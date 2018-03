Membru al echipei de campanie a lui Trump, acuzat de contacte prin intermediari cu serviciile ruse

Stiri pe aceeasi tema

- Principalul avocat al lui Donald Trump pentru investigatia procurorului special Robert Mueller privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si-a dat demisia, conform presei americane, informeaza BBC. John Dowd ar fi ajuns, conform rapoartelor, la concluzia ca Trump ii ignora sfaturile.

- Avocatul principal al lui Donald Trump pentru ancheta procurorului special Robert Mueller privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016 a demisionat joi, conform New York Times, care citeaza doua surse familiare cu acest dosar, relateaza Reuters.

- Explozia unui colet capcana a ranit marti seara un barbat la Austin, in statul american Texas, informeaza Reuters.Initial se parea ca a fost al saselea atentat dintr-o serie, dar autoritatea americana pentru controlul alcoolului, tutunului, armelor de foc si explozivilor (ATF) si Biroul Federal…

- Rachetele Coreei de Nord au capacitatea sa atinga Europa. Potrivit publicatiei germane Bild am Sonntag, Diehl le-a transmis parlamentarilor germani ca are certitudinea ca estimarea facuta de BND este corecta. De asemenea, directorul adjunct al BND a precizat ca discutiile dintre Phenian si…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut ca SUA sa trimita dovezi concrete care sa confirme faptul ca cetateni rusi sunt implicati in campania pentru alegerile prezidentiale din 2016, potrivit unui interviu difuzat de NBC TV, relateaza Reuters. Procurorul special Robert Mueller a acuzat 13 cetateni rusi…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA ancheteaza una dintre afacerile internationale in care este implicata Ivanka Trump, fiica presedintelui american, conform informatiilor CNN, care citeaza doua surse.

- Fostul presedinte ucrainean prorus Viktor Ianukovici, refugiat in Rusia, a afirmat vineri ca nu a avut niciodata "contacte personale" cu fostul director de campanie a lui Donald Trump, Paul Manafort, acuzat de activitati de lobby in favoarea sa, informeaza AFP. Vizat de o ancheta federala americana…

- Aceasta schimbare de atitudine a lui Richard Gates mareste si mai mult presiunea asupra lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump si fost asociat al lui Gates, care continua sa respinga capetele de acuzare enumerate in actul de inculpare care il vizeaza. "In ciuda a ceea…

- Un fost consilier de campanie al lui Donald Trump a pledat vineri vinovat de marturie mincinoasa si frauda financiara in detrimentul statului american si a acceptat sa coopereze in ancheta privind presupusele ingerinte ruse in alegerile prezidentiale americane din 2016.

- Aceasta schimbare de atitudine a lui Richard Gates, 45 de ani, mareste si mai mult presiunea asupra lui Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump si fost asociat al lui Gates, care continua sa respinga capetele de acuzare enumerate in actul de inculpare care il vizeaza. "In ciuda…

- Procurorul special care coordoneaza ancheta cu privire la un amestec rus in alegerile americane a formulat noi acuzatii impotriva fostului director de campanie al candidatului Donald Trump si vechiului asociat al acestuia, potrivit unor documente judiciare, scrie DPA, conform news.ro.Robert…

- Procurorul special Robert Mueller, cel care coordoneaza investigatia privind ingerintele Rusiei in campania electorala americana din 2016, a formulat, joi, noi acuzatii impotriva a doi fosti membri ai echipei de campanie a presedintelui Donald Trump, Paul Manafort si Rick Gates.

- WASHINGTON - Ginerele unui miliardar rus a admis marți ca a mințit anchetatorii despre comunicarile sale cu fostul consilier al campaniei Trump. Procurorul special Robert Mueller a anuntat punerea sub acuzare a lui Alex van der Zwaan care ar fi mintit FBI in legatura cu continutul discutiei purtate…

- Alex van der Zwaan, care este casatorit cu fiica unui oligarh ruso-ucrainian, a fost acuzat de marturie falsa in legatura cu activitatile desfasurate in Ucraina. Conform unor documente legale depuse la Washington, van der Zwaan nu a mentionat un schimb de mail-uri din 2014 cu o persoana neidentificata…

- Trump Jr, fiul presedintelui american Donald Trump, se afla in India pentru a vinde apartamente de lux folosind lozinci de campanie, cum ar fi: „Trump este aici!” sau promisiuni pentru potentialii cumparatori ca vor fin invitati la NY pentru a lua cina cu Trump jr., noteaza NYTime.

- Biroul Federal de Investigatii e sub tirul criticilor, dupa ce s-a aflat ca autoritatile din Florida stiau, de mai bine de un an, ca tanarul, care miercuri a ucis 17 oameni, are porniri criminale.

- Un juriu federal din Statele Unite a decis inculparea a 13 cetateni rusi si a trei organizatii din Rusia pentru amestec in alegeri si in procesul electoral american, informeaza Reuters. Anuntul a fost facut vineri de biroul procurorului special Robert Mueller. Rod Rosenstein, adjunct al…

- Steve Bannon, fost consilier pentru Strategii Politice al presedintelui SUA Donald Trump, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza cazul presupuselor contacte cu Rusia, relateaza CNN.

