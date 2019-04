Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri,Comerț și Antreprenoriat, participa, in perioada 5-7 aprilie, la Forumul Economic Mondial (FEM) pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, care are loc in Iordania.Participarea are loc „in contextul strategiei Romaniei de a-și diversifica…

- Romania si Bulgaria au o multitudine de oportunitati pe care le pot valorifica in plan economic bilateral si regional, iar climatul de afaceri stimulativ, ritmul alert de dezvoltare si interconectarea celor doua economii permit aprofundarea cooperarii sectoriale, in special in industrie, infrastructura…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ștefan-Radu Oprea, s-a intalnit azi, 7 martie, la Hanovra cu Stephan Weil, prim-ministrul landului german Saxonia Inferioara, cu care a discutat despre oportunitați de cooperare economica atat in plan instituțional, cat și privat.Citește…

- Creșterea comerțului bilateral și deschiderea piețelor din Africa de Nord și Orientul Mijlociu pentru companiile din Romania au reprezentat temele principale pe agenda vizitei oficiale in Egipt, efectuate de Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, in perioada…

- Comisarul UE pentru Comert, Cecilia Malmstrom, si ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, participa joi, la Bucuresti, la o sesiune de "Dialoguri cu cetatenii", pe tema situatiei negocierii si implementarii acordurilor de comert liber ale Uniunii Europene cu…

- Concernul german Daimler a lansat, joi, la Sebeș, producția unei cutii de viteze automate cu opt trepte. Este vorba despre o investiție de 250 de milioane de euro ce a implicat construirea a doua noi hale de producție, cu o suprafața de aproape 54.000 de metri patrați. La Sebeș s-au creat astfel 500…

- Proiectul de buget pentru anul 2019 intarzie din cauza avizului Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), insa mediul de afaceri din Romania nu este afectat, a declarat, miercuri, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), Radu Stefan Oprea, intr-o conferinta de presa.