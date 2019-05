Memoriu: Libertatea presei din Moldova este într-o degradare continuă Libertatea presei este intr-o degradare continua, ba chiar a atins cote alarmante, iar problemele identificate pe parcursul ultimului an s-au amplificat. Breasla jurnalistica a devenit tot mai divizata. Totodata, este tot mai vizibila concentrarea de facto a mass-media si este mai vizibil controlul politic asupra unor institutii media, iar in consecinta pluralismul de opinie se reduce. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

