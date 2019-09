Stiri pe aceeasi tema

- Duminica au loc alegeri pentru adunarile legislative în trei landuri din estul Germaniei. Un test foarte complicat pentru Angela Merkel, în condițiile popularitații tot mai mari de care se bucura, în aceasta parte a țarii, Alternativa pentru

- Mai multi politicieni germani au criticat miercuri partidul 'Alternativa pentru Germania' (AfD) pentru folosirea unor sloganuri electorale utilizate in trecut de cetatenii fostei Republici Democrate Germane (RDG, Germania de Est) in timpul revoltei lor pasnice, relateaza dpa potrivit Agerpres. In…

- Meuthen, care este reprezentantul aripii moderate a AfD, a afirmat in mai multe randuri ca factiunea de extrema dreapta, centrata in jurul liderului grupului parlamentar al AfD, Bjorn Hocke, umbreste imaginea partidului in ansamblul sau.''Cei care se considera parte a acestei factiuni nu…

- ”Siguranța, protecția mediului, putere de cumparare, cu toții avem ceva de caștigat din mai multa transparența”. Deja prezentat la Viena in 2018, demersul Michelin cunoscut ca LLP, ”LONG LASTING PERFORMANCE” (Performanța de Lunga Durata), este in centrul tuturor acțiunilor Grupului in serviciul consumatorilor.…

- Intr-un interviu acordat duminica publicației Bild am Sonntag , fostul șef al facțiunii creștin-democrate din Bundestag și candidat, fara succes, la alegerile de anul trecut pentru președinția partidului, Friedrich Merz, face niște afirmații șocante: "In mod vadit, pierdem segmente din armata in favoarea…

- Dacian Cioloș a fost ales miercuri liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European. Marți, publicația Politico scria ca Dacian Cioloș a caștigat susținerea partidului En Marche al președintelui francez Emmanuel Macron, a partidului spaniol Ciudadanos și a altor partide din Germania și Olanda…

- Clasa politica germana face bloc duminica in jurul candidatului centrului-dreapta, pentru a impiedica Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) sa obtina o prima victorie de amploare la Primaria din Gorlitz - „Hollywood-ul german“ din Saxonia, relateaza AFP.