- Procurorii DIICOT vor reconstitui luni si marti uciderea Alexandrei Macesanu de catre Gheorghe Dica in Casa Groazei din Caracal, anunta Digi24. Alexandru Cumpanasu solicita reconstituirea fidela a crimei „in aceleasi conditii, cu aceleasi materiale, in acelasi loc a arderii unui corp omenesc in acel…

- Felix Banila a anunțat ca au fost trimise INML sa analizeze, pe langa oasele gasite in padurea din Caracal, și mai multe materiale textile și fragmente osoase, dar și nasturi, capse, agrafe de par și un cercel. Șeful DIICOT a mai spus ca intr-o groapa sapata in curtea lui Dinca au fost gasite oase.„In…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu, a reacționat la comunicatul emis de DIICOT, conform caruia in oasele ridicate din padurea Caracal nu s-a putut gasi ADN, intrucat acestea erau extrem de arse.Citește și: Meteorologii vin cu VEȘTI bune pentru weekend - Vreme frumoasa, dar și…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a declarat, marti, dupa ce s-a intalnit cu procurorul sef al DIICOT, Felix Banila, ca anchetatorii verifica toate pistele in cazul crimelor de la Caracal si nu se...

- Bugetul.ro s-a intalnit vineri, 9 august, cu omul de afaceri Remus Radoi, poreclit „Codița”, cel despre care presa din Romania a scris ca și-a dezvoltat o „poliție paralela” in Caracal. Radoi susține ca Gheorghe Dinca era in vizorul DIICOT Olt pentru ca era unul dintre capii unei rețele de proxenetism…

- „Dragi romani, NU mai am nici un dubiu: monstrul care a luat-o pe Alexandra este protejat. Nu este un singuratic psihopat. Este parte din retele de trafic de minore!!!!. Are complici in mai multe tari europene. Si multa protectie din Romania", scrie Alexandru Cumpanasu pe Facebook. Acesta cere ajutor,…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu susține ca are dovezi ca Gheorghe Dinca face parte din rețele de trafic de minore. Alexandru Cumpanașu afirma ca individul din Caracal, acuzat de uciderea a doua tinere, Alexandra și Luiza, este protejat și ca ar fi avut și alți complici.

- Seful DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri cu privire la cazul din Caracal ca perchezitiile din curtea inculpatului au fost finalizate si ca victimele nu se afla acolo. „Pana nu avem informatii certe ca una sau ambele victime au fost omorate, nu putem neglija varianta ca ar fi in viata”, a declarat…