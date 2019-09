Membru al Familiei Regale, trimis în judecată Fiul Principesei Ileana a Romaniei si al arhiducelui de Habsburg este trimis in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi intr-un dosar de distrugere. Potrivit anchetatorilor, Dominic Lothringen de Habsburg nu a avut grija de conacul din Poieni, care i-a fost retrocedat. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi l-au trimis in judecata pe nepotul Regelui Ferdinand, Dominic Lothringen de Habsburg, intr-un dosar de distrugere. Acesta este acuzat ca a lasat in paragina conacul din Poieni din judetul Iasi, care i-a fost retrocedat in urma cu 12 ani. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

