MEN: Executivul a aprobat programele de master pentru anul universitar 2018 - 2019

- Executivul promoveaza noi masuri de imbunatațire a situației de pe piața muncii din Republica Moldova, pentru a preveni si reduce somajul, a majora rata de ocupare și pentru formarea profesionala a celor neangajați, in conformitate cu cerințele pieței muncii.

- Data fiind realitatea secolului XXI si ten-dinta inevitabila de digitalizare, este esential ca fiecare adult implicat in procesul de educatie sa ia in considerare crearea de contexte de invatare pentru copii care sa le permita acestora explorarea, dezbaterea, formularea si deprinderea principiilor…

- Ministerul Educatiei a anuntat ca Executivul a aprobat, joi, in sedinta de Guvern, noua programe noi de studii de licenta, printre care si management si audit de mediu in domeniul de licenta stiinta mediului, stabilindu-se mai multe modificari si in cazul altor peste 100 de specializari. Guvernul a…

- Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetarii (MECC) a semnat cu Provincia Jeju din Republica Coreea un Memorandum de Intelegere privind cooperarea in domeniul TIC intre Oficiul special Guvernamental pentru Educatie.

- Documente atasate: SUBIECTE INFORMATICA BAC 2018, mate-info SUBIECTE INFORMATICA BAC 2018, Stiintele Naturii SUBIECTE INFORMATICA, mate-info, limbaj Pascal Subiecte informatica, mate-info, teoretic Barem informatica bac 2018, Stiintele Naturii Barem informatica bac 2018, Militar EDU.RO SIMULARE BACALAUREAT…

- Executivul a aprobat, prin Ordonanța de Urgența, alocarea acestei sume catre Unifarm, sub forma de ajutor de stat. Totodata, Cabinetul Dancila a mai aprobat, tot in ședința de miercuri, includerea a 16 molecule noi in lista de medicamente compensate și gratuite. Guvernul a decis sa dea, din fondul…

- Guvernul a aprobat contractul-cadru pentru asistenta medicala Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Lista medicamentelor compensate si gratuite pentru tratarea unor boli grave a fost extinsa de guvern.…

- In sedinta de guvern de miercuri, Executivul a aprobat, pentru anul scolar 2018-2019, peste 2,7 milioane de locuri in gradinite, scoli si licee, peste 100.000 de locuri pentru invatamantul universitar bugetat si 5.000 de locuri la rezidentiat, cu o mie mai mult decat anul universitar precedent.

- Executivul a aprobat, miercuri, cifrele de scolarizare propuse pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat, in anul scolar/universitar 2018 - 2019, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Educatiei. Hotararea vine, insa, cu doua luni intarziere.

- Executivul a aprobat, miercuri, OUG privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Societatii Publice de Televiziune in domeniul public al Municipiului Bucuresti pentru realizarea Spitalului Metropolitan din Capitala, a anuntat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al…

- Primarul general, Gabriela Firea, ii mulțumește premierului Viorica Dancila pentru terenul aprobat pentru Spitalul metropolitan din București. Decizia a fost anunțata la inceputul ședinței de guvern din 21.03.2018.”Multumesc Doamnei Prim-Ministru, Viorica Dancila! Spitalul metropolitan din…

- Simularea probelor scrise la examenul national de Bacalaureat 2018 va continua marti cu proba la Limba si literatura materna - proba E) b) - pentru elevii apartinand minoritatilor nationale din clasele a XI-a si a XII-a, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o hotarare privind rechemarea consulului general la Toronto (Canada), Mugurel Ioan Stanescu, la solicitarea acestuia. Conform proiectului de HG, publicat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, Mugurel Ioan Stanescu este rechemat din calitatea de consul…

- MEN sustine ca, potrivit prevederilor legale aplicabile, incadrarea si mentinerea intr-o functie didactica sau didactica auxiliara, precum si intr-o functie de conducere, de indrumare si de control sunt conditionate de prezentarea unui certificat medical.

