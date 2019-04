Printul Charles al Marii Britanii si cei doi fii ai lui, printul William si printul Harry, vor asista joi la premiera serialului TV "Our Planet", produs de Netflix, pentru a sublinia sprijinul pe care familia regala britanica il acorda luptei impotriva modificarilor climatice, informeaza Reuters. Naturalistul britanic David Attenborough, in varsta de 92 de ani, care este naratorul acestui serial, va fi gazda principala a evenimentului, organizat la Muzeul de Istorie Naturala din Londra. Foto: (c) Markus Schreiber / AP Printul Charles a sustinut primul lui discurs despre mediul inconjurator in…