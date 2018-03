Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul Romania - Franta este gandit sa apropie cele doua tari si sa dezvolte proiecte comune in cultura si arta, educatie si cercetare, industrii creative si turism, a declarat ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Seful diplomatiei romane a sustinut, vineri, o runda de declaratii alaturi de presedintele…

- Sezonul Romania - Franta este gandit sa apropie cele doua tari si sa dezvolte proiecte comune in cultura si arta, educatie si cercetare, industrii creative si turism, a declarat ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Seful diplomatiei romane a sustinut, vineri, o runda de declaratii alaturi de presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrii Apararii, respectiv pe sefii delegatiilor ministeriale ai celor noua state membre ale Aliantei Nord-Atlantice din Flancul Estic, exprimandu-si convingerea ca summitul din iulie va fi un moment de etapa semnificativ…

- Presedintele s-a intalnit ministrii apararii prezenti la reuniunea B9 Presedintele României, Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis i-a primit astazi, la Palatul Cotroceni, pe ministrii apararii, respectiv pe sefii delegatiilor ministeriale ai celor noua state membre ale Aliantei…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 12 martie 2018, o intrevedere cu miniștrii afacerilor externe din Republica Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, și din Republica Elena, Nikos Kotzias, in prezența șefului diplomației romane, Teodor Meleșcanu. Intalnirea a avut loc cu prilejul celei de-a 10-a…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut luni o intrevedere cu ministrii Afacerilor Externe din Republica Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, si din Republica Elena, Nikos Kotzias, in prezenta sefului diplomatiei romane, Teodor Melescanu. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis Agerpres, intalnirea a…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut luni o intrevedere cu ministrii Afacerilor Externe din Republica Bulgaria, Ekaterina Zaharieva, si din Republica Elena, Nikos Kotzias, in prezenta sefului diplomatiei romane, Teodor Melescanu. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis AGERPRES, intalnirea…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri seara, la Digi24, intrebat cum comenteaza avertismentul dat la Bucuresti de catre vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca el vede "partea plina a paharului”, spunand ca mesajele oficialului european au fost "extrem de incurajatoare"…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, la Digi24, ca el vede „partea plina a paharului” in cazul vizitei la București a prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans.

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat luni, 19 februarie 2018, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Potrivit MAE, ministrul…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- Rex Tillerson, secretarul Departamentului de Stat al SUA, a aterizat in Romania in seara zilei de miercuri, 15 noiembrie, anul trecut. Șeful diplomației americane a sosit la București intr-o escala la intoarcerea dintr-o lunga vizita in Asia. Vizita a fost una discreta, fara intrevederi cu…

- Noul premier al Romaniei, Viorica Dancila, va efectua in aceasta luna o vizita la Chișinau pentru a se intalni cu omologul sau, Pavel Filip. Despre aceasta a anunțat ministrul de Externe de la București, Teodor Meleșcanu, intr-un interviu.

- Noul premier al Romaniei, Viorica Dancila, va efectua in aceasta luna o vizita la Chișinau pentru a se intalni cu omologul sau, Pavel Filip. Despre aceasta a anunțat ministrul de Externe de la București, Teodor Meleșcanu, intr-un interviu.

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri, la DCNews, referitor la intrevederea cu omologul sau ungar, Peter Szijjarto, ca nu a semnat niciun acord cu acesta si ca a convenit cu oficialul ungar ca discutiile Romania-Ungaria "trebuie sa se concentreze cu precadere pe ceea ce este baza…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut astazi, 6 februarie 2018, convorbiri cu ministrul afacerilor externe și integrarii europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, care efectueaza o vizita la București, la invitația șefului diplomației romane.Cu acest prilej, cei doi…

- Legat de initiativa unor localitati din Republica Moldova care au votat unirea cu Romania, in contextul centenarului, Teodor Melescanu a afirmat ca sunt doar gesturi de apropiere, fara vreo semnificatie juridica. Ministrul de externe roman a respins afirmatiile presedintelui Igor Dodon, care spunea…

- Total eronate si disproportionate. Asa a comentat ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, afirmatia presedintelui Igor Dodon precum ca unirea inseamna razboi civil, transmite IPN.

