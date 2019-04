Stiri pe aceeasi tema

- Germina Nagaț, membru in Colegiul CNSAS și fosta directoare a departamentului pentru Investigații a CNSAS susține ca procurorul general Augustin Lazar a primit raport de necolaborare cu Securitatea in 27 februarie 2019. Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitații a decis…

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a decis reverificarea procurorului general Augustin Lazar, dupa acuzațiile ce i-au fost aduse in spațiul public, potrivit carora ar fi refuzat sa elibereze un disident anticomunist. “Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a decis, joi, reverificarea procurorului general Augustin Lazar in ceea ce priveste calitatea de lucrator sau colaborator al securitatii, motivul fiind informatiile noi aparute in presa. ,,Fata de dezbaterile declansate in spatiul public…

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a decis reverificarea procurorului general Augustin Lazar, dupa acuzațiile ce i-au fost aduse in spațiul public, potrivit carora ar fi refuzat sa elibereze un disident anticomunist."Avand in vedere informatiile aparute in spatiul…

- Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii CNSAS a decis joi reverificarea procurorului general Augustin Lazar in ceea ce priveste calitatea de lucrator sau colaborator al securitatii comuniste, motivul fiind informatiile si elementele noi care au fost dezbatute in presa, informeaza…

- Colegiul Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a decis joi reverificarea procurorului general Augustin Lazar in ceea ce priveste calitatea de lucrator sau colaborator al securitatii comuniste, motivul fiind informatiile si elementele noi care au fost dezbatute in presa.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca propunerea Adinei Florea la sefia DNA este nelegala si nu poate fi admisa in contextul in care Colegiul CNSAS nu a finalizat procedura de reverificare in acest caz. "Domnul Tudorel Toader a recidivat. Pe data de 27 decembrie a retransmis propunerea…

- "Domnul Tudorel Toader a recidivat. Pe data de 27 decembrie a retransmis propunerea pentru sefia DNA in persoana Adinei Florea si de data aceasta a facut-o fara sa aiba aviz de la CNSAS. (...) A fost o sedinta programata pe data de 21 decembrie, in acea sedinta nu s-a intrunit cvorumul, ca atare…