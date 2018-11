Stiri pe aceeasi tema

- Un tricolor cu dimensiunile de 30 X 10 metri a fost desfasurat in centrul orasului Cluj-Napoca de tinerii liberali. Actiunea face parte din “Caravana Tricolorul”, care isi propune sa duca steagul la Alba Iulia, de 1 decembrie, unde va fi arborat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Circulația rutiera in centrul municipiului Alba Iulia se reorganizeaza de cateva luni bune, motiv pentru care mai multor strazi li s-a atribuit denumirea de „unice”. Cele mai noi indicatoare care interzic accesul autoturismelor pe anumite artere din oraș au fost montate vineri, 2 noiembrie. Astfel,…

- Alba Iulia ar putea sa aiba in viitor un adevarat „Downtown”, cu „zgarie-nori” de 16 etaje, parcari subterane și supraterane, strazi mai largi și noi sensuri unice de circulație auto. O parte din proiectele SF la care „viseaza” reprezentanții administrației locale au fost prezentate marți, in cadrul…

- Un tanar care rupea ostentativ afișele prin care Coaliția pentru familie indeamna lumea sa voteze ”da” la referendumul din 6 – 7 octombrie a fost filmat, luni, in centrul municipiului Alba Iulia. De fapt, respectivul tanar și o persoana care lipea afișele au fost protagoniștii unui incident. Tanarul…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, joi seara, o acțiune pentru prevenirea infracțiunilor stradale și menținerea ordinii și liniștii publice pe raza municipiului Cluj-Napoca.”La data de 27 septembrie a.c., în intervalul orar 20:00-22:00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului…

- Scene șocante au fost suprinse miercuri in centrul municipiului Alba Iulia de catre un șofer aflat in trafic. Un autoturism VW Passat a „luat-o razna” chiar in fața sediului IPJ Alba, schimband haotic benzile de circulație și trecand pe roșu la semaforul din fața magazinului Unirea, unde era, de altfel,…

- Polițiștii clujeni au identificat și depistat un tânar acuzat de vandalizarea unui autoturism parcat pe o strada din zona centrala a municipiului Cluj-Napoca.”La data de 31 august a.c., în urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Poliției municipiului…

- Un accident rutier a avut loc luni, in jurul orei 11:45, la intersecția dintre strazile Ardealului și Primaverii din centrul municipiului Alba Iulia. Doua autoturisme s-au lovit, cel mai probabil dupa ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate de trecere. In evenimentul rutier au fost implicate doua…