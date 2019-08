Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 36 de ani, din județul Dambovița, care a disparut in mare, in stațiunea Olimp, dupa ce a salvat de la inec doi copii, se afla pe litoral pentru Școala de vara a Organizației de tineret Pro Romania. La evenimentul care se desfașoara in weekend-ul 31 august - 1 septembrie la Olimp este prezent…

- Tatal care a murit inecat, sambata, in stațiunea Olimp, in ochii soției lui, dupa ce și-a salvat cei doi copii de la inec, era membru Pro Romania și liderul formațiunii, Victor Ponta, a anunțat ca a anulat Școala de Vara a partidului pe fondul tragediei. Și in PSD a murit sambata un vicepresedinte…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza:Grup Navebull; ofiter mecanic secund maritim 1 post;bull; ofiter mecanic maritim 10 posturi.Conditiile specifice…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza:Grup Nave ofiter punte maritim ndash; 7 posturi; timonier maritim posturi ndash; 5 posturi;Conditiile specifice…

- Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare din Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza:Grup Nave ofiter punte maritim ndash; 7 posturi; timonier maritim posturi ndash; 5 posturi;Conditiile specifice…

- 'Avand in vedere faptul ca operatorii economici care au inchiriat sectoarele de plaje se vor confrunta pentru prima data, in acest an, cu un flux mare de turisti, inspectorii bazinali de apa trebuie sa verifice daca sunt respectate prevederile legale si cele contractuale. ABA Dobrogea - Litoral a…

- Anunț de ultima ora al liderului Pro Romania, Victor Ponta. Partidul condus de fostul premier a devenit membru al PDE. "ProRomania a devenit azi membru cu drepturi depline al Partidului Democrat European!", a scris Victor Ponta pe Facebook.