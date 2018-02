Stiri pe aceeasi tema

- 'Continuam lupta', a spus Saakasvili dupa sosirea din Polonia, sugerand ca intentioneaza sa ramana in Olanda, tara de origine a sotiei sale.Mihail Saakasvili a fost arestat luni intr-un restaurant din centrul Kievului si trimis imediat in Polonia la bordul unui avion, punandu-se capat unui…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu spune ca cel mai bine este ca dreapta sa aiba un singur candidat la alegerile prezidentiale, in persoana lui Klaus Iohannis. "Vad ca USR reia tema privind candidatul propriu la alegerile prezidențiale. Și nu pot sa nu ma intreb daca asta chiar ajuta tabara dreptei in contextul…

- Parlamentul olandez a respins marti seara o motiune de cenzura impotriva guvernului condus de premierul Mark Rutte, dupa demisia ministrului de externe Halbe Zijlstra, informeaza Xinhua. Geert Wilders, liderul Partidului pentru Libertate (PVV), a depus motiunea in urma reactiei lui Rutte la o mincinuna…

- "Am atenționat și cu privire revoluția fiscala pe toata lumea și cu privire la modificarile pe Codul Fiscal, dar cu prisosința pe legea salarizarii ca, daca exista o problema sau o buturuga mica care va rasturna carul PSD, aceea va fi legea salarizarii și o spun de mai bine de un an de zile. D-na…

- Plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat, miercuri, propunerea ca deputatul Oana Florea si senatorul Marin Nicolae sa fie alesi in calitate de membri ai Comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI.

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc atrage atentia asupra intarzierilor in finalizarea lucrarilor la Palatul Justitiei din Ploiesti si subliniaza ca o justitie conform asteptarilor cetatenilor este infaptuita de magistrati cu vocatie in sedii in care cetatenii sa paseasca cu incredere. "In anul…

- Phenianul a denuntat duminica drept un "strigat de groaza" in fata puterii nord-coreene referirile la Coreea de Nord din recentul discurs al presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, in care liderul de la Casa Alba a calificat regimul nord-coreean drept "dictatura cruda", relateaza…

- Președintele Parlamentului Andrian Candu s-a expus pe marginea demisiei lui Tudor Panțiru de la președinția Curții Constituționale. Acesta a comentat motivele invocate și a declarat intr-o maniera glumeața ca liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc nu are de gind sa devina președinte la CCM, așa…

- "E vorba de un lucru: ai o activitate foarte buna, ne mandrim cu activitatea ta de la Comisia economica, dar pleaca acasa. Colegii au apreciat cu totii, chiar le-am cerut inainte de vot, le-am depus un raport de activitate de la comisie, cu totii mi-au spus chiar cuvinte elogioase la adresa activitatii…

- Premierul britanic, Theresa May, a sosit miercuri in China pentru o vizita oficiala, intr-un moment in care se ambitioneaza sa intareasca relatiile comerciale ale Marii Britanii cu tarile straine in perspectiva perioadei post-Brexit, relateaza AFP. Theresa May si-a inceput vizita in marele…

- Senatorul liberal, Ioan Cristina spune ca la un an de la castigarea alegerilor parlamentare, bilanțul guvernarii PSD-iste reflecta intocmai gradul de incompetența a liderilor PSD precum și lipsa de respect pe care aceștia o arata romanilor. Concret, arata senatorul aradean, din suma promisiunilor populiste…

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit, la varsta de 63 de ani, el urmand a implini 64 de ani pe data de 3 martie. Senatorul UDMR era internat de ceva vreme intr-un spital din Capitala. Acesta ar fi avut cancer pulmonar. Verestoy Attila este singurul parlamentar aflat in funcție inca din anul 1990.…

- Presiunile mari, inclusiv deschiderea de dosare pe numele meu, dar si a colegilor, si solicitari la Interpol, au început în momentul în care autoritatile de la Chisinau au demarat cercetari în cazul Landromat. Afirmatia a fost facuta într-un interviu de liderul Partidului…

- Douazeci si noua de persoane si-au pierdut viata dupa ce ciclonul Ava a lovit Madagascar incepand de vineri pana duminica, au informat luni seara autoritatile guvernamentale din aceasta tara, citate de Xinhua. Biroul national pentru gestionarea riscurilor si a dezastrelor (BNGRC) a anuntat…

- Romania este pe ultimul loc in Uniunea Europeana la rata personalului angajat in sectoarele de productie de inalta tehnologie si de servicii bazate pe cunoastere, conform unui grafic interactiv realizat de Biroul european de statistica Eurostat, cu date pana la nivelul anului 2016.

