noua mostra de politica practicata de administratia Kovacs-Keizer care nu doreste transparenta si tine informatiile de interes public departe de ochii careienilor. Pe langa faptul ca nu emit comunicate de presa, nu actualizeaza site-ul Primariei, nu tin conferinte…