Membrii PLUS și-au votat candidații pentru europarlamentare: Cioloș, Pslaru și Strugariu, primii clasați Dacian Cioloș, Dragoș Pâslaru, Ramona Strugariu, Liviu Iolu și Alin Mituța sunt primii cinci din cei 43 de candidați PLUS care trecut de prima evaluare din partid pentru stabilirea listei pentru europarlamentare.



Potrivit unui comunicat al formațiunii lui Dacian Cioloș, Și-au exprimat votul 4.809 membri (66,2% din totalul de 7.262 de membri confirmați ai partidului). Numarul de voturi obținute va reprezenta baza de evaluare a criteriului de atractivitate electorala, care va avea o pondere de 30% din scorul final obținut de fiecare candidat.



În faza urmatoare, o Comisie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 15 ianuarie 2019, la ora 19.00, s-a incheiat votul intern al tuturor membrilor PLUS pentru desemnarea candidaților partidului la alegerile europarlamentare. 43 dintre cei 152 de candidati PLUS (22 de femei și 21 de barbați) au trecut de prima etapa a evaluarii in interiorul partidului.Cei…

- Persoanele care au pensii mai mici de 2.000 de lei au inceput sa-și ridice indemnizațiile unice de 600 de lei. Primii bani au ajuns inca de ieri la beneficiarii care primesc alocațiile pe card. Astazi, sumele au ajuns si in oficiile poștale din localitați.

- Partidele care ajung la guvernare aloca mai multe fonduri propriilor primari, a afirmat luni Septimius Parvu - expert in buna guvernare si procese electorale - in cadrul unui eveniment organizat de Expert Forum care a avut ca teme principale clientelismul politic si stirile false. Potrivit…

- Noul ministrul al Muncii, Marius Budai a anunțat la Romania cand vor primi pensionarii primii bani dupa ce legea pensiilor a intrat in vigoare la 1 octombrie, dupa cum precizeaza acesta. Budai a precizat ca pensiilor vor fi recalculate cu un soft și apoi vor fi platite...

- Editia 2018 a The Grand Heritage a avut loc, la finalul saptamanii trecute, in cadrul galeriei The Grand Avenue, situata la parterul JW Marriott Bucharest Grand Hotel, evenimentul din acest an fiind marcat de o expozitie ce reuneste elemente traditionale autentice alaturi de intepretarea unora intr-o…

- Secretarul american al apararii, James Mattis, a vizitat trupele desfasurate la granita dintre Mexic si Statele Unite, unde incep sa ajunga primii migranti din America Centrala, porniti in urma cu o luna intr-o caravana.

- Oboseala la locul de munca pare sa rapuna tot mai mulți angajați. Facand o analiza mai indeaproape, s-a constatat faptul ca personalul medical care iși desfașoara activitatea in unul dintre spitalele de stat este cel mai predispus epuizarii și de ce nu, unei afecțiuni care ii poate pune viața in pericol.…

- Cu o saptamana inaintea sfarșitului lunii octombrie, primii fulgi de nea au cazut in județele Bihor și Cluj. Daca varful Bihorul este deja acoperit de zapada, la Stana de Vale și Arieșeni doar a fulguit. Primii fulgi de zapada au cazut și pe DN 1, intre Oradea și Cluj, ocazie cu care…