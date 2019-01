Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei cere ajutorul autoritatilor centrale pentru a interveni in forta la deszapezirea strazilor din Chisinau. Solicitarea a fost facuta cu putin timp in urma de viceprimarul Capitalei, Nistor Grozavu in cadrul sedintei celulei de criza.

- Federația Rusa se implica sistemic în treburile interne ale R. Moldova și Ucrainei, iar pentru a destabiliza situația recurge la atacuri cibernetice, dar și la acordarea suportului financiar partidelor proruse din republica noastra. O declarație în acest sens a fost facute de președintele…

- Daca duminica viitoare ar avea loc un referendum în cadrul caruia cetațenii vor fi invitați sa raspunda la ce uniune ar trebui sa adere R. Moldova, mai mulți ar opta pentru Uniunea Europeana. Cel puțin, așa arata datele Barometrului Opiniei Publice (BOP), realizat de „CBS-AXA”,…

- In sala „Olimpica” a avut loc festivitatea de premiere in cadrul concursului muzical „Melodia Anului”; alaturi de vedetele din Rusia, printre premiați se numara și trupa „DoReDos” din Moldova.

- Ambasadorul Ucrainei la Chișinau, Ivan Gnatișin, a oferit un interviu pentru TIMPUL, in care a subliniat ca Rusia a comis un act direct de agresiune militara impotriva Forțelor Maritime Militare ale Ucrainei. Astfel, „Rusia și-a aratat adevarata fața in cel de-al cincilea an de razboi impotriva Ucrainei.…

- Igor Dodon continua sa vorbeasca despre Romania si despre pericolul care ar veni din partea unionistilor chiar si atunci cand se afla in vizite de lucru in Federatia Rusa. Duminica, 25 noiembrie, la Sankt Petersburg, presedintele R.Moldova a avut o intrevedere cu moldovenii care muncesc in Rusia. Fara…

- Eurodeputații au denunțat capturarea statului de „interese oligarhice”, suprimarea justiției, sfidarea angajamentelor asumate, invalidarea alegerilor in Chișinau (caștigate de liderul opoziției), neglijarea recomandarilor Comisiei de la Veneția in cazul schimbarii sistemului electoral, lipsa de progres…

- Parlamentul European a votat miercuri, 14 noiembrie, o rezolutie privind punerea in aplicare a Acordului de Asociere UE - Moldova. Eurodeputatii au criticat evolutiile politice de la Chisinau, in special fiind vorba de intimidarea opozitiei, decizia de a schimba sistemul electoral, lipsa libertatii…