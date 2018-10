Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanti ai societatii civile achieseaza, in integralitate, atat la Declaratia reprezentantilor legali ai curtilor de apel din Romania, adoptata la intalnirea de lucru care a avut loc in perioada 27-28 septembrie 2018 in municipiul Suceava, cat si…

- Secția pentru judecatori a CSM are, joi, pe ordinea de zi scrisoarea transmisa de președinții a 16 curți de apel din țara prin care se cere sa se stabileasca daca protocoalele cu SRI au incalcat independența justiției. Scrisoarea a fost redactata dupa intalnirea anuala, organizata, in perioada 27-28…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a amanat audierea Adinei Florea, propunerea ministrului justitiei pentru sefia DNA, pana in momentul in care se va lamuri daca aceasta face sau nu obiectul unei abateri disciplinare. Urmatoarea audiere va avea loc pe 8 octombrie.…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) sustine ca declaratiile ministrului de Interne, Carmen Dan, cu privire la dosarul in care sunt anchetati sefi ai Jandarmeriei reprezinta "afirmatii de natura a afecta prestigiul justitiei din Romania". "Sectia pentru…

- Procurorul militar Bogdan Ciprian Pirlog – cel care s-a autosesizat in cazul protestelor din 10 august și a intocmit halucinantul proces-verbal care a stat la baza deschiderii dosarul penal – a fost trimis de Inspecția Judiciara in fața Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, miercuri, sa respinga actiunea disciplinara impotriva Laurei Codruța Kovesi pentru refuzul de a se prezenta la comisia parlamentara de ancheta „Sufrageria lui Oprea”, in ciuda deciziei Curtii Constitutionale…

- Cercetarea disciplinara a Laurei Codruța Kovesi pentru nerespectarea Constituției s-a amanat, miercuri, la Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii. Procurorii din cadrul CSM au amanat pentru 25 iulie judecarea disciplinara a Laurei Cadruța Kovesi pentru…