Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit MEN, miercuri, s-au aprobat cifrele de scolarizare propuse pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat, in anul scolar/universitar 2018 - 2019. "Cifra de scolarizare totala pentru invatamantul preuniversitar se mentine la nivelul celei aprobate pentru anul scolar precedent, cu urmatoarea…

- Cifrele de scolarizare in anul 2018 – 2019 pentru invatamantul prescolar, primar, gimnazial, de arta si sportiv, precum si pentru clasele de inceput din invatamantul liceal si profesional (inclusiv invatamant dual) raman la nivelul anului scolar anterior, reprezentand in total ...

- Cifra de școlarizare totala pentru invațamantul preuniversitar se menține la nivelul celei aprobate pentru anul școlar precedent, cu urmatoarea realocare: Suplimentarea cu 1.000 de locuri a cifrei de școlarizare pentru invațamantul obligatoriu cu frecvența redusa – nivel primar și gimnazial și…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi, 21 martie, cifrele de școlarizare propuse pentru invațamantul preuniversitar și superior de stat, in anul școlar/universitar 2018 – 2019, astfel ca pentru invațamantul preuniversitar se menține la nivelul celei aprobate pentru anul școlar precedent, respectiv 2.735.500 de…

- Guvernul a aprobat in Sedinta de astazi, 21 martie, printr o Hotarare, cifrele de scolarizare propuse pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat, in anul scolar universitar 2018 2019, informeaza Ministerul Educatiei Nationale. Cifra de scolarizare totala pentru invatamantul preuniversitar…

- Astfel, a fost aprobata exceptarea unitatilor de invatamant de la dispozitiile privind suspedarea ocuparii prin concurs a posturilor vacante si temporar vacante, astfel incat sa se organizeze concursuri pentru ocuparea posturilor didactice si didactice auxiliare, dar si acordarea majorarii salariale…

- Deficitul de locuri de cazare a fost anul trecut de peste 4.000, raportat la un numar de 23.450 de detinuti, arata raportul de bilant al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) pe anul 2017 prezentat miercuri. Pentru nerespectarea conditiilor materiale, statul roman a fost obligat de Curtea…

- Evoluțiile in implementarea proiectului investițional Kaufland in Republica Moldova au fost examinate ieri, in cadrul intrevederii premierului Pavel Filip cu directorul general al companiei Kaufland Romania, Marco Hosl și directorul proiectului in Moldova, Dona Rapciuga.

- Un numar de 1.133 de cereri au fost depuse, in total, in județul Covasna, și 97.021 la nivel național, in prima saptamana (8-15 martie) din calendarul de inscriere in invațamantul primar, conform datelor centralizate de Ministerul Educației Naționale. Ministerul Educatiei Nationale a anunțat ca a centralizat…

- Un numar de 97.021 de cereri au fost depuse in prima saptamana din calendarul de inscriere in invatamantul primar, potrivit unui centralizator al Ministerului Educatiei Nationale. "Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul…

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019 dupa prima saptamana (8-15 martie) din calendarul aprobat. Astfel, potrivit datelor inregistrate in sistem, in intervalul mentionat anterior, au fost completate si…

- Un numar de 97.021 de cereri au fost depuse in prima saptamana din calendarul de inscriere in invatamantul primar, potrivit unui centralizator al Ministerului Educatiei Nationale, informeaza Agerpres. “Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invatamantul…

- In Timiș, conform situației prezentate de Inspectoratul Școlar Județean, pana la finalul zilei de 14 martie s-au inscris in clasa pregatitoare 3.129 de elevi. Acesta este numarul cererilor valide care au fost admise in județul Timiș pana la finalul zilei de miercuri. In urma inscrierii a…

- Patru stadioane din Bucuresti, reabilitate pentru CE de fotbal din 2020 Foto: www.facebook.com/MinisterulDezvoltarii. Patru stadioane din Bucuresti urmeaza sa fie reabilitate pentru a putea gazdui meciuri în timpul Campionatului European de Fotbal de peste doi ani. Este vorba de…

- Ministerul Educatiei Nationale a centralizat situatia preliminara privind inscrierea in invațamantul primar pentru anul scolar 2018 – 2019 (prima etapa). Potrivit datelor inregistrate in sistem, in primele doua zile de inscriere (8 și 9 martie), in județul Alba au fost completate 661 de cereri. Dintre…

