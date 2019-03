Stiri pe aceeasi tema

- Constantenii care locuiesc pe bulevardul Alexandru Lapusneanu vor protesta astazi impotriva unui proiect imobiliar al tulcenilor de la Cambela Prod. Locatarii blocul S6, care au mai protestat si in 2016, au ajuns din nou la concluzia ca singura solutie ramane sa si strige nelinistea. Oamenii au sesizat…

- Lanțul francez de retail Carrefour ar negocia preluarea celor 11 hipermarketuri deținute de catre Cora in Romania, scrie Ziarul Financiar. Cora neaga informația, afirmand ca are o strategie de dezvoltare pe cinci ani, insa grupul a ramas mult in urma altor rețele. Carrefour a preluat anterior și lanțul…

- Fetița de trei ani, care a fost gasita langa mama decedata intr-un apartament din Navodari, a fost plasata in grija unui asistent maternal. Situația ei este incerta deoarece copila nu a fost declarata la naștere de tata. Medicii susțin ca mama micuței a murit in urma unui infarct. Cat timp copila se…

- Instabilitatea fiscala reprezinta cea mai mare provocare din anul 2019, afirma oamenii de afaceri chestionați in cadrul KeysFin Business Focus 2019. Potrivit datelor barometrului, impredictibilitatea legislației fiscale va influența semnificativ apetitul investitorilor, atat romani cat mai ales straini,…

- Targul de vechituri din zona Pietei Brick din Constanta a devenit un loc in care oamenii cred ca pot comercializa absolut orice. Este incredibil ce scot oamenii la vanzare din dorinta de a face un ban. De la fotografii vechi de familie, la jucarii din oua cu surprize, pana la baterii consumate sau carti…

- In fiecare numar din publicatia Societatii Culturale Dobrogene, "Analele Dobrogei", regasim articole care merita impartasite cu cititorii nostri. Acestia pot citi materialele in varianta integrala, accesand Biblioteca Virtuala. Astazi, prezentam un material descoperit in numarul din anul XVII, 1936,…

- Premierul Viorica Dancila este cel mai longeviv premier al guvernarii PSD-ALDE. Daca predecesorii sai, Sorin Grindeanu si Mihai Tudose, au fost schimbati dupa sase luni de mandat, Dancila se indreapta spre un mandat de un an, pe care il va sarbatori in ianuarie 2019, odata cu preluarea presedintiei…

- Procesul in care frații Adrian și Miron Gardean au fost judecați pentru dare de mita fostului ministru Elena Udrea, intr-un dosar disjuns din cel cunoscut sub numele „Gala Bute” a incetat, Tribunalul Hunedoara constatand ca faptele s-au prescris.Potrivit deciziei, magistrații Tribunalului…