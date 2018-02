Stiri pe aceeasi tema

- Probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale din cadrul Bacalaureatului, a caror sustinere a fost aprobata pentru zilele de 26 si/sau 27, se reprogrameaza pentru prima zi in care se reiau cursurile, anunta Ministerul Educatiei intr-un comunicat. Iata comunicatul ...

- In perioada 21 22 februarie 2018, se desfasoara evaluarea competentelor lingvistice intr o limba de circulatie internationala Proba C din cadrul examenului national de bacalaureat, sesiunea iunie iulie 2018. Proba se deruleaza in 51 de centre de examen din judetul Constanta, cu participarea unui numar…

- Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019) si semestrul al II-lea (11 februarie 2019 - 14 iunie 2019). Vezi si: Bacalaureat olimpici…

- 1093 de elevi din județul Covasna au fost evaluați la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana, proba A – din cadrul primei sesiuni a examenului național de Bacalaureat 2018, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ). Proba de evaluare…

- 1.373 de candidați, care au susținut zilele trecute proba de competențe lingvistice din cadrul examenului național de bacalaureat, au obținut nivel experimentat, 429 au un nivel avansat de cunoștințe, iar 307 dintre cei prezenți la proba au nivel mediu. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar…

- In 12 și 13 februarie a avut loc prima proba a Bacalaureatului de iarna, care s-a finalizat cu doua eliminari in județul Timiș. Este vorba despre proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. In 14 și 15 februarie se va desfașura proba de evaluare…

- La nivelul judetului Constanta, 5.316 absolventi 4.570 din serie curenta si 746 din serii anterioare s au inscris la examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie iulie 2018.Dintre acestia, 4.636 de candidati sustin Proba A evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana;…

- Candidații la examenul național de bacalaureat mai pot susține și astazi proba competențelor la limba și literatura romana. Potrivit informațiilor furnizate de inspectorul școlar Ion Ionașcu, elevii sunt sfatuiți sa respecte calendarul probelor din aceasta luna, pentru ca nu mai pot fi susținute decat…

- Desfașurarea probelor de competențe lingvistice și digitale de la BACALAUREAT 2018 este legala, potrivit articolului 78 din Legea 1/2011, care spune ca ”in interesul elevilor, probele A, B, C și D se susțin in semestrul al II-lea și 77 care prevede ca respectivele evaluari se organizeaza și se desfașoara…

- BACALAUREAT 2018. Potrivit dispozitiilor art. 78 alin. (7) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, aceste evaluari pot fi organizate si se desfasoara la nivelul unitatii de invatamant, in timpul anului scolar, pe parcursul semestrului al II-lea, in fata…

- Prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an incepe astazi, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana. La examenul de bacalaureat din acest an s-au inscris 3.055 de candidați din județul Vaslui. Testarea lor incepe astazi, cu proba de evaluare a competențelor…

- Luni, 12 februarie, incep probele orale la BACALAUREAT 2018. Libertatea iți prezinta programul probelor orale la BACALAUREAT 2018. Pentru prima oara, examenul maturitații incepe in mijlocul anului școlar. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Programul probelor orale la BAC 2018 12-13 februarie…

- Elevii de clasa a XII-a vor sustine, in 2018, mai devreme probele de competente la Bacalaureat 2018. Astfel, prima proba va avea loc luni, 12 februarie 2018, fiind vorba de proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). In martie 2018, urmeaza ca elevii…

- Sesiunea speciala a examenului național de Bacalaureat pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale largite care se pregatesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale pe discipline/sportive se va derula in intervalul 10-25 mai 2018. Comisia județeana din cadrul Inspectoratului…

- Bacalaureat 2018 . Model de subiect pentru proba orala de limba romana. Modele de subiecte pentru probele orale din februarie sunt publicate pe site-ul Ministerului Educației. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni, 12 februarie…

- Libertatea te ajuta sa te pregatești pentru probele orale la Bacalaureat 2018. Profesoara de informatica Filonela Rodica Balașa, de la Colegiul Național „Grigore Moisil” din București, le spune candidaților la Bacalaureat ce trebuie sa știe pentru rezolvarea cerințelor de la proba de evaluare a competențelor…

- Conform datelor puse la dispoziție de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, la Bacalaureat s-au inscris, in Timiș, in acest an școlar, 4.466 de candidați din promoția curenta și din promoțiile anterioare. Dintre aceștia, 4.339 studiaza in invațamantul de „zi”, 99 la „seral” și 28 la „frecvența…

- Sesiunea speciala a examenului national de Bacalaureat pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite care se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale pe discipline/sportive va fi organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Prahova si se va derula in intervalul…

- Libertatea te ajuta sa te pregatești pentru probele orale la Bacalaureat 2018. Profesoara de Limba romana Ecaterina Stanca, de la Colegiul Național de Informatica „Tudor Vianu”, vine la Interviurile Libertatea LIVE, de la ora 13:00. Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni,…

- SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018. Pentru Evaluarea Nationala - clasa a VIII-a, simularea probei la limba romana va fi in 5 martie, in 6 martie pentru matematica, iar in 7 martie pentru limba materna. Rezultatele vor fi afisate in 16 martie. SIMULARE BACALAUREAT 2018 In ceea ce priveste simularea…

- Ministerul Educației a facut public noul calendar al examenului de bacalaureat. Practic totul incepe inca din aceasta luna, cu inscrierea candidaților. Din 12 februarie incep probele orale, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A). Prima etapa de testari se…

- Ana M. Inscrierile pentru susținerea primei sesiuni din acest an a examenului de bacalaureat vor avea loc in perioada saptamanii 29 ianuarie – 2 februarie. Ministerul Educației a decis ca, anul acesta, probele orale ale bacalaureatului sa fie organizate mai devreme – mai exact in luna februarie, iar…

- In mai puțin de o luna, peste 5.000 de elevi de clasa a XII-a din Timiș vor da prima proba a Bacalaureatului. In Timiș, conform Inspectoratului Școlar Județean, sunt inscriși 4.770 de elevi in clasa a XII-a: 4.067 „la zi”, 654 la „seral” și 49 la „frecvența redusa”. De asemenea, in Timiș,…

- BAC 2018. Calendar SIMULARI Simularile vor incepe pe 13 martie cu proba scrisa la limba si literatura romana. Pe 14 martie se va sustine simularea la limba materna pentru ambele examene nationale, iar pe 15 martie, elevii claselor a VIII-a vor da simularea la matematica, iar cei de clasa a XII-a,…