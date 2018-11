Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), intelegerea de colaborare dintre cele doua state a fost semnata in conditiile in care Romania traverseaza o criza acuta a fortei de munca, iar Republica Vietnam are o populatie de 94 de milioane de locuitori, dintre…

- Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), intelegerea de colaborare dintre cele doua state a fost semnata in conditiile in care Romania traverseaza o criza acuta a fortei de munca, iar Republica Vietnam are o populatie de 94 de milioane de locuitori, dintre…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a semnat, miercuri, cu omologul sau din Vietnam un memorandum pentru aducerea de forta de munca din acest stat, in contextul crizei acute de forta de munca din tara noastra, anunta ministerul Muncii.

- Autoritatile din Romania au parafat, miercuri, un Memorandum de colaborare in domeniile muncii si protectiei sociale cu ministerul de resort din Vietnam, in vederea aducerii de forta de munca din aceasta tara pe teritoriul national. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Muncii si…

- Autoritatile din Romania au parafat, miercuri, un Memorandum de colaborare in domeniile muncii si protectiei sociale cu ministerul de resort din Vietnam, in vederea aducerii de forta de munca din aceasta tara pe teritoriul national. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului Muncii si Justitiei…

- Implementarea tehnologiei 5G va crea in Romania peste 252.000 de noi locuri de munca și beneficii estimate la 4,7 miliarde euro pana in 2025, in sectoare precum auto, transporturi, utilitați și sanatate, conform estimarilor Comisiei Europene, se arata in proiectul de strategie 5G lansat in consultare…

- Santierul Naval Vard din Braila, cel mai mare angajator privat local, a adus 70 de angajati din Vietnam si intentioneaza sa mai aduca inca 60 pentru a acoperi deficitul de forta de munca, in conditiile in care nu a reusit sa isi acopere toate necesitatile cu muncitori romani, a declarat joi, intr-o…

- Romania se confrunta cu o situație dificila privind disponibilitatea forței de munca, se arata intr-un comunicat de presa al Consiliului Investitorilor Straini (FIC), care precizeaza ca lipsa predictibilitații și a investițiilor erodeaza competitivitatea economiei și potențialul acesteia de creștere.