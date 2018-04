Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si Institutul de Stiinte ale Educatiei au organizat, in perioada 29 decembrie 2017 - 1 martie 2018, un amplu proces de consultare publica privind propunerile de plan-cadru pentru liceu, filiera teoretica. Rezultatele nu au fost edificatoare.

- Elevii si prescolarii vor intra vineri, dupa finalizarea cursurilor, in vacanta de primavara, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale citat de Agerpres.ro Ei se vor intoarce la cursuri pe data de 11 aprilie. Urmatoarea vacanta, cea de vara, este programata intre 16 iunie si 9…

- Legea Manualului a fost votata de Camera Deputaților. Proiectul de lege merge la Senat, for decizional in acest caz. Conform proiectului, evaluarea manualelor se organizeaza prin Centrul Național de Evaluare și Examinare și Institutul de Științe ale Educației, in baza unei proceduri aprobate prin ordin…

- Initiat si organizat de Maspex Romania, in parteneriat cu Politia Romana si Ministerul Educatiei Nationale, programul se concentreaza pe identificarea potentialelor riscuri, prezentandu-le elevilor si parintilor acestora pericolele care ii pot afecta pe cei mici, acasa, la scoala sau…

- REZULTATE SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018: Pana la acest moment au fost corectate 99% dintre lucrari, iar rezultatele partiale arata ca 46,97 la suta dintre elevi au obtinut media generala peste 5. La matematica, 33,1 % dintre elevi au reusit sa obtina o nota peste 5, iar la romana 63,2%…

- REZULTATE EVALUARE NATIONALA 2018: Potrivit calendarului simularii examenului de Evaluare Natinala anuntat de Ministerul Educatiei Nationale (MEN), vineri vor fi comunicate rezultatele. Notele obtinute la simulare nu se contesta si nu se trec in catalog. ”Totusi, in situatiile exceptionale…

- Și in acest an, țara noastra va avea reprezentanți la Concursul „Certamen Horatianum Venosa”, care este recunoscut de Ministerul Educației Naționale drept faza internaționala a Olimpiadei de limbi clasice – limba latina. Lotul Romaniei este format din doi elevi, selecționați pe baza rezultatelor obținute…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, incepand de luni, la nivel national, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII-a, la care sunt asteptati sa participe cei aproape 180.000 de elevi inscrisi in clasa a VIII-a la inceputul anului scolar 2017-2018. In 1.100 de scoli, insa,…

- Noua din zece adolescenti din judetul Covasna au consumat bauturi alcoolice cel putin o data in viata, releva un studiu realizat de Agentia Nationala Antidrog, dat joi publicitatii. Potrivit acestuia, produsele alcoolice inregistreaza cel mai inalt nivel al prevalentei consumului dintre toate substantele…

- Departamentul pentru armamente a initiat, joi 1 martie, procedura specifica de achizitie pentru atribuirea acordului-cadru de furnizare a produsului „Corveta multifuncționala”, conform prevederilor HG nr. 48/2018 privind aprobarea circumstantelor si a procedurii specifice aferente Programului de inzestrare…

- In urma cu aproximativ doua saptamani, Consiliul Național al Elevilor a lansat campania „Educația, siguranța naționala”, prin care solicita o modificare concreta a planurilor-cadru și respinge cele trei variante propuse de Ministerul Educației Naționale in parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației.…

- PETITIE…Factorii implicati in educatie de la nivelul judetului Vaslui – elevi, profesori, parinti – s-au alaturat unei campanii nationale care isi propune schimbarea invatamantului, cel putin la nivel de liceu. Acestia au semnat o petitie adresata Guvernului, Ministerului Educatiei Nationale si Institutului…

- Ministerul Educatiei Nationale si Institutul de Știinte ale Educatiei a lansat un nou chestionar online, avand ca tema proiectele de planuri-cadru pentru invatamantul liceal.In perioada 6-20 februarie 2018, elevii, parintii, cadrele didactice, inspectorii scolari, dar si alte categorii de ...

- Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației organizeaza, in perioada 6 - 20 februarie 2018, o consultare prin intermediul unui chestionar online, parte a dezbaterii publice privind proiectele de planuri-cadru pentru invațamantul liceal.Procesul de consultare…

- Ministerul Educației Naționale și Institutul de Științe ale Educației organizeaza, in perioada 6 – 20 februarie 2018, o consultare prin intermediul unui chestionar online privind proiectele de plan-cadru pentru invațamantul liceal. Cadrele didactice, inspectorii școlari, dar și alte categorii de specialiști…

- Cadrele didactice, specialistii, parintii, elevii si reprezentantii organizatiilor sunt chemati sa explice daca este oportuna modificarea planurilor-cadru, daca un trunchi comun obligatoriu ar avea mai multe beneficii in pregatirea elevilor si care sunt aspectele care ar trebui imbunatatite. Chestionarul…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si Institutul de Stiinte ale Educatiei organizeaza, in perioada 6 - 20 februarie 2018, o consultare prin intermediul unui chestionar online privind proiectele de plan-cadru pentru invatamantul liceal. Cadrele didactice, specialistii, parintii, elevii si reprezentantii…

- Ministerul Educatiei Nationale si Institutul de Stiinte ale Educatiei organizeaza, in perioada 6 - 20 februarie 2018, o consultare prin intermediul unui chestionar online, parte a dezbaterii publice privind proiectele de plan-cadru pentru invatamantul liceal.

- Ministerul Educatiei Nationale a organizat timp de o saptamana o consultare publica privind structura anului scolar 2018-2019. In cadrul acestei consultari parinti, profesori si elevi au avut ocazia sa-si exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in…

- In anul centenarului, Radio Trinitas lanseaza concursul de creatie literara „100 de ani in 1000 de cuvinte", care se adreseaza elevilor de gimnaziu si celor de liceu, de pe intreg teritoriul tarii.Elevii de gimnaziu si cei de liceu trebuie sa trimita, pana la data de 1 mai 2018, o ...

- OPINII…Parintii, cadrele didactice si elevii vasluieni si-au exprimat punctul de vedere cu privire la planurile-cadru care au fost propuse de experti pentru invatamantul liceal. In data de 23 ianuarie 2018, platforma civica nationala „IMPREUNA” a facilitat in judetul Vaslui organizarea unei dezbateri…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele cinci intrebari incluse in chestionar…

- Anul școlar 2018-2019 ar urma sa incepa la 17 septembrie și sa aiba cel puțin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educației, care a anunțat rezultatele consultarii publice privind structura anului școlar viitor. De asemenea, vacanța de primavara ar urma sa fie de trei saptamani. Ministerul Educației…

- Reprezentantii elevilor sustin ca o dezbatere privind curriculumul pentru liceu ar trebui sa se refere si la pregatirea didactica a profesorilor si afirma ca ar fi necesara si o discutie serioasa despre descentralizare, dar si despre baza materiala. Reprezentantul Asociatiei Elevilor din Constanta…

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…

- Ministerul Educatiei Nationale a organizat in perioada 18 24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului scolar 2018 2019, in cadrul careia toti cei interesati au avut ocazia sa si exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Potrivit MEN, cele 5 intrebari incluse…

- Dezbaterea regionala de la Timisoara va avea loc in data de 23 ianuarie, in intervalul 18:00-20:30, la sediul organizatiei „Initiativa in Educatie”, pe strada Gheorghe Lazar, nr. 5. Confirmarile si inscrierile se pot face la adresa contact@inedu.ro. Ce se dorește a se schimba in planul-cadru…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, pana in 24 ianuarie, o consultare publica, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019. Demersul se adreseaza exclusiv elevilor, parintilor si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar. Chestionarul contine…

- Instalarea camerelor de supraveghere in clase sau prezenta unui parinte in timpul orelor sunt cateva dintre masurile pe care ministrul Educatiei se gandeste sa le implementeze in scoli pentru a incerca sa diminueze fenomenul violentei. Prezent astazi, la Colegiul National Constantin Bratescu din Constanta,…

- Ministerul Educației Naționale organizeaza in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului școlar 2018-2019. Consultarea se adreseaza exclusiv elevilor, parinților și cadrelor didactice din invațamantul preuniversitar, potrivit ...