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, informeaza Agerpres.Potrivit…

- Ministrul Afacerilor Externe de la Chisinau, Tudor Ulianovschi, a avut o intrevedere marti, 6 februarie, la Bucuresti, cu omologul sau roman, Teodor Melescanu. Seful diplomatiei romane a declarat ca Republica Moldova ramane o prioritate de prim rang in politica interna si externa a Romaniei, indiferent…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, citata de Agerpres.…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI. Partile…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Cei doi miniștri de Externe au avut luni un dejun de lucru la București, in cadrul caruia au discutat despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine, informeaza Agerpres . Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020,…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI. Potrivit…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI.

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, si ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, au ajuns la un acord, luni, privind livrarile de gaze naturale, relateaza agentia MTI. In baza acestei intelegeri, semnata la Bucuresti, Romania va indeplini conditiile tehnice necesare pentru…

- Conditionarea fondurilor europene,"o incalcare grosolana a principiilor UE" Foto: mae.ro România si Polonia sunt împotriva conditionarii fondurilor europene de situatia statului de drept si a independentei justitiei - au declarat astazi la Bucuresti ministrii de externe ai celor…

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Declaratii la Bucuresti ale sefului diplomatiei de la Varsovia Șeful diplomatiei de la Varsovia, Jacek Czaputowicz (stânga) și ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu. Foto: mae. Polonia are semnale de la alte state din regiune, precum Ungaria, ca nu vor vota pentru activarea…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- In cadrul vizitei oficiale in Emiratele Arabe Unite a Prim-ministrului Pavel Filip, Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut, asztazi, 30 ianuarie 2018, o intrevedere cu Ministrul de Stat al Afacerilor Externe, Anwar bin Mohammed Gargash.

- Romania sustine un acord de asociere Uniunea Europeana - San Marino, iar oficialii romani spera ca acest acord va fi definitivat in 2019, cand tara noastra va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, a declarat, vineri, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a sustinut…

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- "In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar - intelegem drepturile tuturor oamenilor din tarile Uniunii Europene sa se exprime public, insa, in acelasi timp, vom solicita adoptarea unor masuri de securitate…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Teodor Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. "Orice membru din Guvern este remaniabil (...) din acest…

- Ministrul de Externe Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele 'remaniabile' si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. 'Orice membru din Guvern este remaniabil…

- In acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice romane, a declarat, luni, ministrul Teodor Melescanu. 'In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar -…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, le-a solicitat ministrilor de Externe din Romania si Ucraina, Teodor Melescanu, respectiv Pavlo Klimkin, urgentarea procedurilor pentru constructia unei rute rutiere rapide pe ruta Cernauti – Suceava – Bucuresti. Gheorghe ...

- Elevii romani din Ucraina vor beneficia de burse scolare din partea statului roman, a anuntat, joi, la Cernauti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a declarat, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca Guvernul de la Bucuresti va sustine atat elevii din…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Elevii romani din Ucraina vor beneficia de burse scolare din partea statului roman, a anuntat, joi, la Cernauti, ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a declarat, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean,…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrii de externe ai Romaniei si Ucrainei, Teodor Melescanu si Pavlo Klimkin, au convenit, joi, la Cernauti, demararea unor negocieri in vederea incheierii unui protocol privind aplicarea noii Legi a Educatiei din Ucraina, care sa garanteze…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit, luni, cu noua sefa a Biroului Bancii Mondiale la Bucuresti, Tatiana Proskuryakova, a informat MAE printr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Conform sursei citate, Proskuryakova a fost acreditata, din iulie 2017, country manager…

- Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, a declarat ca discutiile sale cu omologul sau turc, Mevlut Cavusoglu, au fost "deschise" bazate pe "respect reciproc", desi cei doi oficiali nu au fost de aceeasi parere pe toate subiectele, informeaza site-ul postului Dpa.

- Președintele Comisiei parlamentare speciale, Florin Iordache, i-a transmis, joi, ministrului afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, textul tradus al celor trei legi ale Justiției adoptate de Parlament, precum si o prezentare a modificarilor aduse prin amendamente. Documentele urmeaza sa fie puse la dispoziția…

- Ministrul de Externe l-a primit, astazi, pe ambasadorul Palestinei la Bucuresti. Potrivit unei postari pe Facebook, oficialul l-a informat pe Teodor Melescanu ca autoritatea palestiniana respinge decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.