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova examineaza, marti, sesizarea depusa de deputati ai Partidului Democrat privind suspendarea temporara a presedintelui Igor Dodon, care a respins pentru a doua oara candidaturile la functiile de ministri, relateaza Radio Chisinau.

- Facebook a anunțat ca a blocat conturile de socializare ale liderului cecen Ramzan Kadîrov din cauza sancțiunilor americane la care este supus acesta. Într-o declarație data publicitații în 28 decembrie, Facebook a spus ca are obligația legala sa dezactiveze conturile de…

- Senatorul PSD, Serban Nicolae, a declarat joi, ca nu da doi bani pe buna-credinta a ambasadelor, referindu-se la raspunsul Ambasadei Frantei in ceea ce priveste textul tradus in limba engleza a celor trei legi care vizeaza domeniul Justitiei. "Pentru mine nu e o surpriza. Oameni de buna-credinta…

- Malki a precizat ca palestinienii vor face apel la cinci tari arabe sa aplice Rezolutia summitului Ligii Arabe din 1980 privind boicotarea acelor guverne care isi muta ambasadele de la Tel Aviv la Ierusalim. Se asteapta ca Liga Araba sa aiba o conferinta ministeriala pe 6 ianuarie 2018 la…

- Seful diplomatiei egiptene, Sameh Shoukry, se va deplasa marti la Addis Abeba pentru a iesi din "impas" in dosarul dificil al barajului etiopian "Renasterea" de pe fluviul Nilul Albastru, a anuntat ministerul de externe, transmite AFP. Egiptul se teme ca ridicarea acestui urias baraj de…

- ACTIVITAȚI PE LINIE SILVICA In urma activitaților desfașurate pe linia prevenirii și combaterii delictelor silvice privind exploatarea, transportul, deținerea și comercializarea materialelor lemnoase, in perioada 7 – 13 decembrie a.c., polițiștii vranceni au efectuat 116 controale, din care…

- Iurie Leanca și Alexandru Tanase au fost cindva membri ai PLDM, dar, spre deosebire, de Maia Sandu, ei au parasit PLDM cu mult timp inainte ca acolo sa inceapa dezastrul. Declarația a fost facuta de președintele Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, in cadrul unui interviu acordat pentru Moldpres,…

- "Nu l-am auzit, imi pare rau. Eu am auzit cand i-a spus 'La multi ani!'", a spus Badalau la Palatul Parlamentului. Senatorul USR Florina Presada sustine ca joi, in timpul sedintei de plen, dupa ce le-a oferit senatorilor social-democrati cate un exemplar din volumul "Ferma animalelor" de Orwell,…

- Seful statului, Igor Dodon, a semnat decretele de demisie a sase membri ai Guvernului. Este vorba despre viceprimierul pentru Reintegrare si ministriii de la Sanatate, Justitie, Agricultura, Externe si Economie. Decretele vin in urma remanierilor anuntate in Guvernul Filip.

- Curtea Constitutionala ar putea fi compusa din 7 judecatori, comparativ cu 6 în prezent. Comisia juridica, numiri și imunitați a examinat și susținut, în ședința de miercuri, proiectul pentru modificarea Constituției Republicii Moldova și va propune astazi proiectul spre dezbatere plenului…

- Sapte dintre cei 13 membri ai guvernului de la Chisinau vor fi inlocuiti, conform unei decizii adoptate de Biroul Politic al Partidului Democrat (PDM), in consens cu alianta aflata la guvernare in Republica Moldova, a anuntat marti liderul PDM, Vlad Plahotniuc, informeaza Radio Chisinau. …

- La sfarsitul acestui an Guvernul Filip va trece printr-o remaniere serioasa de cadre. Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat din Moldova a declarat ca Executivul va fi preponderent tehnocrat, iar aceste modificari se fac pentru a apropia și mai mult Guvernul de oameni.

- In data de 16.12.2017, in jurul orei 23.50, politistii au depistat in trafic un tanar de 18 ani, din orasul Hațeg, care conducea un autoturism pe DN 66, in localitatea Bretea Streiului, fara a poseda permis de conducere. Totodata, in urma testarii, aparatul alcooltest a indicat, in cazul tanarului,…

- Reformarea clasei politice prin schimbare atitudinii fata de oameni. Este una dintre prevederile rezolutiei, aprobate la sedinta Consiliului National Politic al Partidului Democrat din Moldova. Documentul a fost prezentat de presedintele PDM, Vlad Plahotniuc.

- Polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale Targoviște au probat activitatea infracționala a trei tineri, cu varste cuprinse intre 14 Post-ul TARGOVIȘTE: Tineri, cu varste intre 14 și 20 de ani, au talharit un barbat apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Senatorul american care sufera de cancer cerebral a avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unor „efecte secundare normale” ale tratamentului pe care il urmeaza. John McCain, 81 de ani, a fost internat miercuri intr-un spital de langa Washington. Senatorul a descoperit in iulie ca sufera de un glioblastom…

- Rusia a facut cunoscut miercuri ca a trimis o delegatie militara in Coreea de Nord, dar nu a dezvaluit scopul vizitei, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Din delegatie fac parte Viktor Kalganov, adjunct al sefului Centrului national rus de management in domeniul apararii, responsabil pe probleme…

- Regiunea transnistreana consuma uriașe sume de bani pentru întreținerea militarilor de care nu are nevoie și folosește în acest scop finanțari ilicite de la Moscova, considera fostul ambasador al R. Moldova în SUA, Igor Munteanu. Potrivit lui, soluționarea pe cale democratica a…

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE). Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- Liderul Partidului Popular European din Moldova (PPEM) și vicepreședintele Parlamentului, Iurie Leanca, ar putea reveni din nou la șefia Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene (MAEIE), pina la finele anului curent. Declarația a fost facuta aseara de catre președintele de onoare al Partidului…

- Autoritațile de la Budapesta au dezmințit, marți, informația potrivit careia mai mulți membri ai unui ansamblu folcloric turc au cerut azil politic in Ungaria, țara unde venisera pentru a participa la un festival la Budapesta, transmite MTI. Biroul pentru imigrație ungar a precizat…

- Regele Mihai I – ultimul monarh din tarile Europei de Est ramas in viața – s-a retras din viata publica la inceputul lunii martie 2016, cand Casa Regala a anuntat ca acesta a fost diagnosticat cu carcinom epidermoid metastazant si leucemie cronica si a fost supus unei interventii chirurgicale la o clinica…

- O delegatie a Coalitiei de guvernare din Republica Moldova efectueaza o vizita de lucru în Statele Unite ale Americii, începând cu data de 5 decembrie 2017. Delegatia este condusa de catre presedintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc. Potrivit serviciului…

- Conflictul armat din estul Ucrainei, început în aprilie 2014, s-a soldat cu moartea a cel puțin 2.500 de civili și ranirea altor 9.000, a anunțat luni Biroul ONU pentru coordonarea problemelor umanitare (OCHA), informeaza Xinhua, preluata de AGERPRES. În raportul 'Nevoile…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: ​In cursul zilei de astazi, 29 noiembrie 2017, in urma sesizarii formulate de ministrul de interne, s-a constituit o echipa…

- Reuniunea oficiala a Conferinței permanente pe probleme politice în procesul de reglementare transnistreana (formatul de negocieri „5+2”), desfașurata sub egida Președinției Austriei în OSCE, în perioada 27-28 noiembrie, la Viena, a luat sfârșit. În cadrul…

- Au fost discutii, in prima parte a zilei de marti, la Parlament, mai exact in biroul presedintelui Senatului, pe fondul comunicatului dinspre Departamentul de Stat, pe tema modificarilor legilor Justitiei. La intrevedere a fost prezent ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Dar si – la un moment dat…

- Corpul neînsuflețit al Stelei Popescu a fost depus vineri, la ora 11.00, la Teatrul de Revista ”Constantin Tanase”, unde prieteni, artiști și admiratori și-au luat ramas bun de la Stela Popescu, în cele doua zile de pelerinaj. Sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, considera ca, in pofida criticilor la adresa Partidului Democrat (PD) facute din „diferite studiouri de televiziune”, formațiunea sa este „foarte populara” in teritoriu. O dovada in acest sens, potrivit lui Candu, sunt rezultatele alegerilor locale noi din…

- Fostul președinte al Partidului Democrat, Marian Lupu, se afla la Bruxelles la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic. Interesant este, ca deputatul PD, care nu ocupa nicio funcție executiva, a participat la ședința foto a liderilor europeni.

- Ședința de urgenta in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Mai multi social-democrati, membri ai Comisiei speciale pentru legile justitiei, discuta cu Liviu Dragnea. La intalnire este prezent si seful acestei Comisii, Florin Iordache.