- Parinții care au copii de clasa pregatitoare trebuie sa știe ca inscrierile au loc in aceasta perioada, urmand a se incheia pe 23 martie. Ca și anul trecut, parinții au posibilitatea sa completeze cererea atat la secretariatul școlii careia copilul ii este arondat, cat și pe site-ul instituției de invațamant.…

- Ministerul Educației a emis metodologia și calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018. Parintii copiilor care au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligați sa ii inscrie la clasa pregatitoare, care face parte din invațamantul obligatoriu de 10 ani. In schimb, parinții…

- Autostrada Sebes – Turda are in total 70 de kilometri si ar fi trebuit finalizata in 2016. Lucrarea este impartita pe patru loturi, dintre care 3 si 4 sunt cele mai avansate, iar pe 1 si 2 se inregistreaza cele mai mari intarzieri. "Peste 272 milioane de euro din Fondul european de dezvoltare…

- Prin intermediul unui pachet de investitii, in valoare de 1,8 milioane de euro, din Fondul de coeziune vor fi finantate masuri de prevenire a inundatiilor in 11 bazine hidrografice de pe teritoriul Romaniei.

- Prin intermediul unui pachet de investitii, in valoare de 1,8 milioane de euro, din Fondul de coeziune vor fi finantate masuri de prevenire a inundatiilor in 11 bazine hidrografice de pe teritoriul Romaniei.

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. Prima faza a procesului de completare și depunere a cererilor de inscriere a copiilor in invațamantul primar se desfașoara intre 8 și 26 martie și va fi urmata…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anunțat, sambata, ca, prin ordin de ministru, au fost aprobate metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie – 31…

- Ministerul Educatiei Nationale a anuntat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019, prima faza a completarii si depunerii cererilor de inscriere urmand a se defasura intre 8 si 26 martie. ‘In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc…

- Site-ul Titularizare 2018 a fost lansat. Cei interesati pot gasi acolo ordinul de ministru din 18 ianuarie 2018 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2018 –・2019, calendarul si metodologia cadru privind…

- In vederea consultarii publice, in conditiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, dar și a consultarii preliminare interinstituționale, Ministerul Educatiei Nationale publica proiectul de ORDIN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca au scazut tarifele pentru inscrierea unui program universitar de studii de licenta, master sau de studii postuniversitare in Registrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior (RNCIS), decizia fiind luata pentru a incuraja universitatile sa…

- • Alte șase videocamere vor urmari tot ceea ce se intampla afara sau in interior Violeta Stoica Cele 50 de autobuze noi Diesel Euro 6 pe care Primaria Ploiești intenționeaza sa le achiziționeze vor fi impanzite de camere de supraveghere, potrivit caietului de sarcini publicat sambata, 10 februarie,…

- Consilierii locali focșaneni vor discuta, miercuri, 14 februarie, bugetul municipiului pentru acest an. Pe ordinea de zi a ședinței ordinare se afla proiectele de hotarare referitoare la repartizarea excedentului de anul trecut și alocarea fondurilor din acest an. Chiar daca veniturile sunt mai mici…

- Consilierii judeteni au aprobat in unanimitate, in sedinta de astazi, indicatorii tehnico-economici si studiul de fezabilitate pentru extinderea terminalului Aeroportului ‘Stefan cel Mare’ Suceava, printr-un proiect in valoare de 17 milioane de lei, banii urmand sa fie asigurati printr-un credit care…

- Conform statisticilor Asociatiei Aeroporturilor din Romania, traficul de pasageri de pe aeroporturile din tara a crescut anul trecut cu 23- fata de cel din 2016, depasind pragul de 20 de milioane de oameni. Asta inseamna ca a depasit numarul de locuitori din tara. Cifrele arata faptul ca in ultimii…

- Prin ordin de ministru a fost reglementata si aprobata modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuni-versitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul National ...