- Cabinetul de miniștri a aprobat astazi Regulamentul cu privire la modul de utilizare a tichetelor de masa. Acesta stabilește clar condițiile de folosire a tichetelor de masa de catre salariați, angajatori, operatorii licențiați in imprimarea tichetelor, punctele comerciale care vor

- In contextul reformarii sistemului de determinare a dizabilitații, Executivul a aprobat astazi Regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliului National pentru Determinarea Dizabilitatii si Capacitatii de Munca și Instructiunea privind determinarea gradului de

- In premiera in județul Vrancea, din toamna se va inființa o clasa de invațamant dual, la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi. Specializarea va fi in domeniul textil, ca urmare a solicitarii societații Pandora Prod SRL, care a intrat in parteneriat cu unitatea de invațamant. Colegiul va pregati muncitori…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu, cere clarificari de la Ministerul Educatiei privind plata cu ora a cadrelor didactice. “Avand in vedere prevederile art.12 din Legea nr. 153/2017 (1) Personalul didactic de predare, de conducere, indrumare și control, inclusiv cadrele didactice metodiste din unitațile…

- Ministerul Educatiei a anuntat, miercuri, ca a decis anularea rezultatelor evaluarilor inspectorilor scolari generali, a inspectorilor generali adjuncti si a directorilor caselor corpului didactic, dupa ce in urma verificarilor facute de catre Corpul de Control al ministrului au fost constatate vicii…

- INSCRIERE CLASA PREGATITOARE 2018-2019. Prima faza a procesului de completare si depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invatamantul primar se desfasoara intre 8 si 26 martie si va fi urmata de o a doua etapa, programata intre 12 si 18 aprilie. Aceasta este rezervata parintilor copiilor…

- Executivul a aprobat crearea Agentiei Nationale pentru Cercetare si Dezvoltare, care va implementa politicile statului in domeniile cercetarii, inovarii și dezvoltarii, a relatat pentru MOLDPRES Directia comunicare si protocol a Guvernului. In același timp, autoritatea va gestiona fondurile pentru realizarea…

- Premierul Viorica Dancila a spus, joi, ca va fi aprobat, in sedinta Executivului, bugetul Fondului de Mediu și ca programele multianuale, precum 'Rabla clasic', 'Rabla plus', 'Casa Verde', vor continua si in acest an". "Tot astazi, vom aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Fondul…

- Invațamantul romanesc sta din nou pe un butoi de pulbere dupa o serie de evaluari in urma carora mai mulți inspectori generali, in unele cazuri alaturi de adjuncții lor, au primit aviz nefavorabil pentru activitatea desfașurata in perioada 2016-2017, aviz care poate insemna demiterea lor. Coincidența…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, programe pentru inzestrarea Armatei, dar si ajutoare pentru agricultori. Executivul a aprobat, astazi, procedura specifica programului de inzestrare a Armatei Romane cu corvete multifunctionale, a declarat purtatorul de cuvant Nelu Barbu. Astfel, prima corveta…

- Zeci de profesori din București au cerut explicații dupa ce doua luni consecutiv nu au primit salariile la timp. Sindicaliștii vor soluții și amenința cu greva daca problemele nu vor fi rezolvate.

- Cabinetul de Miniștri a aprobat astazi, 14 februarie, mai multe amendamente la Legea cu privire la organizarea si desfasurarea activitatii turistice in Republica Moldova, care vor facilita activitatea agenților economici din sector, relateaza Noi.md. Potrivit proiectului, sarcina privind elaborarea…

- Ministerul Educatiei informeaza ca au scazut tarifele de verificare a dosarelor pentru validarea si inregistrarea, respectiv inscrierea unui program universitar de studii de licenta, master sau de studii postuniversitare in Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior. Potrivit unui…

- Peste 2.000 de elevi din judetul Gorj sunt implicati in sustinerea primelor probe ale Examenului de Bacalaureat. Este vorba de 2.000 de elevi din promotia curenta, la care se adauga 500 de absolventi din promotiile anterioare. Candidatii susțin astazi și maine probele orale la limba romana, la limba…

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței in familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei și inlaturarea agresorului. Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul de protecție…

- Finalizarea unei investitii demarata de Ministerul Educatiei in urma cu 10 ani si lasata in paragina de aproape opt ani – realizarea gradinitei cu program prelungit de la Colegiul National „Mihai Eminescu", este provocarea lansata de primarul Sucevei, Ion Lungu, noului ministru, ...

- Ministerul Educatiei a anuntat calendarul simularii probelor scrise ale examenelor nationale din anul scolar 2017-2018. Astfel, simularea Evaluarii Nationale pentru elevii de clasa a VIII-a va avea loc in perioada 5-7 martie, iar simularea pentru Bacalaureat va avea loc in perioada 19-22 martie. Pentru…

- Executivul a aprobat astazi o noua Lista a ocupațiilor prioritare, care include 127 cele mai solicitate funcții pe piața muncii din Republica Moldova, care pot fi ocupate de catre migranții aflați in țara noastra.

