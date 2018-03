Memoria selectiva

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei Chelsea Londra, Antonio Conte, l-a laudat pe Lionel Messi dupa meciul pierdut in fata FC Barcelona in Liga Campionilor, scor 0-3, partida la care argentinianul a inscris doua goluri, spunand ca un astfel de jucator se naste o data la 50 de ani, informeaza The Guardian.“Trebuie…

- Atacantul argentinian Lionel Messi, autorul unei duble pentru FC Barcelona in partida cu Chelsea Londra (3-0), disputata miercuri seara, a devenit al doilea fotbalist din istorie care atinge bariera de 100 de goluri marcate in Liga Campionilor, dupa rivalul sau de la Real Madrid, portughezul Cristiano…

- Formatia FC Barcelona s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Chelsea Londra, in mansa secunda a optimilor competitiei, potrivit news.ro. In tur, scorul a fost 1-1.

- Bayern Munchen s-a calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a dispus de Besiktas cu scorul de 3-1, la Istanbul, in mansa secunda a optimilor de finala. Bayern, care se impusese in tur cu 5-0, a castigat pe malul Bosforului prin golurile…

- Mohamed Salah (25 de ani) a trimis o sageata catre rivalii de la Manchester United imediat dupa eliminarea din Liga Campionilor. Mo Salah are un sezon de vis la Liverpool. E favorit sa caștige titlul de golgeter al Premier League și are fanii cormorani la picioare. Mijlocașul egiptean știe sa le intre…

- Managerul lui Chelsea, Antonio Conte ar putea continua si in sezonul viitor pe banca englezilor, chiar daca va termina in afara primelor paatru locuri, anunta The Sun. Roman Abramovici are insa o singura dorinta: italianul sa nu se mai planga de lipsa transferurilor. Chelsea a picat pe locul…

- Rezultate soc in returul optimilor din Liga Campionilor. Au fost doua mega surprize in cele doua partide de miercuri. Manchester City a fost umilita acasa de Basel, dar s-a calificat dupa victoria lejera din tur, din partida din Elvetia.Machester City - Basel 1-2 VIDEO Au marcat: G.…

- MANCHESTER CITY - FC BASEL LIVE VIDEO ONLINE TELEKOM SPORT STREAM CHAMPIONS LEAGUE Manchester City trebuie sa domine pe termen lung fotbalul englez si cel european pentru a fi comparat cu FC Barcelona, a declarat Pep Guardiola, antrenorul "cetatenilor", care a pregatit si echipa catalana, scrie Reuters. …

- Martin Glenn, directorul federației engleze, l-a criticat pe Josep Guardiola, managerul lui Manchester City: "Toate aceste simboluri politice nu au ce cauta in Premier League". Atacat de Consiliul Evreilor, oficialul insular și-a cerut scuze. Glenn a vrut sa accentueze ce il deranjeaza la panglica galbena…

- MANCHESTER CITY - CHELSEA LIVE. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. Partida din etapa a 29-a a PREMIER LEAGUE este LIVE VIDEO pe TELEKOM și ONLINE STREAM pe aplicație de la ora 18:00. Partida NU este transmisa de EUROSPORT. Inaintea meciului de duminica Manchester City - Chelsea, din etapa…

- La doar cateva zile distanta dupa ce a trecut cu 3-0 de Arsenal in finala Cupei Ligii Angliei, Manchester City a repetat performanta si in Premier League. "Cetatenii" au facut spectacol pe "Emirates" si au predat o noua lectie de fotbal echipei pregatite de Arsene Wenger, intr-un meci restant din etapa…

- Titlul de campion al Angliei este "mult mai important" pentru echipa engleza de fotbal Manchester City decat castigarea Ligii Campionilor, a estimat miercuri antrenorul "cetatenilor", Pep Guardiola, citat de AFP. "Ne batem pentru trofeul de departe cel mai important al sezonului, Premier…

- Manchester United a castigat derby-ul etapei a 25-a din Premier League, 2-1 cu Chelsea, a revenit pe locul doi, "furat" sambata de Liverpool, iar Mourinho l-a trimis pe Antonio Conte in afara locurilor de Liga Campionilor.