- Expertul britanic in educatie Anthony Seldon sustine ca pana in anul 2027 locul profesorilor va fi luat de roboti. Seldon este primul care a avansat un termen limita pentru inlocuirea cadrelor didactice cu roboti, dar nu este primul care sustine ca asa ceva se va intampla. Studiile arata ca…

- Suntem intr-unul din acele momente in care am vrea sa privim cu optimism spre viitor, spre ce ar putea sa ne rezerve batranetea la capatul a multi ani de munca. Reusim insa doar pana la un punct. In al 12-lea ceas, romanii par sa inteleaga ca nimeni in afara de ei nu va avea grija sa le asigure un trai…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) organizeaza, pana in 24 ianuarie, o consultare publica, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019. Demersul se adreseaza exclusiv elevilor, parintilor si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar. Chestionarul…

- Ulterior, in noiembrie, senatorii au aprobat un proiect de lege inițiat pentru ca societați de stat sa beneficieze in insolvența de posibilitatea de scapa de datoriile bugetare prin conversia creanțelor in acțiuni. Masura a fost extinsa și la instituții publice, dar Guvernul nu o susține, deși a fost…

- Executivul a aprobat astazi Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesionala tehnica prin invațamantul dual. Documentul prevede modernizarea cadrului normativ privind invatamantul dual conform standardelor europene.

- Asociatiile de parinti au reusit sa isi impuna punctele de vedere in privinta modificarilor aduse legislatiei educatiei nationale, modificari reglementate prin Ordinul Ministrului Educatiei Nationale și Cercetarii stiintifice privind aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Functionare a Unitatilor…

- In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invațamant 2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea ...

- Scandalul nationalizarii pensiilor Pilonul II, dar si balbaiala autoritatilor i-au facut pe multi romani sa fie mai chibzuiti. Pun bani deoparte, pe baza unui cotizatii lunare, pentru a-si asigura un venit in plus la batranete. Sumele pe care fondurile le investesc in actiuni si obligatiuni au un randament…

- Liceenii ar putea studia Teoria cunoasterii, Inteligenta ecologica, Finante personale, Fotografie digitala sau Public speaking, drept optionale, potrivit planurilor-cadru pentru invatamantul liceal, lansate in consultare publica de Ministerul Educatiei. Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si Institutul…

- Potrivit planurilor-cadru pentru invatamantul liceal, lansate in consultare publica de Ministerul Educatiei, liceenii ar putea studia Teoria cunoasterii, Inteligenta ecologica, Finante personale, Fotografie digitala sau Public speaking, drept optionale. Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si Institutul…

- Analiza a fost anuntata luni de firma olandeza de consultanta To70 si de siteul specializat in accidentele de avion Aviation Safety Network, informeaza AFP si Reuters. Comparativ, in 2016 companiile aeriene din intreaga lume au inregistrat un total de 16 accidente si 303 de victime. Potrivit…

- Costul standard pentru fiecare elev sau prescolar pentru invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, creste cu 673 lei, potrivit unei hotarari adoptate in sedinta de miercuri a Guvernului. ”Costul standard pentru fiecare elev/prescolar pentru invatamantul…

- Costul standard pentru fiecare elev sau prescolar din invatamantul preuniversitar de stat, particular si confesional acreditat, pentru anul 2018, creste de la 3.740 lei pe an la 4.413 lei, potrivit unei hotarari adoptate in sedinta de joi a Guvernului. Executivul arata, intr-un comunicat de presa, ca…

- Ministrul Educatiei Nationale, a aprobat, prin ordin, acreditarea a 28 de programe de formare continua destinate personalului didactic de predare, personalului didactic cu functii de conducere, indrumare si control, precum si personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar. Majoritatea…

- Și in anul care vine, reprezentanții Aeroportului Internațional Timișoara vor cauta sa deschida noi rute directe, ceea ce va duce la creșterea fluxului de pasageri. Pentru a face fața acestuia, vor fi construite doua noi terminale. Terminalul de sosiri interne are ca termen de finalizare 31…

- Deputatul PLDM Grigore Cobzac se intreaba de ce acum o saptamana a fost aprobat bugetul Parlamentului pentru anul 2018, care este in creștere cu 17 milioane de lei fața de 2017, daca astazi Andrian Candu a anunțat reforma Parlamentului, ce promite economii de 30-35 milioane de lei.

- Elevii si prescolarii vor intra de vineri, dupa terminarea orelor, in vacanta de iarna, urmand sa reinceapa cursurile pe 14 ianuarie 2018, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale, vacantele elevilor din toate ciclurile de…

- Administrația președintelui Donald Trump a aprobat prima vanzare comerciala de arme letale catre Ucraina, ceea ce ar putea insemna o schimbare majora in politica americana fața de Rusia. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, a declarat televiziunii CNN ca Departamentul…