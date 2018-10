Ministrul interimar al Educatiei, Rovana Plumb, a semnat un ordin privind incadrarea personalului in regim de plata cu ora, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Ministerul Educatiei.

Astfel, invatatorii/institutorii/profesorii pentru invatamantul primar de la clasele cu predare in limbile minoritatilor nationale vor putea fi salarizati in regim de plata cu ora pentru cursurile care depasesc numarul de ore prevazute in planurile de invatamant de la clasele cu predare in limba romana.

In plus, a fost eliminata obligatia ca invatatorii/institutorii/profesorii pentru…