- Finala Cupei Ligii Angliei 2018: Arsenal – Manchester City, duminica, de la 18.30. Meciul poate fi vazut in locațiile ”Arsenal Romania Supporters Club” din Romania. Arsenal – Manchester City 0-3 VIDEO – LIVE Aguero (18), Kompany (58), D. Silva (62) Arsenal Romania Supporters Club organizeaza vizionarea…

- MANCHESTER UNITED - CHELSEA LIVE in PREMIER LEAGUE. ONLINE STREAM TELEKOM - VIDEO. Manchester United și Chelsea se infrunta in derby-ul etapei a 28-a din Premier League, LIVE VIDEO pe Telekom și ONLINE STREAM pe aplicație, de la ora 16:05. Meciul este unul vital in vederea calificarii…

- Rezultatele inregistrate in meciurile din prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal: Marti 13 februarie FC Basel - Manchester City 0-4 Juventus Torino - Tottenham Hotspur 2-2 Miercuri 14 februarie FC Porto - Liverpool 0-5 Real Madrid…

- Inainte de duelul din Liga Campionilor, dintre Chelsea si Barcelona, de diseara, ora 21:45, PRO TV și Telekom TV, Cesc Fabregas (30 de ani), mijlocasul londonezilor, nu a ezitat sa vorbeasca laudativ la adresa lui Lionel Messi, fostul sau coleg si viitor adversar in competitia europeana, declarand despre…

- Cristiano Ronaldo, 116 goluri in Liga Campionilor la fotbal. Are mai multe goluri decat Monaco, Roma, PSV, Benfica… Incredibile sunt cifrele portughezului de la Real Madrid, care lupta in fiecare zi cu recordurile. Lusitanul de 32 de ani are mai multe goluri decat 117 cluburi dintre cele 137 care au…

- Antonio Conte va fi demis in aceasta seara de Chelsea. Bookmakerii au blocat pariurile privind situația italianului. Soarta managerului ”albaștrilor” pare sa fie pecetluita, dupa 1-4 cu Watford, luni seara, in campionat. Casele de pariuri nu mai ofera cote pentru demiterea lui Conte, semn ca se așteapta…

- Biletul zilei Astazi, 3 pronosticuri cat se poate de simple, pentru un nou combo caștigator. Cu doar o singura infrangere suferita in fața propriilor suporteri in acest sezon, Inter este indreptațita sa spere la maximum de puncte din confruntarea cu modesta Crotone. Succesul contra…

- 38 de jucatori au fost achiziționați in elita Angliei In luna ianuarie, 6 grupari depașindu-și recordul de transferuri. Intr-o iarna agitata, in care cel mai scump transfer a fost al brazilianului Coutinho, cumparat de Barcelona de la Liverpool cu 160 de milioane de euro, 120 suma fixa și 40 din bonusuri,…

- Cristiano Ronaldo, la Chelsea! ”Ar fi o mutare extraordinara” Cristiano Ronaldo nu mai e multumit cu statutul din Spania, fiind tarat prin tribunale in cazul unei evaziuni fiscale de 14.7 milioane de euro. Recent, el a anuntat ca atunci cand juca in Anglia, la Manchester United, nu a avut niciodata…

- Astfel, Abramovici vrea sa profite si-l curteaza pe portughez, urmand ca-n viitor starul sa evolueze la Chelsea. In cazul in care Real il va transfera pe Eden Hazard, Cristiano e gata sa faca rocada si sa ajunga din nou in Premier League.Mutarea lui Alexis Sanchez la Manchester United a…

- Antrenorul portughez Jose Mourinho si-a prelungit cu un an contractul cu echipa engleza de fotbal Manchester United, de care este legat acum pana in 2020, cu optiunea unui sezon suplimentar, informeaza BBC, citat de Agerpres. Mourinho s-a declarat „incantat” ca United „simte si are incredere ca sunt…

- Alexis Sanchez, unul dintre cei mai vanati fotbalisti in aceasta fereastra de transferuri, este foarte aproape de a se desparti de Arsenal si de a semna cu Manchester United, insa chilianul ar mai fi fost dorit si de alti granzi din Premier League, precum Liverpool sau Manchester City. ...

