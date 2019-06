Stiri pe aceeasi tema

- Programul de votare ”nu va fi prelungit” Aglomerație la o sectie de votare din Roma. Foto: Elena Postelnicu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (26 mai, ora 19:01) - Realizator: Mihaela Mihai - Interes crescut în contiuare si la sectiile de votare deschise în strainatate. Surse din…

- Reprezentantul BEC, Judecator Florentina Vasilateanu, a anuntat ca decizia urmeaza sa fie luata de BEC. Cele mai relante declaratii: Am asigurat un numar record de sectii de votare, totusi s-au semnalat unele aglomeratii in Europa, in Italia, Spannia, Marea Britanie si Germania. S-au luat masuri pentru…

- Prezența la vot de 11,54 % in județul Satu Mare. Mai ridicata in municipiul Carei. Se așteapta o prezența mai ridicata la ieșirea oamenilor de la biserica. Pot vota astazi cetațenii romani care au 18 ani impliniți, inclusiv cei 562 de romani care au implinit chiar astazi aceasta varsta. NU AU DREPT…

- Potrivit unor reprezentanti din cadrul Directiei Generale ale Finantelor Publice a Judetului Iasi, taxa auto a inceput sa fie virata iesenilor in urma cu trei zile. Pana la sfarsitul lunii mai, functionarii Fiscului s-au mobilizat pentru completarea documentatiei restituirii taxei auto pentru 21.000…

- Noua din zece antreprenori care au primit finantare prin programul Start-Up Nation 2017 spun ca nu si-ar fi deschis o firma daca nu ar fi beneficiat de acesti bani, arata un sondaj realizat de Consiliul National pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), cu sprijinul BCR.

- Conducerea Sindicatului Cartel Alfa Satu Mare, la care este afiliat Sindicatul Samus al celor peste 400 de grevisti de la fabrica Electrolux, imparte in fiecare zi cate 10.000 de lei pentru sustinerea acestora, banii provenind din donati ale membrilor de sindicat si filialelor din intreaga tara,…

- ”Incepand de luni vom face plata aferenta lunii aprilie, pentru tot ceea ce inseamna pensii. Pana in data de 15 aprilie, orice pensionar va avea banii acasa, indiferent de forma de plata. Intr-adevar sunt creșteri spectaculoase pentru cei care au lucrat in grupa I și a II de munca și nu li s-au acordat…

- Fermierii inca mai pot depune cereri pentru a beneficia de subventia acordata de catre stat pentru producerea si valorificarea a doua tone de tomate, in spatii acoperite. Alin Petrica, directorul adjunct al Directiei pentru Agricultura Gorj, a declarat ca data ...