Membrii partidului german CDU se reunesc vineri pentru a alege succesorul Angelei Merkel

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Crestin-Democrata (CDU) din Germania il va alege vineri pe succesorul cancelarului Angela Merkel la conducerea partidului, un vot care ar putea indrepta formatiunea spre o orientare mai pronuntat conservatoare, prefateaza luni dpa. Doi candidati dintr-un total de 12 sunt dati ca…

- Seful statului ucrainean ii cere cancelarului german Angelei Merkel, intr-un interviu acordat Bild si ziarelor din grupul german Funke publicat joi, sa vina in ajutorul Kievului in criza cu Moscova. El cere totodata sa fie trimise nave NATO la Marea Azov, despartita de Marea Neagra prin Stramtoarea…

- Annegret Kramp-Karrenbauer, prezentata drept ”protejata” Angelei Merkel, si-a anuntat miercuri, in mod oficial, la Berlin, candidatura la presedintia Uniunii Crestin Democrate (CDU), asumandu-si filiatia fata de cancealrul german, relateaza AFP.Supranumita ”AKK” dar si ”Merkel 2”, din februarie…

- In varsta de 55 de ani, Annegret Kramp-Karrenbauer a condus ultimele coaliții de guvernare CDU-SPD și este o apropiata a Angelei Merkel. Un amanunt interesant, Merkel insași a fost secretar general inainte de a deveni președinte al partidului și cancelar, scrie digi24.ro. Annegret Kramp-Karrenbauer…

- Cancelarul german Angela Merkel va renunta in luna decembrie la presedintia partidului sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), relateaza AFP si dpa, citand surse din CDU. ''Ea nu va mai reprezenta presedintia partidului'', a indicat un responsabil al CDU, sub acoperirea anonimatului, confirmand…

- Peste 9,4 milioane de persoane cu drept de vot sunt convocate duminica la urne in cadrul alegerilor regionale in Bavaria, un scrutin-cheie care ar putea deveni un dezastru pentru aliatul conservator al cancelarului Angela Merkel intr-un moment in care guvernul sau nu a fost niciodata atat de nepopular,…

- Un influent om de afaceri, Andreas Ritzenhoff, a anuntat miercuri ca va candida impotriva cancelarului Angela Merkel, in decembrie, pentru postul de presedinte al partidului de centru-dreapta Uniunea...

- Un influent om de afaceri, Andreas Ritzenhoff, a anuntat miercuri ca va candida impotriva cancelarului Angela Merkel, in decembrie, pentru postul de presedinte al partidului de centru-dreapta Uniunea Crestin-Democrata (CDU).