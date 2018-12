Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Adrian Nastase l-a criticat pe Liviu Dragnea pentru modul autocrat in care conduce PSD. In opinia acestuia, in PSD a fost introdus delictul de opinie. In cadrul unui interviu acordat pentru Adevarul, fostul premier a vorbit și despre amnistie și grațiere.„Un partid mare nu poate…

- Gheorghe Falca, primarul Aradului a fost marele absent al evenimentelor de 1 decembrie care au avut loc la Arad. Macinat de nostalgiile pedeliste, și-a organizat ieri propriile evenimente de 1 decembrie, pentru ca astazi sa fie langa șefii de partid, Vasile Blaga și Ludovic Orban la Alba-Iulia. Aradenii…

- Pe fondul castigului de cauza obtinut in instanta de catre Adrian Tolea, care revine ca director al ADI-SIGD, consilierii judeteni social-democrati atrag atentia ca din asemenea circuri sterile instrumentate de PNL Arad au de pierdut doar cetatenii si Statul roman. Oalele sparte, adica despagubirile…

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat luni, inainte de sedinta CEx PSD, ca este impotriva pierderii oricarui coleg si se va opune excluderilor. Totodata, Tudose a spus ca o remaniere arata ca ceva nu a mers bine si nu e motiv de bucurie.

- Deputatul PSD de Timiș Adrian Pau a recunoscut joi, 15 noiembrie, ca a avut și el o „doza de cretinism”. S-ar fi intamplat in anul 2012, in timpul campaniei electorale pentru alegerile locale, cand Nicolae Robu a fost ales primar al Timișoarei. Declarația a fost facuta in cadrul unei conferințe de presa…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea susține ca a avut o discuție cu un coleg ”președinte de organizație”, care semnase pentru demiterea lui Liviu Dragnea, dar care ulterior s-a razgandit și a spus ca el semnase doar pentru convocarea ședinței, nu impotriva lui Dragnea. Din declarațiile Gabrielei Firea…

- Liviu Dragnea nu si-a iesit din pepeni doar in fata jurnalistilor! Potrivit unor surse social democrate, intrebarile jurnalistilor au pus doar paie pe foc. Starea de iritare are legatura cu un singur lucru: certurile cu adversarii sai din partid. Cu ei s-a certat si in plen si in sedinta Biroului Permanent…

- "Astept ca dl Tutuianu sa explice intregul context in care au fost facute declaratiile respective, precum si care sunt pasajele scoase din context si care sunt spusele sale netrunchiate. Domnia a spus ca declaratiile sale au fost trunchiate si scoase din context. Astept sa ma lamuresc in legatura cu…