- Lionel Messi (30 de ani) a marcat ultimul gol al Barcelonei in victoria obținuta duminica seara pe terenul lui Real Sociedad (4-2), in etapa a 19-a din La Liga. Argentinianul a stabilit astfel un nou record. Lionel Messi a devenit cel mai bun marcator din istoria celor mai puternice cinci campionate…

- Manchester City a pierdut ieri pentru prima data in actuala ediție a campionatului Angliei: 3-4 pe terenul lui Liverpool, in etapa a 23-a . A fost prima infrangere suferita de echipa lui Guardiola in Premier League, dupa 284 de zile (sau 30 de meciuri). Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a devenit…

- La cateva ore dupa supermeciul Liverpool - Manchester City in Premier League, in La Liga s-a disputat o partida la fel de palpitanta la finalul careia s-a creat o situatie istorica in Spania.

- Derbiul etapei a 23-a din Premier League, Liverpool – Manchester City s-a ridicat la nivelul așteptarilor, fiind consemnate numai puțin de șapte goluri „Anfield“ (53.285 spectatori). „Cormoranii“ și-au adjudecat toate cele trei puncte din jocul de ieri seara, dupa ce ...

- Manchester City, liderul detasat din Premier League, a suferit prima infrangere din actualul sezon al campionatului de fotbal al Angliei, 3-4 cu Liverpool, in deplasare, duminica, in etapa a 23-a. ''Cormoranii'' au avut o perioada de gratie in repriza secunda, cu trei goluri…

- Liverpool a pus capat seriei de 30 de meciuri fara infrangere reusita de Manchester City in Premier League, dupa un meci extrem de spectaculos disputat pe "Anfield". Echipa lui Jurgen Klopp s-a impus cu 4-3, luandu-si astfel revansa dupa ce in tur fusese invinsa cu 5-0 in deplasarea de pe terenul celor…

- In prim-plan in etapa din acest week-end in Premier League este meciul dintre Liverpool si Manchester City, programat duminica pe stadionul Anfield. Este un meci al orgoliilor inainte de orice, iar Manchester City poate profita de forma sa excelenta din acest sezon pentru a schimba istoria: daca va…

- Max Allegri, la Chelsea? Presa engleza a detonat bomba: Antonio Conte va pleca de la Chelsea la finalul sezonului! Roman Abramovici a fost nemultumit de modul in care italianul a gestionat situatia la club dupa castigarea campionatului. Abramovici il face vinovat și pentru pierderea lui Diego Costa,…

- Kevin De Bruyne n-a ținut ”de mic copil” cu Manchester City. In copilarie era indragostit de o actuala rivala. Belgianul Kevin De Bruyne este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume in acest moment. Poate cel mai bun jucator de la Manchester City era fan Liverpool in copilarie! Un filmuleț…

- The Guardian a dezvaluit, miercuri, care sunt bonusurile pe care trebuie sa le achite FC Barcelona clubului Liverpool, in urma transferului brazilianului Coutinho. Aceste bonusuri pot ajunge la 40 de milioane de euro, suma inclusa in cei 160 de milioane de euro anuntati pentru transfer.Barcelona…

- Atacantul chilian Alexis Sanchez este aproape de un transfer la echipa de fotbal Manchester City, care a pregatit o oferta de 25 milioane lire sterline (circa 28,3 milioane de euro), in timp ce Arsenal ar dori circa 30 milioane (circa 34 milioane de euro), relateaza presa britanica, citata de Agerpres.…

- Dupa ce l-au cedat pe Philippe Coutinho la Barcelona, "cormoranii" s-au orientat rapid, iar beINSports anunta ca trupa lui Klopp s-ar fi inteles deja cu Riyad Mahrez (26 de ani), fotbalistul lui Leicester City. Potrivit sursei citate, Liverpool va plati 55 de milioane de euro pentru Mahrez. ...