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, pana in 24 ianuarie, o consultare publica, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019. Demersul se adreseaza exclusiv elevilor, parintilor si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar.

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, pana in 24 ianuarie, o consultare publica, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019. Demersul se adreseaza exclusiv elevilor, parintilor si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar.Chestionarul…

- Competitia se desfasoara pe doua sectiuni, prima fiind cea de felicitari, destinata elevilor din clasele I-IV, iar cea de-a doua sectiune, de creatie literara, este adresata elevilor de gimnaziu si liceu. In cadrul celei de-a doua sectiuni, participantii vor trebui sa scrie o lucrare originala, care…

- Ministerul Educației Naționale organizeaza in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului școlar 2018-2019. Consultarea se adreseaza exclusiv elevilor, parinților și cadrelor didactice din invațamantul preuniversitar. Chestionarul conține…

- Asociațiile de elevi din Romania - Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din Calarași (AECL), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) și Asociația Elevilor din Bacau (AEBC) considera lipsita de substanța actuala dezbatere din spațiul public cu privire la propunerile Ministerului…

- Ministerul Educației Naționale a pus in dezbatere publica planurile-cadru pentru liceele teoretice. Se preconizeaza schimbari la specializarile filologie, științe sociale, matematica-informatica, dar și la științe ale naturii. Conform celor trei variante, va scadea numarul de ore la tehnologia informației,…

- "Oficial sunt trei variante in dezbatere publica. In 24 ianuarie se termina dezbaterea publica, nu ne grabeste nimeni, pentru ca aceste planuri-cadru vor fi implementate cu actuala generatie de clasa a V-a. Nu avem astazi elementele sa spunem ca si generatia de clasa a VI-a va intra pe aceste planuri-cadru.…

- Aproximativ 100 de elevi si profesori de la Colegiul Tehnic de Marina ”Alexandru Ioan Cuza” din Constanta, dar si parinti, au protestat, luni, nemultumiti fiind de faptul ca acestia ar putea fi mutati intr-o alta cladire, dupa reinfiintarea Liceului Militar de Marina.

- Asociația Elevilor din Romania condamna dur modul in care Ministerul Educației Naționale a modificat Regulamentul de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP), care reglementeaza modul de funcționare a școlilor.Președintele Asociației Elevilor din Constanța, Alexandru…

- Elevii: Daca ni se iau telefoanele, nu mai putem filma abuzurile Prin obligarea elevilor de a renunta la telefoanele mobile in timpul orelor, acestia nu vor mai putea filma daca un cadru didactic face un abuz, spune presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta (AEC), Constantin Alexandru Manda. Presedintele…

- Presedintele Asociatiei Elevilor din Constanta, Constantin Alexandru Manda, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca de-a lungul timpului au fost agresiuni fizice atat din partea profesorilor fata de elevi, dar si invers, precizand ca violenta in scolile din tara noastra este foarte mare.…

- Fostul ministru al Educatiei Ecaterina Andronescu a declarat, la Adevarul Live, ca propunerile de planuri-cadru ale sefului de la Invatamant Liviu Pop, care printre altele vizeaza diminuarea numarului de ore de Fizica, respectiv de Tehnologia Informatiei si Limbi Straine, reprezinta o mare greseala.

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a aprobat printr-un ordin publicat in Monitorul Oficial introducerea unei noi discipline opționale pentru elevii de liceu – Adolescența și autocunoaștere, o materie ce iși propune sa abordeze, printre altele, subiecte legate de familie, prezentata ca „mediu al dragostei…

- Anul 2017 a fost pentru sistemul de invațamant din Romania unul al propunerilor, facute de conducerea Ministerului Educației Naționale (MEN). Cele mai discutate proiecte vizeaza introducerea unui manual unic, corectura tezelor de la examenele naționale, respectiv titularizarea, definitivatul, bacalaureatul…

- Ministerul Educatiei vrea ca elevii de liceu − profilul Real − sa studieze Educatie artistica, in loc de Fizica, iar in loc de a doua limba straina, Animatie. Dupa ce a incetatenit manualul unic, ministrul Educatiei, Liviu Pop, mai pregateste o revolutie in domeniul invatamantului. De aceasta data…