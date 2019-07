Stiri pe aceeasi tema

- "In primul an de mandat, Președintele Romaniei a avut de gestionat tragedia de la Colectiv. Atat de eficient a fost leadership-ul domniei sale incat, aproape patru ani mai tarziu, ne confruntam cu un alt eșec sistemic al instituțiilor statului: tragedia de la Caracal. In cei patru ani…

- „Am tacut. Sunt parinte al unei fete de 15 ani și jumatate. Doar Dumnezeu știe ce e in sufletele parinților fetelor ucise. In schimb, vorbesc putreziciunile. Știu exact ce trebuia facut și cum e mai bine. Știu exact vinovații și pedepsele. Fac zgomot și trag impraștiat cu duhoarea mocirlei…

- Oana Lis a facut o dezvaluire surprinzatoare pe rețelele de socializare. Vedeta a fost nevoita in adolescența sa faca naveta cu mașina de ocazie la Caracal. Crimele din Caracal au șocat și revoltat o țara intreaga, iar printre vedetele care și-au spus punctul de vedere s-a aflat și Oana Lis care a facut…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat duminica, la Antena 3, ca prin declaratia facuta de presedintele Klaus Iohannis acesta vrea sa amplifice emotia in cazul tragediei de la Caracal, incercand sa provoace caderea guvernului. "Declaratia pe care a facut-o acum presedintele…

- "AVEM NEVOIE DE PRESEDINTE! Țara e In doliu. Toti simțim furie și neputința. Sentimentul asta va exploda daca nu exista cineva care sa il canalizeze spre ceva constructiv. Poate fi doar Președintele. Președintele ar trebui sa se inspire din ce a facut Jacinda Ardern, șeful statului din Noua…

- Antonia Diaconu, procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Pitesti si fost prim-procuror al Parchetelor de pe langa Judecatoria Pitesti si Judecatoria Topoloveni, a postat pe contul de Facebook un text legat de crimele de la Caracal, care au revoltat opinia publica. Iata ce a scris Antonia Diaconu,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) de marti va trebui sa se discute despre demisii "la nivel inalt", despre o reforma profunda a Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), si nu despre bugetele unor institutii, transmite…