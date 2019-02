Stiri pe aceeasi tema

- EUROSTAT: De unde vine branza voastra? Germania si Franta, cei mai mari producatori din UE. Statele membre UE au folosit, in 2017, 17,4 milioane de tone de lapte degresat, impreuna cu 58,1 milione tone de lapte integral pentru a produce 10,2 milioane de branza. Petse 90% din branza produsa a fost realizata…

- Curtea Suprema a hotarât marți sa îl lase pe președintele Donald Trump sa aplice politica sa de a interzice persoanelor transgender sa se înroleze în armata sau sa ramâna în armata, dupa ce instanțele inferioare au blocat aplicarea planului din motive constituționale,…

- Arabia Saudita a executat marti un barbat pakistanez condamnat pentru trafic de droguri in tara, prima executie din 2019 in regatul conservator, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Ministerul de Interne saudit a declarat intr-un comunicat ca pakistanezul, identificat ca Nezar Ahmed, a fost arestat…

- Statele membre ale OPEC s-au reunit joi la sediul de la Viena pentru a incerca sa gaseasca o formula magica destinata sa seduca o piata volatila pe care cotatiile au scazut cu 30% in doua luni. Insa, OPEC asteapta un angajament din partea Rusiei, care nu e membru OPEC, pentru a decide exact cu cat…

- Andreea Cosma, deputat PSD, a fost condamnata, marti, de Curtea Suprema la 4 ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, putand fi atacata in apel. Ea a fost trimisa in judecata pentru complicitate la abuz in serviciu.

- Imi este frica. Judecator: «NU NE INTREBAȚI CE SE INTAMPLA CAND LA MOTIVARE NE DAM SEAMA CA AM GREȘIT SOLUȚIA…» Iarna vine. Așa ne spune „Game of Thrones” de cațiva ani. Așa ne spune, de asemenea, lumina din ce in ce mai cenușie de afara. Așa ne spune factura de la intreținere. Iarna vine, inevitabil,…

- Primarul Parisului, Anne Hidalgo, a cerut luni Frantei sa 'intervina pe langa Islamabad' pentru a-i permite Asiei Bibi, femeia crestina care fusese condamnata la moarte in Pakistan pentru blasfemie si apoi achitata, sa se refugieze intr-o alta tara, spunand ca este 'gata sa o primeasca' in capitala…