- Ministerul Educatiei a publicat pe site-ul subiecte.edu.ro modelele de subiecte pentru elevii de clasa a XII-a,care vor da Bac-ul in acest an. Modelele orientative de subiecte au fost concepute in concordanta cu programele in vigoare ale examenului, astfel incat tratarea lor sa valorifice capacitatea…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” picheteaza miercuri Ministerul Educatiei, in semn de protest fata de comasarile de clase si de unitati de invatamant si fata de nerespectarea prevederilor legale privind drepturile salariatilor din invatamant. Sindicalistii solicita cresterea alocarilor…

- Tineretul Național Liberal condamna complicitatea unor rectori de universitați de a susține numirea lui Valentin Popa la conducerea Ministerului Educației și anunța inițierea unei forme de protest online sub forma unui hashtag: #NuInNumeleMeu. Printre acestia se afla si rectorul Universitatii Transilvania…

- Inscrierile pentru sustinerea examenului de Bacalaureat in prima sesiune incep luni si dureaza pana pe 2 februarie 2018, conform calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2018 incepe pe 12 februarie 2018, cu proba de evaluare a competentelor lingvistice…

- Anton Anton, propus ministru al Energiei, are 68 de ani si este profesor universitar si conducator de doctorate la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. A fost secretar de stat in Ministerul Educatiei, iar in 2008 a ocupat functia de ministru al Educatiei in Guvernul Tariceanu. Anton detine…

- Anton Anton (69 ani), deputat ALDE, a fost propus ministru al Energiei, dupa ce Toma Petcu, actualul ministru, si-a anuntat intentia de a se retrage din functie din motive de sanatate. Aproape intreaga sa cariera s-a bazat pe activitati didactice, fiind proesor conducator de doctorat la Universitatea…

- Executivul a aprobat astazi pachetul de legi privind schimbul de date si interoperabilitatea. Documentele vor facilita schimbul de date dintre autoritațile publice, prin consolidarea bazei juridico-normative pentru utilizarea platformei de interoperabilitate – MConnect.

- Elevii sunt mult mai interesati decat profesorii de schimbarile din sistemul de invatamani din Romania. Este doar una dintre concluziile trase in urma dezbaterii organizate, la Timișoar, de asociatia „Initiativa in Educatie”, pe tema programelor-cadru pe care Ministerul Educatiei le propune pentru schimbarea…

- Executivul a adoptat un act normativ prin care se stabileste majorarea cu 10,5% a ajutoarelor financiare anuale acordate vaduvelor si veteranilor de razboi, fata de nivelul din 2016. Astfel vaduvele si veteranii de razboi, precum si accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat vor primi cate…

- Inflatia si presiunea pe dobanzi vor fi noii jucatori pe piata, de care trebuie sa te feresti cat poti, a declarat Adrian Mitroi, profesor de finante comportamentale la Academia de Studii Economice (ASE). Potrivit acestuia, salariile nu mai pot fi crescute semnificativ de catre Guvern, motiv pentru…

- Noile masuri prevazute in ordinul de schimbare a regulamentului in unitațile de invațamant au starnit nemulțumiri atat in randul elevilor, cat și al cadrelor didactice. Cea mai controversata chestiune este cea a interzicerii utilizarii telefoanelor fara acordul profesorilor, dar dezacordurile privesc…

- Executivul a aprobat astazi Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesionala tehnica prin invațamantul dual. Documentul prevede modernizarea cadrului normativ privind invatamantul dual conform standardelor europene.

- Guvernul a aprobat un plafon de garantare in valoare de doua miliarde de lei pentru programul “Prima Casa” din 2018. Executivul a schimbat și marja maxima de dobanda și a simplificat procedura de radiere in stiuația de respingere a cererii de plata a creditului. Guvernul a aprobat un plafon de doua…

- ”Armata nu face miracole, dar, credem noi, in parteneriat cu colegii nostri de la Institutul Cantacuzino, cu o gestiune mult mai judicioasa a ceea ce inseamna resursele Institutului "Cantacuzino" si cu o recuplare a Institutului "Cantacuzino" la reteaua institutelor specializate din aceasta lume,…

- Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a spus, la Adevarul Live, ca Liviu Dragnea nu si-a pierdut autoritatea in partid, intrucat, la sedinta de ieri, a fost sustinut de mai multi lideri PSD. Insa, cu toate acestea, „nimeni nu e vesnic in functie“, atentioneaza Ecaterina Andronescu, care nu e decisa daca…

- Ministerul Educatiei vrea ca elevii de liceu − profilul Real − sa studieze Educatie artistica, in loc de Fizica, iar in loc de a doua limba straina, Animatie. Dupa ce a incetatenit manualul unic, ministrul Educatiei, Liviu Pop, mai pregateste o revolutie in domeniul invatamantului. De aceasta data…