- Sorina Pintea, ministrul Sanatații și dr. Fahrettin Koca, ministrul Sanatații Republica Turcia au semnat ieri 15.10.2018 - Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea in domeniul sanatatii si al stiintelor medicale. Conform documentului, cele doua state…

- Ministrul apararii naționale, Mihai Fifor, a avut luni, 8 octombrie, la sediul M.Ap.N., o intrevedere cu noul ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble. Subiectele abordate in cadrul discutiilor au vizat cooperarea romano-britanica in domeniul apararii,…

- "Am vazut progrese in trecut, uneori chiar progrese spectaculoase, dar acum exista riscul real ca lucrurile sa regreseze, intr-un mod care sa afecteze nu doar democratia din Romania, ci si locul pe care Romania si l-a construit in ultimii ani ca membra UE. Comisia a cerut in mod repetat autoritatilor…

- Guvernul Romaniei ar trebui sa fie unit, in perspectiva preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, iar disputele politice interne reprezinta un obstacol in aceasta cale, a declarat ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, vineri, in cadrul unei conferinte gazduite de Universitatea…

- Nationala feminina se afla in aceste zile intr-un stagiu centralizat de pregatire la Bucuresti, adica prima etapa de pregatire pentru Campionatul European din Franta (30 noiembrie – 16 decembrie), dupa incheierea calificarilor din luna iunie. Ambros Martin si staff-ul tehnic au...

- Vicepresedintele Republicii India, Venkaiah M. Naidu, aflat in vizita in Romania in perioada 18-20 septembrie, se intalneste miercuri cu seful statului, Klaus Iohannis, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu premierul Viorica Dancila informeaza…

- Muftiatul cultului musulman din Romania a renuntat la proiectul de construire a Marii Moschei in Bucuresti. Muftiul Iusuf Murat a susținut ca s-a renunțat la proiect pentru ca nu exista suficiente fonduri. Terenul oferit de Guvernul Romaniei pentru construirea acestui locas de cult va fi returnat