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni, referindu-se la condamnarea in prima instanta a lui Darius Valcov, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului, ca nu a abandonat niciodata un membru al echipei sale care trece printr-un moment dificil. Intrebata la sediul PSD daca…

- Antrenorul Industriei Galda de Jos, Paul Ciuca, este acuzat de cei de la Voința Stremț ca a lovit cu pumnul un jucator, astazi, in timpul meciului cu Spicul Daia Romana. Meciul s-a intrerupt iar fotbalistul agresat a fost dus de un echipaj SMURD la Spitalul Municipal din Sebeș. ”Un eveniment reprobabil…

- Comitetul pentru informatii al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA a votat pentru publicarea raspunsului democratilor la un document al Partidului Republican, declasificat vineri, care sustine ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) si Departamentul Justitiei au comis erori in ancheta cu privire…

- Liderul Casei Albe, republicanul Donald Trump, este angrenat intr-o noua disputa cu Biroul Federal de Investigatii (FBI) din SUA din cauza anchetei privind presupusele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale americane.

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a transmis miercuri o atentionare presedintelui si colegilor sai republicani din Congres, care insista pentru difuzarea documentului de patru pagini elaborat de membri republicani ai Comitetului pentru servicii secrete din Camera Reprezentantilor.'FBI…

- Un memoriu secret al republicanilor, care ar arata actiuni desfasurate de FBI impotriva campaniei presedintelui Donald Trump inaintea alegerilor prezidentiale, ar urma sa fie difuzat joi, a anuntat un oficial al administratiei Trump, un demers care insa ar plasa Casa Alba intr-o confruntare directa…

- Un memoriu parlamentar confidential agita apele la Washington. Este vorba despre un document intocmit de o comisie a Congresului condusa de un membru al Partidului Republican si care ar arata ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) ar fi comis abuzuri in privinta unor operatiuni de supraveghere ce aveau…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.

- Procurorul special Robert Mueller il va interoga pe Mark Corallo, fostul purtator de cuvant al echipei juridice a lui Donald Trump, cu privire la posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a informat o sursa din cadrul anchetei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Procurorul special Robert Mueller vrea sa-l interogheze pe fostul purtator de cuvant al echipei juridice a presedintelui Donald Trump in cadrul unei investigatii cu privire la o presupusa complicitate intre Rusia si echipa de campanie a miliardarului republican in vederea influentarii alegerilor…

- Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica. Contextul mentionat in general este legat de criticile la adresa lui McCabe din partea…

- Adjunctul directorului FBI, Andrew McCabe, criticat de presedintele Donald Trump, a demisionat cu cateva saptamani inainte de data la care urma sa se retraga din functie, dezvaluie luni seara NBC News, citand surse la curent cu dosarul, scrie Reuters.

- Dupa ce a fost luni intregi cand pro, cand contra, Donald Trump a spus miercuri ca este dispus sa fie audiat "sub juramant" de procurorul special Robert Mueller insarcinat cu ancheta rusa, care sta ca o sabie a lui Damocles deasupra presedintiei sale. "Sunt dispus sa o fac (...) Chiar as vrea…

- Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de Ambasada SUA la Bucuresti vor continua in aceasta perioada in care nu exista fonduri alocate pentru desfasurarea activitatii, a transmis, luni, reprezentanta diplomatica. Solicitantii de viza care au o programare la interviul…

- Dupa un an de presedintie Donald Trump, prima doamna Melania Trump este in prezent cea mai populara persoana din familie, a relevat vineri un nou sondaj de opinie Economist/YouGov, citat de DPA. Ea este mai populara decat sotul sau, dar si decat fiica lui Trump, Ivanka. Conform…

- Biroul Federal pentru Investigatii (FBI) verifica daca bancherul rus Aleksandr Torsin, un apropiat al Kremlinului, a trimis bani Asociatiei Nationale pentru Arme de foc (NRA) pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa castige scrutinul prezidential din SUA, afirma surse de la Washington.

- Presedintele american Donald Trump doreste sa stea de vorba cu procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa de campanie a candidatului republican si Moscova i...

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a afirmat ca este „improbabil“ ca el sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller, care raspunde de ancheta legata de presupusele legaturi dintre echipa de campanie electorala a actualului lider al Casei Albe si Rusia, releva BBC.

- Toate acuzatiile impotriva Rusiei privind presupuse ingerinte in afacerile interne ale SUA si ale unor state din Europa sunt nefondate si dauneaza relatiilor bilaterale Moscova-Washington, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca este putin probabil sa fie interogat de procurorul special Robert Mueller in ceea ce priveste posibilele ingerinte ale Rusiei in alegerile prezidentiale din SUA, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, l-a dat in judecata pe procurorul special Robert Mueller. Manafort il acuza pe Mueller ca si-a depasit mandatul anchetand acuzatii care nu au legatura cu un presupus amestec rus in alegerile prezidentiale americane, scrie Radio…