- Șase din cei 11 membrii ai CNSAS il acuza, intr-o scrisoare transmisa, joi, președintelui instituției, Constantin Buchet, ca acesta s-a antepronunțat atunci cand a transmis CSM ca Adina Florea, propusa și respinsa pentru șefia DNA, nu a fost colaborator al Securitații.„In data de 9 ianuarie…

- Modul in care a fost acordat avizul CNSAS in cazul Adinei Florea, nominalizata pentru funcția de procuror-șef al DNA de catre ministrul Justiției, Tudorel Toader, ridica o serie de probleme de legalitate. Asta atrage atenția un membru CNSAS intr-o nota trimisa pe 3 ianuarie președintelui instituției,…

- Colegiul CNSAS ar putea lua in discutie, in sedinta de joi, daca va mentine sau nu adeverinta data de Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii in cazul Adinei Florea, propusa de ministrul Justitiei pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie. Sulfina Barbu, membru…

- Sulfina Barbu, membru in Colegiul CNSAS, a declarat luni, pentru MEDIAFAX, ca ședința din data de 21 decembrie nu a mai avut loc din lipsa de cvorum, astfel ca procedura de verificare in cazul Adinei Florea pentru șefia DNA nu a fost indeplinita.„Precizez ca in data de 21 decembrie nu s-a…

- Procurorii Elena Georgiana Hossu și Iuliana Nedelcu sunt verificati de CNSAS daca au colaborat cu structurile de securitate. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a evitat luni sa spuna ce demersuri va face dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat numirea in functia de procuror sef al…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) transmite, joi, ca in cazul Adinei Florea, respinsa de presedinte pentru sefia DNA, s-a emis o adeverinta din 2009 de necolaborare cu Securitatea, care a fost mentinuta si in 2017, si care este postata pe site-ul Consiliului.