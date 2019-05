Stiri pe aceeasi tema

- Finul lui Razvan Ciobanu a facut declarații dupa ce regretatul creator de moda a fost inmormantat. Finul designerul a facut cateva declarații intr-un interviu pe care l-a acordat pentru postul de televiziune Antena Stars. "Era nașul fiului meu. E o situație grea pentru prietenii lui, familia lui,…

- Avocata Laura Vicol, care a fost buna prietena cu cratorul de moda Razvan Ciobanu, a transmis un mesaj prin care marturisește ca are mustrari de conștiința și afirma ca va incerca sa afle ce s-a intamplat cu designerul inaintea tragediei in care și-a pierdut viața. "Am avut niște zile cumplite, e mare…

- Oana Zavoranu a vorbit despre regretatul creator de moda Razvan Ciobanu. Aceasta a afirmat ca designerul a cautat-o de mai multe ori pentru a-i cere ajutorul. "Razvan era un om controversat, eu il cunoșteam...Mie imi pare rau ca sunt astazi in postura parerologului, Razvan era un om cu probleme emoționale.…

- Zeci de oameni obișnuiți și o mulțime de vedete din showbiz-ul autohton au fost prezente la inmormantarea lui Razvan Ciobanu. Cei care nu au reușit sa patrunda in biserica și la cimitir au urmarit inmormantarea de la ferestrele caselor din apropiere, inarmați chiar și cu binocluri. Oamenii s-au inghesuit…

- Catalin Botezatu și Raluca Badulescu iși conduc prietenul., Razvan Ciobanu, pe ultimul drum. Cei doi au venit impreuna la biserica pentru a asista la slujba de inmormantare a fostului lor coleg de la emisiunea Bravo ai stil, de la postul de televiziune Kanal D. Cei doi, marcați de durere, abia și-au…

- S-a aflat viteza cu care ar fi circulat Razvan Ciobanu in momentul in care a facut teribilul accident in care și-a pierdut viața. Expertiza preliminara a mașinii in care și-a pierdut viața Razvan Ciobanu arata ca acul vitezometrului s-a oprit la 160 de kilometri pe ora atunci cand s-au declansat si…

- Unul dintre prietenii apropiați ai regretatului Razvan Ciobanu a fost in apartamentul inchiriat al acestuia imediat dupa moartea creatorului de moda. Suhaib Meshah a mers in apartamentul inchiriat al designerului pentru a lua cateva lucruri personale de-ale lui Razvan Ciobanu. "Este o veste foarte…

- Fostul iubit al creatorului de moda Razvan Ciobanu a facut un gest incredibil chiar la locul unde a avut loc accidentul in care acesta și-a pierdut viața. Razvan Ciobanu a avut o relație cu Marius, de care s-a desparțit cu mare scandal. Dupa moartea creatorului de moda, fostul partener a mers la locul…