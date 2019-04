Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Arad, Dorel Caprar a declarat duminica, la Antena 3, ca un primar liberal l-a batut pe un consilier local PSD și ca social-democratul se afla la spital dupa care va face plangere penala.Primarul liberal al unei comune din Arad a batut duminica un consilier local, in timpul unei…

- Bataie la Sinpetru German, la un eveniment organizat de Primaria comunei Secusigiu: primarul liberal Ilie Cheșa l-a lovit pe consilierul local PSD Gheorghe Grad. Gheorghe Grad, consilier local PSD și contracandidat la alegerile din 2016 al lui Ilie Cheșa și-a luat copilul și a plecat sa vada spectacolul…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca luni va avea discutii cu presedintele Consiliului de Administratie de la CFR Calatori pentru schimbarea managementului companiei, dupa ce directorul Leon Barbulescu a spus ca dormea cand a fost intrebat de locomotivele deraiate sambata. "Sunt convins…

- Deputatul PSD Dorel Caprar regreta ca persoanele cu dizabilitati au devenit tinta unor manipulari politice din zona dreptei si impartaseste pozitia nuantata a ministrului Muncii, Marius Constantin Budai, conform careia indemnizatia acestei categorii trebuie in continuare achitata de catre Ministerul…

- Dan Negru este bantuit de un moment teribil. Prezentatorul Antenei 1 a rupt tacerea și a dezvaluit cum a fost primul contact pe care l-a avut cu orașul București. S-a lasat cu bataie! Dan Negru are o familie frumoasa și iși iubește foarte mult soția și copiii. Are, totuși, o mare pasiune. Fotbalul!…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi seara ca partidul sau si PSD isi doresc ca la finalul alegerilor prezidentiale de anul acesta sa-i spuna lui Klaus Iohannis "Auf Wiedersehen" si a adaugat ca pentru atingerea acestui obiectiv este utila o candidatura comuna. "Si noi, la…

- Un drum judetean si aproximativ 50 de hectare de terenuri arabile din judetul Arad au fost inundate, in ultimele 24 de ore, din cauza revarsarii Crisului Alb, in zona comunei Dieci, unde apa atinge pe sosea un nivel de pana la 40 de centimetri. In urma topirii rapide a stratului de zapada…

- Primarul localitații Tritenii de Jos, din județul Cluj, a depus plangere la Poliție susținand ca in seara de 19 ianuarie a fost victima unei agresiuni petrecute in curtea școlii din localitate.