- Numele celor patru muzicieni din trupa rock Goodbye to Gravity care au murit in toamna anului 2015 in incendiul din clubul Colectiv din Bucuresti au fost gravate pe un microcip plasat la bordul sondei spatiale americane InSight, care a asolizat cu succes ieri pe planeta Marte. Un admirator german al…

