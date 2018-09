Memorie actuală şi schimbare E vorba de Work in Progress care are o distributie impresionanta de tineri actori, foarte talentati. Spectacolul a avut premiera in luna mai la Teatro delle Passioni, Modena. Italia este doar una dintre tarile europene unde Gianina Carbunariu a fost invitata sa lucreze pe teme care sensibilizeaza foarte mult astazi. Documentarea pentru spectacol (interviurile cu diferite persoane, care au stat la baza scenelor) a fost realizata de echipa de creatie in Modena, insa actorii au (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Iasi are incepand de ieri in curte un nou jucator. Stefan Popescu, un fotbalist cu un CV interesant, vrea sa-si relanseze cariera la clubul din orasul natal. Nascut pe 5 mai 1993, Popescu a evoluat la juniori la Noua Generatie Iasi, Scoala de Fotbal Gica Popescu si AS Roma. Jucatorul de…

- Corpul unei tinere femei romance, a carui identitate autoritațile nu o dezvaluie, a fost gasit carbonizat la Modena, in Emilia-Romagna. Decesul a survenit in primele zile ale lunii septembrie iar trupul, ars...

- O romanca a fost ucisa in Italia. Ea a fost arsa de vie, iar trupul carbonizat a fost ascuns intre niște cauciucuri, informeaza observator.tv. Crima s-a petrecut la Modena, in Emilia-Romagna. Trupul fetei a fost gasit carbonizat, așezat intre trei anvelope de cauciuc. Macabra descoperire a fost facuta…

- Deputatul Georgian Pop i-a poziție in cadrul problemelor majore care au aparut la varful PSD dupa apariția publica a scrisorii transmise de Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuianu și careia i s-a alaturat tot mai multe organizații și lideri ai partidului. Deputatul PSD susține ca in actuala…

- Spectacolul care se va juca la Iasi se numeste „Work in Progress" si a fost produs de cunoscuta regizoare in aceasta primavara in Italia, la Emilia Romagna Teatro Fondazione - Teatro delle Passioni Modena, intr-un proiect cofinantat de Fondo Sociale Europeo, cu sprijinul Fondazione Cassa di Risparmio…

- UEFA ia in calcul introducerea VAR in ediția actuala a Ligii Campionilor. "The Times" scrie ca oficialii UEFA ar fi decis testarea sistemului de arbitraj video in partea secunda a ediției 2018/2019 din Liga Campionilor. Sistemul implementat și la Mondialul din Rusia va fi utilizat din faza sferturilor…

- Joi, 23 August, ora 20.00, va invitam la Tatal-Fantoma – un spectacol in genul Comedia dell Arte dezvoltat in Italia in perioada Renasterii si care s-a raspandit rapid in Europa in secolele XVI – XVIII, marcand renasterea teatrului ca arta. Spectacolul este caracterizat prin jocul plin de fantezie si…

- A fi la putere nu e, niciodata, o garantie de infailibilitate, de impunitate, de legitimitate. Poti fi „la putere“, fara a fi „in putere“, adica fara a fi capabil sa-ti exerciti puterea conform prerogativelor ei subintelese, altfel spus, fara a fi capabil sa-ti onorezi „imputernicirea“.