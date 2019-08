Ministerul Educatiei Naționale (MEN) anunta ca va demara un proiect care prevede activitati de informare a elevilor privind pericolele ce pot sa apara in drumul lor catre scoala sau catre casa. Sesiunile de informare implica intalniri cu politisti, jandarmi, reprezentanti ai Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Potrivit Ministerului, in parteneriat cu Politia Romana, elevii vor fi informati si cu privire la traficul de persoane, scrie Mediafax. „Totodata, se are in vedere derularea unor activitati de formare a personalului didactic din invatamantul preuniversitar, cu scopul de imbunatatire…