- Liverpool a stabilit doua recorduri de transferuri in aceasta iarna.Aflata pe locul 4 in Premier League, Liverpool e cea mai activa echipa din Anglia pe piata transferurilor. Dupa ce l-au luat pe Virgil Van Dijk de la Southampton cu 85 de milioane de euro, cormoranii l-au vandut pe Coutinho cu 160…

- Manchester City a obtinut al 20-lea succes din acest sezon in Premier League.„Cetatenii” s-au impus fara emotii in fata celor de la Watford intr-un meci jucat in cadrul etapei a XXII-a din aceasta editie de campionat.A

- "Au trecut doua zile incredibile de cand am castigat și inca nu constientizez asta. Nu am planuri imediate, dar in cateva zile voi vedea ce voi face cu bani", a spus Kevin O'Connor, citat de Independent . Kevin O'Connor este un fost fotbalist al lui Cork City, iar acum joaca la gruparea Preston North…

- Biletul zilei din fotbal 30 decembrie 2017. Biletul din fotbal este format azi din doua sugestii de pariere pentru partide din etapa cu numarul 21 din Premier League. Mai precis, este vorba despre Chelsea vs Stoke City și Liverpool vs Leicester, meciuri ce vor avea loc de la 17:00, ora Romaniei. Biletul…

- Atacantul echipei de fotbal Tottenham Hotspur, Harry Kane, a reusit 3 goluri in partida cu Southampton (5-2), marti, in etapa a 20-a din Premier League, si a devenit lider in clasamentul international al marcatorilor in 2017, depasindu-l pe Lionel Messi (FC Barcelona). Kane, 24 de ani,…

- Dupa ce au ratat transferul in vara, șefii lui PSG vor incerca din nou sa-l transfere pe portarul spaniol Pepe Reina. Presa din Spania scrie ca portarul de 35 de ani, crescut de Barcelona, are șanse foarte mari sa ajunga la liderul din Ligue 1, acolo unde-i va lua locul lui Kevin Trapp. Neamțul este…

- De 100 de ani, la o zi dupa Craciun, fotbalul revine in prim plan și etapa din Anglia reprezinta o adevarata tradiție. E Boxing Day, teoretic, cea mai spectaculoasa etapa a sezonului in Premier League. Cel puțin asta spune tradiția. Lidera in topul eficacitatii de Boxing Day ramane editia 62-63 a campiontului…

- Manchester City continua marșul triumfal din Premier League. Echipa lui Guardiola a obținut o noua victorie categorica, 4-0 cu Bournemouth, intr-un meci din etapa a 19-a din Premier League. Cetațenii au deschis scorul in minutul 27, prin Aguero, care a inscris cu capul dupa o centrare perfecta a lui…

- Arsenal primește vizita lui Liverpool in derby-ul din Premier League, astazi de la ora 21:45. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe Eurosport 1. liveSCORE de la 21:45 Arsenal - Liverpool Arsenal nu iși mai permite pași greșiți in lupta pentru locurile…

- Mijlocasul belgian Kevin De Bruyne isi va prelungi cu sase ani contractul cu Manchester City, pentru un salariu saptamanal dublu, de 225.000 de euro, unul dintre cele mai mari din Premier League, informeaza dhnet.be, care citeaza hln.be.In varsta de 26 de ani, De Bruyne este la Manchester…

- Manchester City nu are adversar in Premier League in acest sezon. "Cetațenii" au demolat-o sambata și pe Tottenham (4-1), reușind al 16-lea triumf consecutiv in campionat. Record egalat pentru Guardiola versiunea Barcelona 2010-2011. Managerul a ajuns la doar 3 victorii distanța de performanța de top,…