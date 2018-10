Bombă găsită într-un parc din Banat

Echipa pirotehnică a ISU Semenic a intervenit ieri în Reșița, în Parcul Siderurgistului, pentru asanarea unei bombe de aruncător de artilerie... The post Bombă găsită într-un parc din Banat appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]